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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Англии и МЮ пропустит стартовый матч с «Астаной» в группе Лиги Европы

Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не сыграет в стартовом матче с «Астаной» в группе L Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний игрок вышел в стартовом составе «МЮ» в домашнем матче 3-го тура премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:2), но из-за травмы был заменен на 34-й минуте на Эшли Янга.

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Казалось, что игрок вскоре вернется в строй, но углубленное медицинское обследование показало, что сыграть он сможет не раньше 30 сентября. У него диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

Шоу выступает за «красных дьяволов» с 2014 года, когда за 37,5 миллиона был куплен у «Саутгемптона», однако из-за регулярных травм отыграл всего 75 игр.

За сборную Англии провел восемь матчей.

Отметим, что матч «МЮ» — «Астана» пройдет в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорд» и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

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