Защитник сборной Англии и МЮ пропустит стартовый матч с «Астаной» в группе Лиги Европы
Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не сыграет в стартовом матче с «Астаной» в группе L Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не сыграет в стартовом матче с «Астаной» в группе L Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
24-летний игрок вышел в стартовом составе «МЮ» в домашнем матче 3-го тура
Казалось, что игрок вскоре вернется в строй, но углубленное медицинское обследование показало, что сыграть он сможет не раньше 30 сентября. У него диагностировано повреждение подколенного сухожилия.
Шоу выступает за «красных дьяволов» с 2014 года, когда за 37,5 миллиона был куплен у «Саутгемптона», однако
За сборную Англии провел восемь матчей.
Отметим, что матч «МЮ» — «Астана» пройдет в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорд» и начнется в 01:00 по времени