Защитник сборной Англии и МЮ пропустит стартовый матч с «Астаной» в группе Лиги Европы

24-летний игрок вышел в стартовом составе «МЮ» в домашнем матче 3-го тура премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:2), но из-за травмы был заменен на 34-й минуте на Эшли Янга.

Читайте также «Астана» провела тренировку в Манчестере перед матчем Лиги Европы

Казалось, что игрок вскоре вернется в строй, но углубленное медицинское обследование показало, что сыграть он сможет не раньше 30 сентября. У него диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

Шоу выступает за «красных дьяволов» с 2014 года, когда за 37,5 миллиона был куплен у «Саутгемптона», однако из-за регулярных травм отыграл всего 75 игр.

За сборную Англии провел восемь матчей.