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16:01 (мск), источник: Sport24

Он начинал у Сульшера и забивал «Зениту», а в 19 оформил рекордный хет-трик в ЛЧ

Sport24 — об Эрлинге Холанде.

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Норвежский вундеркинд из «Зальцбурга» — супергерой вторника в Лиге чемпионов. Вы вряд ли смотрели «Ред Булл» с «Генком», но не могли не слышать про Эрлинга Холанда.

В 19 лет и 58 дней он забил три гола. За всю историю турнира было только два футболиста моложе, которые тоже оформляли хет-трик. Это Рауль (18 лет и 113 дней в 1995 году) и Уэйн Руни (18 лет и 340 дней в 2004 году).

Холанд стал самым молодым игроком в истории еврокубков, оформившим хет-трик в первом тайме.

Эрлинг — восьмой игрок, забивший три мяча в дебютном матче Лиги чемпионов.

Он феноменален. С его-то ростом быть настолько ловким с мячом! На тренировках играть против него очень сложно, остается просто фолить. Он доказал, что обязательно станет одним из лучших форвардов мира.
Защитник «Ред Булл Зальцбург» Максимилиан Вебер — о перфомансе Холанда

В 19 лет рост Холанда — 194 сантиметра. Но парень хорош не только в игре головой. Мевля, из-под которого Эрлинг забил «Зениту» год назад, подтвердит: норвежец очень быстрый, техничный и мощный, но главное — умеет грамотно выбрать позицию, пластичный, выносливый и с поставленным ударом.

Неудивительно, учитывая, что в «Мольде» его с 16 лет подтаскивал Сульшер.

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Год назад Оле-Гуннара забрал «Манчестер Юнайтед», а этим летом Норвегию покинул и Холанд (в последнем сезоне забил 12 мячей в чемпионате и 4 — в отборе Лиги Европы). «Ред Булл» выложил за игрока 5 миллионов евро и точно останется в плюсе.

Хет-трик в Лиге чемпионов — не единичный перфоманс норвежца. За «Мольде» он забивал и по четыре за игру, а в мае установил рекорд юношеского чемпионата мира U20 — в матче с Гондурасом положил девять мячей.

Возможно, с Сульшером Эрлинг пересечется в Англии. В феврале 2017-го норвежец признавался в интервью, что его мечта — оказаться в АПЛ. А если конкретнее — в «Лидсе». Любовь к этому клубу передалась от отца: Альф-Инге Холанд рубился за «Лидс» в конце 90-х и в первом же сезоне стал врагом Роя Кина.

В матче с «МЮ» Альф-Инге повалил ирландца, а после еще и наорал, подумав, что Кин симулирует. В итоге Роя унесли на носилках с порванными крестами. Он вернулся только через год, а спустя четыре сезона отомстил, влетев шипами в колено. И получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф в 150 тысяч фунтов.

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— Хотел ли я травмировать Холанда? Нет, — признался Кин в автобиографии. — Но я очень хотел ему отомстить и вложил в удар всю силу. Он постоянно провоцировал меня, бил по ногам. Я жалею о многих поступках, но точно не об этом. Холанд — из тех парней на футбольном поле, которые мне не нравятся.

Рой ненавидел Холанда-старшего, но точно оценил хет-трик его сына.

Леонид Волотко

Зальцбург
6:2
Первый тайм: 5:1
Генк
Футбол, Лига чемпионов, Группа E17.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Wals-Siezenheim), 29520 зрителей
Главные тренеры
Джесси МаршФеличе Маззу
Голы
Эрлин Бреут Холанд(Такуми Минамино)2′
Джон Лукуми(Дьемерси Ндонгала)40′
Эрлин Бреут Холанд(Хван Хи Чхан)34′
Мбвана Саматта(Тео Бонгонда)52′
Хван Хи Чхан(Златко Юнузович)36′
Эрлин Бреут Холанд(Хван Хи Чхан)45′
Доминик Собослои(Такуми Минамино)45+2′
Андреас Ульмер(Златко Юнузович)66′
Составы команд
1Цицан Станкович
28Гаэтан Куке
15Андре Рамалью
6Себастьен Девас
17Андреас Ульмер
21Йере Уронен
39Максимилиан Вебер
31Йоаким Мехле
16Златко Юнузович
33Джон Лукуми
28Антуан Бернед
50′
17Патрик Хрошовски
9Хван Хи Чхан
25Сандер Берге
18Такуми Минамино
10Мбвана Саматта
83′
43Расмус Кристенсен
47′84′
8Брайан Хейнен
85′
25Патрик Фаркаш
18Пол Онуачу
14Доминик Собослои
62′62′
7Дзюня Ито
45′
37Масая Окугава
27Тео Бонгонда
58′
30Эрлин Бреут Холанд
72′
77Дьемерси Ндонгала
72′
20Патсон Дака
23Янис Хаджи
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
26Удары (всего)10
13Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
18Фолы5
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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