Он начинал у Сульшера и забивал «Зениту», а в 19 оформил рекордный хет-трик в ЛЧ

Норвежский вундеркинд из «Зальцбурга» — супергерой вторника в Лиге чемпионов. Вы вряд ли смотрели «Ред Булл» с «Генком», но не могли не слышать про Эрлинга Холанда.

В 19 лет и 58 дней он забил три гола. За всю историю турнира было только два футболиста моложе, которые тоже оформляли хет-трик. Это Рауль (18 лет и 113 дней в 1995 году) и Уэйн Руни (18 лет и 340 дней в 2004 году).

Холанд стал самым молодым игроком в истории еврокубков, оформившим хет-трик в первом тайме.

Эрлинг — восьмой игрок, забивший три мяча в дебютном матче Лиги чемпионов.

Он феноменален. С его-то ростом быть настолько ловким с мячом! На тренировках играть против него очень сложно, остается просто фолить. Он доказал, что обязательно станет одним из лучших форвардов мира. Защитник «Ред Булл Зальцбург» Максимилиан Вебер — о перфомансе Холанда

В 19 лет рост Холанда — 194 сантиметра. Но парень хорош не только в игре головой. Мевля, из-под которого Эрлинг забил «Зениту» год назад, подтвердит: норвежец очень быстрый, техничный и мощный, но главное — умеет грамотно выбрать позицию, пластичный, выносливый и с поставленным ударом.

Неудивительно, учитывая, что в «Мольде» его с 16 лет подтаскивал Сульшер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tj1BrP5Gd_A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Год назад Оле-Гуннара забрал «Манчестер Юнайтед», а этим летом Норвегию покинул и Холанд (в последнем сезоне забил 12 мячей в чемпионате и 4 — в отборе Лиги Европы). «Ред Булл» выложил за игрока 5 миллионов евро и точно останется в плюсе.

Хет-трик в Лиге чемпионов — не единичный перфоманс норвежца. За «Мольде» он забивал и по четыре за игру, а в мае установил рекорд юношеского чемпионата мира U20 — в матче с Гондурасом положил девять мячей.

Возможно, с Сульшером Эрлинг пересечется в Англии. В феврале 2017-го норвежец признавался в интервью, что его мечта — оказаться в АПЛ. А если конкретнее — в «Лидсе». Любовь к этому клубу передалась от отца: Альф-Инге Холанд рубился за «Лидс» в конце 90-х и в первом же сезоне стал врагом Роя Кина.

В матче с «МЮ» Альф-Инге повалил ирландца, а после еще и наорал, подумав, что Кин симулирует. В итоге Роя унесли на носилках с порванными крестами. Он вернулся только через год, а спустя четыре сезона отомстил, влетев шипами в колено. И получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф в 150 тысяч фунтов.

— Хотел ли я травмировать Холанда? Нет, — признался Кин в автобиографии. — Но я очень хотел ему отомстить и вложил в удар всю силу. Он постоянно провоцировал меня, бил по ногам. Я жалею о многих поступках, но точно не об этом. Холанд — из тех парней на футбольном поле, которые мне не нравятся.

Рой ненавидел Холанда-старшего, но точно оценил хет-трик его сына.