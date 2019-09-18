Он начинал у Сульшера и забивал «Зениту», а в 19 оформил рекордный хет-трик в ЛЧ
Sport24 — об Эрлинге Холанде.
Sport24 — об Эрлинге Холанде.
Норвежский вундеркинд из «Зальцбурга» — супергерой вторника в Лиге чемпионов. Вы вряд ли смотрели «Ред Булл» с «Генком», но не могли не слышать про Эрлинга Холанда.
В 19 лет и 58 дней он забил три гола. За всю историю турнира было только два футболиста моложе, которые тоже оформляли
Холанд стал самым молодым игроком в истории еврокубков, оформившим
Эрлинг — восьмой игрок, забивший три мяча в дебютном матче Лиги чемпионов.
Он феноменален. С
его-торостом быть настолько ловким с мячом! На тренировках играть против него очень сложно, остается просто фолить. Он доказал, что обязательно станет одним из лучших форвардов мира.
В 19 лет рост Холанда — 194 сантиметра. Но парень хорош не только в игре головой. Мевля,
Неудивительно, учитывая, что в «Мольде» его с 16 лет подтаскивал Сульшер.
Год назад
Возможно, с Сульшером Эрлинг пересечется в Англии. В феврале 2017-го норвежец признавался в интервью, что его мечта — оказаться в АПЛ. А если конкретнее — в «Лидсе». Любовь к этому клубу передалась от отца:
В матче с «МЮ»
— Хотел ли я травмировать Холанда? Нет, — признался Кин в автобиографии. — Но я очень хотел ему отомстить и вложил в удар всю силу. Он постоянно провоцировал меня, бил по ногам. Я жалею о многих поступках, но точно не об этом. Холанд — из тех парней на футбольном поле, которые мне не нравятся.
Рой ненавидел
Леонид Волотко
|Джесси Марш
|Феличе Маззу
|Эрлин Бреут Холанд(Такуми Минамино)
|2′
|Джон Лукуми(Дьемерси Ндонгала)
|40′
|Эрлин Бреут Холанд(Хван Хи Чхан)
|34′
|Мбвана Саматта(Тео Бонгонда)
|52′
|Хван Хи Чхан(Златко Юнузович)
|36′
|Эрлин Бреут Холанд(Хван Хи Чхан)
|45′
|Доминик Собослои(Такуми Минамино)
|45+2′
|Андреас Ульмер(Златко Юнузович)
|66′
|1
|Цицан Станкович
|28
|Гаэтан Куке
|15
|Андре Рамалью
|6
|Себастьен Девас
|17
|Андреас Ульмер
|21
|Йере Уронен
|39
|Максимилиан Вебер
|31
|Йоаким Мехле
|16
|Златко Юнузович
|33
|Джон Лукуми
|28
|Антуан Бернед
50′
|17
|Патрик Хрошовски
|9
|Хван Хи Чхан
|25
|Сандер Берге
|18
|Такуми Минамино
|10
|Мбвана Саматта
83′
|43
|Расмус Кристенсен
47′84′
|8
|Брайан Хейнен
85′
|25
|Патрик Фаркаш
|18
|Пол Онуачу
|14
|Доминик Собослои
62′62′
|7
|Дзюня Ито
45′
|37
|Масая Окугава
|27
|Тео Бонгонда
58′
|30
|Эрлин Бреут Холанд
72′
|77
|Дьемерси Ндонгала
72′
|20
|Патсон Дака
|23
|Янис Хаджи
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|26
|Удары (всего)
|10
|13
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)