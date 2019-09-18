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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Опыт игры с “Астаной” будет полезен». Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах на стартовый матч в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед домашним матчем с «Астаной» заявил о намерении выиграть группу L Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

При этом он подчеркнул, что встреча с казахстанской командой будет полезна для опыта.

«Некоторые игроки, которые отсутвовали из-за травмы возвращаются. Давид Де Хея подписал новый контракт и может сыграть с “Астаной”. Мы будем его использовать максимально. Мы предоставим время молодым игрокам: мы играем каждые три-четыре дня и можем им дать шанс проявить себя. Опыт игры с “Астаной” будет полезен. Это хорошо, что в нас такая группа. Мы надеемся выиграть ее», — сказал Сульшер.

«Завтра с “Астаной” сыграет группа молодых игроков с опытными исполнителями. Для молодых игроков завтрашний матч может стать самым большим в карьере сейчас. Рискую ли, предоставляя шас молодежи? Я им доверию. Они не только должны получать удовольствие от игры, но и давать результат, оправдывать надежды. Это применимо к любому клубу. Мы понимаем, что игрока может “наказать” пресса, если он совершит ошибку, но мы идем на это. Маркос Рэшфорд, это как пример, что у молодых игроков есть шанс проявить себя», — добавил тренер.

Напомним, что встреча команд пройдет в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорд» и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Она станет первой для «Астаны» на групповом этапе Лиги Европы.

Также в группе L «Астана» и «МЮ» сыграют с сербским «Партизаном» и голланднским «АЗ Алкмаром».

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