«Опыт игры с “Астаной” будет полезен». Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах на стартовый матч в Лиге Европы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
При этом он подчеркнул, что встреча с казахстанской командой будет полезна для опыта.
«Некоторые игроки, которые отсутвовали
«Завтра с “Астаной” сыграет группа молодых игроков с опытными исполнителями. Для молодых игроков завтрашний матч может стать самым большим в карьере сейчас. Рискую ли, предоставляя шас молодежи? Я им доверию. Они не только должны получать удовольствие от игры, но и давать результат, оправдывать надежды. Это применимо к любому клубу. Мы понимаем, что игрока может “наказать” пресса, если он совершит ошибку, но мы идем на это. Маркос Рэшфорд, это как пример, что у молодых игроков есть шанс проявить себя», — добавил тренер.
Напомним, что встреча команд пройдет в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорд» и начнется в 01:00 по времени
Также в группе L «Астана» и «МЮ» сыграют с сербским «Партизаном» и голланднским «АЗ Алкмаром».