Скорость, прессинг и талантливая атака. Чем опасен «Байер»

Источник: Спорт-Экспресс

0:4 — не показатель

Первое, что нужно сделать, оценивая потенциал «Байера» и его игру, это не придавать значения избиению «аспириновых» в Дортмунде. 0:4 на «Сигнал Идуна Парк» — не показатель по целому ряду причин. Во-первых, уровень соперника. В РПЛ и близко нет команд уровня «Боруссии», которая обладает настолько высоким запасом мастерства и отлаженной игрой, что может уничтожить оппонента, позволив ему владеть мячом две трети игрового времени. Во-вторых, Петер Бос произвел ряд вынужденных перестановок, которые не оправдали себя.

Потерями ли было вызвано решение добавить в опорную зону классического разрушителя Баумгартлингера, либо стремлением подстроиться под соперника? В любом случае данный ход не сработал. Австриец — боец, он может добавить мощи по ходу затяжного штурма, но «Байер» принес в жертву игрока-созидателя. Кроме того, не оправдал себя выход Амири, которого поменяли уже в перерыве. Очевидно, что против «Локомотива» немцы так играть не будут и вернутся к привычной расстановке, где глубже всех в тройке центральных полузащитников действует умеющий еще и дирижировать игрой Арангис.

Контроль мяча — не гарантия результата

Вместе с тем матч в Дортмунде продемонстрировал проблемы Боса с тактической гибкостью. Понятно, что у «Боруссии» более мастеровитый состав, однако Люсьену Фавру оказалось достаточно поменять в средней линии одного исполнителя, чтобы лишить соперника козырей. Прессинг «шмелей» в момент перехода «Байера» в атаку приводил к регулярным потерям мяча. Этот же прием, кстати, использовал в плей-офф Лиги Европы Мурад Мусаев, хотя на том уровне готовности «Краснодару» было сложно играть сверхагрессивно на протяжении всего матча.

Тогда все отмечали, что «быки» наступили на горло собственной песне, уступив леверкузенцам контроль мяча. Из уст некоторых это звучало, как упрек, да только у «Боруссии» в субботу владение равнялось 33 процентам! Однако Бос из этого преимущества ничего не извлек, проиграв тактическую дуэль более искушенному коллеге. То же самое было в противостоянии с Мусаевым, а еще раньше — в отборочном цикле Лиги чемпионов, когда возглавляемый Босом «Аякс» был разобран на винтики «Ростовом» Курбана Бердыева.

Команды голландца порой становятся излишне прямолинейными, из-за чего не могут реализовать даже подавляющее преимущество. Как, например, в предыдущем туре бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:0). «Аспириновые» владели мячом 75 процентов игрового времени, нанесли два десятка ударов, но при этом ухитрились только два раза попасть в створ. Более искушенный соперника за такое наказывает, однако вышесказанное не означает, что «Локомотиву» будет легко на «БайАрене», потому что достоинств у соперника достаточно.

Главные угрозы

«Байер» делает ставку на атаку, контроль мяча и высочайшие скорости. Уровень мастерства у соперника «Локомотива» в центре поля и в атаке гораздо выше среднего. Да, клуб продал одного из главных талантов немецкого футбола Брандта в Дортмунд, но при этом не прогадал, купив в «Хоффенхайме» Демирбая. Как раз он пропускал тур по личным причинам, и это стало одной из причин фиаско. Связка Демирбая с опытным Арангисом и вундеркиндом Хавертцем — мозговой центр Леверкузена.

Массу проблем могут доставить железнодорожникам на флангах Бэйли и Беллараби. Это быстрые, техничные и умеющие принимать нестандартные решения футболисты. Оба обладают поставленным ударом и здорово доставляют мяч в штрафную, где мастерски работает наконечник атакующего копья Фолланд.

Страшное для любого соперника оружие — прессинг в исполнении «аспириновых». Очень агрессивный и тактически грамотный. Игроки «Байера» стараются отобрать мяч даже у защитников соперника, перекрывают направление пасов при выходе из обороны. Не зря тот же «Краснодар» периодически выходил из окружения за счет длинных передач, но не злоупотреблял ими. Помогала быстрая работа с мячом, на чем изначально делал акцент Мусаев.