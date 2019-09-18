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17:33 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча в матче Юношеской лиги УЕФА

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с немецким «Байером» из Леверкузена со счетом 2:2 в гостевом матче первого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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У «Локомотива» мячи забили Вадим Карев (79) и Михаил Иваньков (88). В составе «Байера» отличились Фабиан Рут (4-я минута, с пенальти) и Кристофер Скотт (15).

В другом матче группы D итальянский «Ювентус» на выезде переиграл испанский «Атлетико» со счетом 4:0. В следующем туре «Локомотив» 1 октября примет «Атлетико», «Байер» в гостях встретится с «Ювентусом».

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский «Локомотив», в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как «Локомотив» также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.

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