Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Байера» на матч ЛЧ

Встреча группы D между «Байером» и «Локомотивом» пройдет в среду в Леверкузене и начнется в 22:00 мск. Хёведес получил сильное рассечение в районе глаза в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), прошедшем 14 сентября, и его участие в игре с немецкой командой было под вопросом.
Полностью состав «красно-зеленых» выглядит следующим образом: Маринато Гилерме — Бенедикт Хёведес, Мурило, Ведран Чорлука, Мацей Рыбус, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоао Марио, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов.
Стартовый состав «Байера» на матч с «Локомотивом» выглядит следующим образом: Лукаш Храдецкий (голкипер), Джонатан Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Леон Бэйли, Юлиан Баумгартлингер, Венделл, Чарлес Арангис, Кай Хавертц, Кевин Фолланд и Карим Беллараби.