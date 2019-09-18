Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Байера» на матч ЛЧ

Встреча группы D между «Байером» и «Локомотивом» пройдет в среду в Леверкузене и начнется в 22:00 мск. Хёведес получил сильное рассечение в районе глаза в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), прошедшем 14 сентября, и его участие в игре с немецкой командой было под вопросом.