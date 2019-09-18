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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Байера» на матч ЛЧ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес выйдет в стартовом составе столичной команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера», сообщает официальный Twitter железнодорожников.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы D между «Байером» и «Локомотивом» пройдет в среду в Леверкузене и начнется в 22:00 мск. Хёведес получил сильное рассечение в районе глаза в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), прошедшем 14 сентября, и его участие в игре с немецкой командой было под вопросом.

Полностью состав «красно-зеленых» выглядит следующим образом: Маринато Гилерме — Бенедикт Хёведес, Мурило, Ведран Чорлука, Мацей Рыбус, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоао Марио, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов.

Стартовый состав «Байера» на матч с «Локомотивом» выглядит следующим образом: Лукаш Храдецкий (голкипер), Джонатан Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Леон Бэйли, Юлиан Баумгартлингер, Венделл, Чарлес Арангис, Кай Хавертц, Кевин Фолланд и Карим Беллараби.

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