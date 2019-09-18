«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

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В составе «Локомотива» голы забили полузащитники Гжегож Крыховяк (16-я минута) и Дмитрий Баринов (37). В свои ворота мяч отправил защитник российского клуба Бенедикт Хёведес (25). Крыховяк забил пятый мяч в 11 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

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«Локомотив» впервые встретился с «Байером» в еврокубках. Железнодорожники до этого восемь раз играли с немецкими командами, одержав одну победу и потерпев семь поражений. «Байер» сыграл 12-й матч против российских команд (четыре победы, четыре поражения, четыре ничьи).

Предыдущую гостевую победу в еврокубках «Локомотив» одержал 15 февраля 2018 года, переиграв французскую «Ниццу» в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:2.

В Лиге чемпионов «Локомотив» в предыдущий раз побеждал в гостях в матче первого группового этапа сезона-2002/03 против турецкого «Галатасарая» (2:1).