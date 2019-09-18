Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.09
Байер
Локомотив
12
Футбол. Еврокубки
18.09
ПСЖ
Реал
30
Футбол. Еврокубки
18.09
Бавария
Црвена Звезда
30
Футбол. Еврокубки
18.09
Шахтер Д
Манчестер Сити
03
Футбол. Еврокубки
18.09
Динамо З
Аталанта
40
Футбол. Еврокубки
18.09
Атлетико
Ювентус
22
Футбол. Еврокубки
18.09
Брюгге
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
18.09
Олимпиакос П
Тоттенхэм Хотспур
22
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
18 сентября, источник: ТАСС

«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на выезде обыграл немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Бай-Арене» в присутствии 26 592 зрителей.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В составе «Локомотива» голы забили полузащитники Гжегож Крыховяк (16-я минута) и Дмитрий Баринов (37). В свои ворота мяч отправил защитник российского клуба Бенедикт Хёведес (25). Крыховяк забил пятый мяч в 11 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

Читайте также
Топовый Крыховяк, дикий фэйл кипера «Байера», сэйвище Гильерме«Локо» выиграл в Леверкузене!

«Локомотив» впервые встретился с «Байером» в еврокубках. Железнодорожники до этого восемь раз играли с немецкими командами, одержав одну победу и потерпев семь поражений. «Байер» сыграл 12-й матч против российских команд (четыре победы, четыре поражения, четыре ничьи).

Предыдущую гостевую победу в еврокубках «Локомотив» одержал 15 февраля 2018 года, переиграв французскую «Ниццу» в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:2.

В Лиге чемпионов «Локомотив» в предыдущий раз побеждал в гостях в матче первого группового этапа сезона-2002/03 против турецкого «Галатасарая» (2:1).

В другом матче группы D испанский «Атлетико» дома сыграл вничью с итальянским «Ювентусом» (2:2). Во втором туре 1 октября «Локомотив» примет «Атлетико», «Ювентус» дома сыграет с «Байером».

Читайте также
Байер
1:2
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D18.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)BayArena, 26592 зрителя
Главные тренеры
Петер БосЮрий Семин
Голы
Бенедикт Хеведес25′
Гжегож Крыховяк(Жоау Мариу)16′
Дмитрий Баринов37′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Маринату Гильерме
8Ларс Бендер
5Бенедикт Хеведес
18Насименту Боргес Венделл
14Ведран Чорлука
4Джонатан Та
27Мурило
5Свен Бендер
20Владислав Игнатьев
38Карим Беллараби
31Мачей Рыбус
29Кай Хаверц
17Рифат Жемалетдинов
31Кевин Фолланд
9Федор Смолов
20Чарльз Арангис
76′
6Дмитрий Баринов
55′
9Леон Бэйли
46′
7Гжегож Крыховяк
13Лукас Аларио
23Жоау Мариу
90′
15Юлиан Баумгартлингер
71′
3Брайн Идову
11Надим Амири
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
13Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Боковой судьяМихал Обукович(Польша)
Боковой судьяРадослав Сейка(Польша)
ВАРПавел Гиль(Польша)
Ассистент ВАРБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Локомотив» стартовал в ЛЧ с победы в Леверкузене
Мудрый «Лудогорец»: ЦСКА начинает Лигу Европы матчем в Болгарии
ПСЖ разгромил мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов
Стала известна зарплата Александра Кокорина в «Зените»
«Атлетико» — «Ювентус»: португальские гении промолчали
Юрий Семин назвал причину победы «Локомотива» над «Байером» в ЛЧ
РФС запретил клубу РПЛ регистрировать новых футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь