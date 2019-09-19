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00:17 (мск), источник: Sport24

Топовый Крыховяк, дикий фэйл кипера «Байера», сэйвище Гильерме. «Локо» выиграл в Леверкузене!

Красавцы.

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Старт Лиги чемпионов у «Локомотива» — дико сложный. Понятно, что в ЛЧ просто не бывает, но командировка в Леверкузен в первом же туре не самый лучший календарь. «Байер» не топ-команда, но «почти топ». Забудьте про 0:4 с дортмундской «Боруссией» — дома «аспириновые» могут вынести кого угодно.

Не допустить такой сценарий должны были вот эти мужики. Семин выставил 5 защитников и Жемалетдинова с Жоау Мариу в качестве главных помощников Смолова. Крыховяк и Баринов — опорная зона. Она же бокс-ту-бокс зона.

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У «Байера» тоже состав имелся. Очень внушительный — Беллараби, Бэйли, Фолланд и Хаверц. Все атакующие звезды (по меркам Бундеслиги) — на месте.

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Высокий прессинг — изысканный пас статусного новичка Жоау Мариу — четкий финишинг лучшего игрока «Локомотива», Гжегожа Крыховяка. Сюжет 16-й минуты матча — классный для нас сюжет! «Локо» не стал паниковать из-за стартового давления «Байера» и сочинил очень нужный гол. 1:0 в Германии — неплохо!

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Неплохо играл в Германии и Бенедикт Хеведес — за «Шальке-04». Но сегодня был не лучший его матч на немецкой земле. На 25-й «Байер» развернул классическую атаку с кроссом и подставлением в центре штрафной. Арангис этим самым подставлением вряд ли бы забил. Только вот мяч отыскал Хеведеса — и автогол. Вот уже и ничейка, к сожалению.

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Локо в целом не замечал атак «Байера». Леверкузен подолгу работал с мячом, но с минимумом опасности. «Локо» же прилично убегал в контратаки — Смолов, Баринов, Крыховяк вполне могли забивать еще. Совершенно равный футбол — «Байер» не показывал ничего топового.

А вот цирковой номер показал. Лично голкипер Матей Храдецки. Финн отдал четкую голевую передачу… Баринову! Кошмарный фэйл вратаря «Байера» — и второй гол «Локомотива». Ну что, в ЛЧ иногда тоже должно «попереть». Да и Баринов исполнил все на уровне.

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Даже официальный твиттер «Байера» постебался над собственным вратарем. Джим Керри в шоке от поступка Храдецки.

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Во втором тайме никто ни над кем не стебался — какие шутки, когда «Байер» усилил в 100 раз активность и штамповал перспективные ситуации у ворот «Локо». Москвичей вжали в штрафную, закидали кроссами и ударами. «Локо» держался — но это правильное слово. Хорошо, что Хаверц, Аларио и Фолланд не идеально завершали атаки.

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Но постепенно «Локо» сделал то, что и нужно команде, которая ведет в счете. Понизил темп, понизил концентрацию соперника в своей штрафной, повысил количество ответных атак. Короче, «Байер» играл первым номером, но реальных шансов почти не конструировал. «Локо» на удивление буднично оборонялся — плюс Смолов и Ко выбежали в пару качественных контратак.

15−8 по ударам, 8−2 по угловым, 78 (!) против 22 владение. Все цифры принадлежат «Байеру». Но «Локо» в прошлой Лиге чемпионов как раз не хватало таких побед — не самая яркая игра, зато выстраданный результат. Возможно, команда Семина чувствует себя в этой ЛЧ намного органичнее и спокойнее. Феерический сэйв Гильерме в концовке, и 2:1 в Леверкузене — шикарный старт для «Локомотива».

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Байер
1:2
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D18.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)BayArena, 26592 зрителя
Главные тренеры
Петер БосЮрий Семин
Голы
Бенедикт Хеведес25′
Гжегож Крыховяк(Жоау Мариу)16′
Дмитрий Баринов37′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Маринату Гильерме
8Ларс Бендер
5Бенедикт Хеведес
18Насименту Боргес Венделл
14Ведран Чорлука
4Джонатан Та
27Мурило
5Свен Бендер
20Владислав Игнатьев
38Карим Беллараби
31Мачей Рыбус
29Кай Хаверц
17Рифат Жемалетдинов
31Кевин Фолланд
9Федор Смолов
20Чарльз Арангис
76′
6Дмитрий Баринов
55′
9Леон Бэйли
46′
7Гжегож Крыховяк
13Лукас Аларио
23Жоау Мариу
90′
15Юлиан Баумгартлингер
71′
3Брайн Идову
11Надим Амири
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
13Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Боковой судьяМихал Обукович(Польша)
Боковой судьяРадослав Сейка(Польша)
ВАРПавел Гиль(Польша)
Ассистент ВАРБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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