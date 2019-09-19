Топовый Крыховяк, дикий фэйл кипера «Байера», сэйвище Гильерме. «Локо» выиграл в Леверкузене!

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Старт Лиги чемпионов у «Локомотива» — дико сложный. Понятно, что в ЛЧ просто не бывает, но командировка в Леверкузен в первом же туре не самый лучший календарь. «Байер» не топ-команда, но «почти топ». Забудьте про 0:4 с дортмундской «Боруссией» — дома «аспириновые» могут вынести кого угодно.

Не допустить такой сценарий должны были вот эти мужики. Семин выставил 5 защитников и Жемалетдинова с Жоау Мариу в качестве главных помощников Смолова. Крыховяк и Баринов — опорная зона. Она же бокс-ту-бокс зона.

У «Байера» тоже состав имелся. Очень внушительный — Беллараби, Бэйли, Фолланд и Хаверц. Все атакующие звезды (по меркам Бундеслиги) — на месте.

Высокий прессинг — изысканный пас статусного новичка Жоау Мариу — четкий финишинг лучшего игрока «Локомотива», Гжегожа Крыховяка. Сюжет 16-й минуты матча — классный для нас сюжет! «Локо» не стал паниковать из-за стартового давления «Байера» и сочинил очень нужный гол. 1:0 в Германии — неплохо!

Неплохо играл в Германии и Бенедикт Хеведес — за «Шальке-04». Но сегодня был не лучший его матч на немецкой земле. На 25-й «Байер» развернул классическую атаку с кроссом и подставлением в центре штрафной. Арангис этим самым подставлением вряд ли бы забил. Только вот мяч отыскал Хеведеса — и автогол. Вот уже и ничейка, к сожалению.

Локо в целом не замечал атак «Байера». Леверкузен подолгу работал с мячом, но с минимумом опасности. «Локо» же прилично убегал в контратаки — Смолов, Баринов, Крыховяк вполне могли забивать еще. Совершенно равный футбол — «Байер» не показывал ничего топового.

А вот цирковой номер показал. Лично голкипер Матей Храдецки. Финн отдал четкую голевую передачу… Баринову! Кошмарный фэйл вратаря «Байера» — и второй гол «Локомотива». Ну что, в ЛЧ иногда тоже должно «попереть». Да и Баринов исполнил все на уровне.

Даже официальный твиттер «Байера» постебался над собственным вратарем. Джим Керри в шоке от поступка Храдецки.

Во втором тайме никто ни над кем не стебался — какие шутки, когда «Байер» усилил в 100 раз активность и штамповал перспективные ситуации у ворот «Локо». Москвичей вжали в штрафную, закидали кроссами и ударами. «Локо» держался — но это правильное слово. Хорошо, что Хаверц, Аларио и Фолланд не идеально завершали атаки.

Но постепенно «Локо» сделал то, что и нужно команде, которая ведет в счете. Понизил темп, понизил концентрацию соперника в своей штрафной, повысил количество ответных атак. Короче, «Байер» играл первым номером, но реальных шансов почти не конструировал. «Локо» на удивление буднично оборонялся — плюс Смолов и Ко выбежали в пару качественных контратак.