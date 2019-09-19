Топовый Крыховяк, дикий фэйл кипера «Байера», сэйвище Гильерме. «Локо» выиграл в Леверкузене!
Красавцы.
Красавцы.
Старт Лиги чемпионов у «Локомотива» — дико сложный. Понятно, что в ЛЧ просто не бывает, но командировка в Леверкузен в первом же туре не самый лучший календарь. «Байер» не
Не допустить такой сценарий должны были вот эти мужики. Семин выставил 5 защитников и Жемалетдинова с Жоау Мариу в качестве главных помощников Смолова. Крыховяк и Баринов — опорная зона. Она же
У «Байера» тоже состав имелся. Очень внушительный — Беллараби, Бэйли, Фолланд и Хаверц. Все атакующие звезды (по меркам Бундеслиги) — на месте.
Высокий прессинг — изысканный пас статусного новичка Жоау Мариу — четкий финишинг лучшего игрока «Локомотива», Гжегожа Крыховяка. Сюжет 16-й минуты матча — классный для нас сюжет! «Локо» не стал паниковать
Неплохо играл в Германии и Бенедикт Хеведес — за «Шальке-04». Но сегодня был не лучший его матч на немецкой земле. На 25-й «Байер» развернул классическую атаку с кроссом и подставлением в центре штрафной. Арангис этим самым подставлением вряд ли бы забил. Только вот мяч отыскал Хеведеса — и автогол. Вот уже и ничейка, к сожалению.
Локо в целом не замечал атак «Байера». Леверкузен подолгу работал с мячом, но с минимумом опасности. «Локо» же прилично убегал в контратаки — Смолов, Баринов, Крыховяк вполне могли забивать еще. Совершенно равный футбол — «Байер» не показывал ничего топового.
А вот цирковой номер показал. Лично голкипер Матей Храдецки. Финн отдал четкую голевую передачу… Баринову! Кошмарный фэйл вратаря «Байера» — и второй гол «Локомотива». Ну что, в ЛЧ иногда тоже должно «попереть». Да и Баринов исполнил все на уровне.
Даже официальный твиттер «Байера» постебался над собственным вратарем. Джим Керри в шоке от поступка Храдецки.
Во втором тайме никто ни над кем не стебался — какие шутки, когда «Байер» усилил в 100 раз активность и штамповал перспективные ситуации у ворот «Локо». Москвичей вжали в штрафную, закидали кроссами и ударами. «Локо» держался — но это правильное слово. Хорошо, что Хаверц, Аларио и Фолланд не идеально завершали атаки.
Но постепенно «Локо» сделал то, что и нужно команде, которая ведет в счете. Понизил темп, понизил концентрацию соперника в своей штрафной, повысил количество ответных атак. Короче, «Байер» играл первым номером, но реальных шансов почти не конструировал. «Локо» на удивление буднично оборонялся — плюс Смолов и Ко выбежали в пару качественных контратак.
15−8 по ударам, 8−2 по угловым, 78 (!) против 22 владение. Все цифры принадлежат «Байеру». Но «Локо» в прошлой Лиге чемпионов как раз не хватало таких побед — не самая яркая игра, зато выстраданный результат. Возможно, команда Семина чувствует себя в этой ЛЧ намного органичнее и спокойнее. Феерический сэйв Гильерме в концовке, и 2:1 в Леверкузене — шикарный старт для «Локомотива».
|Петер Бос
|Юрий Семин
|Бенедикт Хеведес
|25′
|Гжегож Крыховяк(Жоау Мариу)
|16′
|Дмитрий Баринов
|37′
|1
|Лукас Храдецки
|1
|Маринату Гильерме
|8
|Ларс Бендер
|5
|Бенедикт Хеведес
|18
|Насименту Боргес Венделл
|14
|Ведран Чорлука
|4
|Джонатан Та
|27
|Мурило
|5
|Свен Бендер
|20
|Владислав Игнатьев
|38
|Карим Беллараби
|31
|Мачей Рыбус
|29
|Кай Хаверц
|17
|Рифат Жемалетдинов
|31
|Кевин Фолланд
|9
|Федор Смолов
|20
|Чарльз Арангис
76′
|6
|Дмитрий Баринов
55′
|9
|Леон Бэйли
46′
|7
|Гжегож Крыховяк
|13
|Лукас Аларио
|23
|Жоау Мариу
90′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
71′
|3
|Брайн Идову
|11
|Надим Амири
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Рачковски(Польша)
|Боковой судья
|Михал Обукович(Польша)
|Боковой судья
|Радослав Сейка(Польша)
|ВАР
|Павел Гиль(Польша)
|Ассистент ВАР
|Бартош Франковски(Польша)