ПСЖ разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2019

Дубль оформил аргентинский нападающий Анхель Ди Мария (14-я и 33-я минуты), также отличился Тома Мёнье (90+1). Ди Мария стал третьим игроком в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота «Барселоны» и «Реала» не менее двух голов, ранее подобного достижения добивались Андрей Шевченко и Марио Жардел.

На 36-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора отменил гол форварда «Реала» Гарета Бэйла. ПСЖ и «Реал» выступают в группе A вместе с турецким «Галатасараем» и бельгийским «Брюгге», чей матч завершился со счетом 0:0. В следующем туре, матчи которого пройдут 1 октября, состоятся встречи «Галатасарай» — ПСЖ и «Реал» — «Брюгге».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 18.09.2019, 22:00 Атлетико 2 Ювентус 2

Соперник московского «Локомотива», который в параллельном матче в гостях обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1, по группе D итальянский «Ювентус» в гостях сыграл вничью с испанским «Атлетико» со счетом 2:2, на 76-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник «Атлетико» Томас Парти. В следующем туре «Локомотив» примет «Атлетико», а «Ювентус» — «Байер».

В группе B английский «Тоттенхэм», который является финалистом Лиги чемпионов сезона-2018/19, на выезде не сумел победить греческий «Олимпиакос», упустив по ходу матча преимущество в два мяча (2:2), в другом матче немецкая «Бавария» на домашнем стадионе оказалась сильнее сербской «Црвены Звезды» (3:0). Во втором туре «Тоттенхэм» дома сыграет с «Баварией», «Црвена Звезда» — с «Олимпиакосом».