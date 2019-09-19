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00:26 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 19 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2019

Дубль оформил аргентинский нападающий Анхель Ди Мария (14-я и 33-я минуты), также отличился Тома Мёнье (90+1). Ди Мария стал третьим игроком в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота «Барселоны» и «Реала» не менее двух голов, ранее подобного достижения добивались Андрей Шевченко и Марио Жардел.

На 36-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора отменил гол форварда «Реала» Гарета Бэйла. ПСЖ и «Реал» выступают в группе A вместе с турецким «Галатасараем» и бельгийским «Брюгге», чей матч завершился со счетом 0:0. В следующем туре, матчи которого пройдут 1 октября, состоятся встречи «Галатасарай» — ПСЖ и «Реал» — «Брюгге».

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 18.09.2019, 22:00

Атлетико2Ювентус2

Соперник московского «Локомотива», который в параллельном матче в гостях обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1, по группе D итальянский «Ювентус» в гостях сыграл вничью с испанским «Атлетико» со счетом 2:2, на 76-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник «Атлетико» Томас Парти. В следующем туре «Локомотив» примет «Атлетико», а «Ювентус» — «Байер».

В группе B английский «Тоттенхэм», который является финалистом Лиги чемпионов сезона-2018/19, на выезде не сумел победить греческий «Олимпиакос», упустив по ходу матча преимущество в два мяча (2:2), в другом матче немецкая «Бавария» на домашнем стадионе оказалась сильнее сербской «Црвены Звезды» (3:0). Во втором туре «Тоттенхэм» дома сыграет с «Баварией», «Црвена Звезда» — с «Олимпиакосом».

В группе С английский «Манчестер Сити» в гостях разгромил украинский «Шахтер» со счетом 3:0. Хорватское «Динамо» (Загреб) дома нанесло разгромное поражение итальянской «Аталанте» (4:0), которая дебютировала в Лиге чемпионов. В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Динамо», а «Аталанта» — с «Шахтером».

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Группа A18.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 46361 зритель
Главные тренеры
Томас ТухельЗинедин Зидан
Голы
Анхель Ди Мария(Хуан Бернат)14′
Анхель Ди Мария(Идрисса Гей)33′
Тома Менье(Хуан Бернат)90+1′
Составы команд
1Кейлор Навас
13Тибо Куртуа
12Тома Менье
2Даниэль Карвахаль
32′
14Хуан Бернат
90+3′
23Ферлан Менди
2Тиагу Силва
3Эдер Милитау
3Преснель Кимпембе
5Рафаэль Варан
89′
6Марко Верратти
8Тони Кроос
27Идрисса Гей
9Карим Бензема
11Анхель Ди Мария
82′
14Каземиру
5Маркиньюс
70′
16Хамес Родригес
70′
21Андер Агуэра Эррера
18Лука Йович
18Мауро Икарди
60′
7Эден Азар
70′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
17Лукас Васкес
19Пабло Сарабия
89′
11Гарет Бэйл
79′
22Абду Диалло
25Винисиус Жуниор
82′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)9
5Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
15Фолы14
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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