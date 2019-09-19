ПСЖ разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 19 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 19 сентября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дубль оформил аргентинский нападающий Анхель Ди Мария (14-я и 33-я минуты), также отличился Тома Мёнье (90+1). Ди Мария стал третьим игроком в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота «Барселоны» и «Реала» не менее двух голов, ранее подобного достижения добивались Андрей Шевченко и Марио Жардел.
На 36-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора отменил гол форварда «Реала» Гарета Бэйла. ПСЖ и «Реал» выступают в группе A вместе с турецким «Галатасараем» и бельгийским «Брюгге», чей матч завершился со счетом 0:0. В следующем туре, матчи которого пройдут 1 октября, состоятся встречи «Галатасарай» — ПСЖ и «Реал» — «Брюгге».
Соперник московского «Локомотива», который в параллельном матче в гостях обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1, по группе D итальянский «Ювентус» в гостях сыграл вничью с испанским «Атлетико» со счетом 2:2, на 76-й минуте
В группе B английский «Тоттенхэм», который является финалистом Лиги чемпионов сезона-2018/19, на выезде не сумел победить греческий «Олимпиакос», упустив по ходу матча преимущество в два мяча (2:2), в другом матче немецкая «Бавария» на домашнем стадионе оказалась сильнее сербской «Црвены Звезды» (3:0). Во втором туре «Тоттенхэм» дома сыграет с «Баварией», «Црвена Звезда» — с «Олимпиакосом».
В группе С английский «Манчестер Сити» в гостях разгромил украинский «Шахтер» со счетом 3:0. Хорватское «Динамо» (Загреб) дома нанесло разгромное поражение итальянской «Аталанте» (4:0), которая дебютировала в Лиге чемпионов. В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Динамо», а «Аталанта» — с «Шахтером».
|Томас Тухель
|Зинедин Зидан
|Анхель Ди Мария(Хуан Бернат)
|14′
|Анхель Ди Мария(Идрисса Гей)
|33′
|Тома Менье(Хуан Бернат)
|90+1′
|1
|Кейлор Навас
|13
|Тибо Куртуа
|12
|Тома Менье
|2
|Даниэль Карвахаль
32′
|14
|Хуан Бернат
90+3′
|23
|Ферлан Менди
|2
|Тиагу Силва
|3
|Эдер Милитау
|3
|Преснель Кимпембе
|5
|Рафаэль Варан
89′
|6
|Марко Верратти
|8
|Тони Кроос
|27
|Идрисса Гей
|9
|Карим Бензема
|11
|Анхель Ди Мария
82′
|14
|Каземиру
|5
|Маркиньюс
70′
|16
|Хамес Родригес
70′
|21
|Андер Агуэра Эррера
|18
|Лука Йович
|18
|Мауро Икарди
60′
|7
|Эден Азар
70′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|17
|Лукас Васкес
|19
|Пабло Сарабия
89′
|11
|Гарет Бэйл
79′
|22
|Абду Диалло
|25
|Винисиус Жуниор
82′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)