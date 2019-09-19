Мудрый «Лудогорец»: ЦСКА начинает Лигу Европы матчем в Болгарии
Отечественные клубы предостерегли от недооценки соперников.
Отечественные клубы предостерегли от недооценки соперников.
Вслед за «Зенитом» и «Локомотивом» еще два российских клуба стартуют в осенней стадии еврокубков. ЦСКА и «Краснодар» проведут матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. Обеим командам предстоят серьезные испытания гостевыми встречами: армейцы сыграют с болгарским «Лудогорцем», а «горожане» — со швейцарским «Базелем». У отечественных клубов хорошие шансы успешно стартовать во втором по значимости европейском турнире. Однако недооценка соперника может сыграть с командами злую шутку.
— «Лудогорец» — лучшая команда страны на протяжении последних
«Лудогорец» нельзя отнести к проходимым соперникам, особенно с учетом того, что матч для ЦСКА будет выездным. С 2012 года клуб доминирует в чемпионате Болгарии и уже восемь сезонов подряд выигрывает золото. С тех же пор «орлы» регулярно выступают в еврокубках, но еще ни разу не преодолевали групповой этап ЛЕ.
— Считаю, что обе команды очень хороши и обладают отличным подбором футболистов, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной Болгарии Мартин Кушев. — В составе «Лудогорца» много опытных игроков в обороне, очень быстрые исполнители в атаке, сильные фланги. Болгарская команда очень сыгранная, они давно играют вместе, и в этом их главное преимущество. Думаю, нас ждет интересное противостояние.
ЦСКА испытывает серьезные кадровые проблемы. В матче прошлого тура РПЛ против «Тамбова» травмы получили сразу два защитника команды — Седрик Гогуа и Звонимир Шарлия. Ранее выбыли другие игроки оборонительной линии: Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. Всё еще восстанавливаются полузащитники Арнор Сигурдссон и Алан Дзагоев. А хавбек Дмитрий Ефремов вернется на поле еще очень не скоро. Всё это лишь добавляет проблем армейцам в преддверии матча с «Лудогорцем».
— У
«Горожане» были в шаге от Лиги чемпионов, но оступились в последнем отборочном раунде. «Краснодар» потерпел сокрушительное поражение от «Олимпиакоса» с общим счетом 1:6. Есть мнение, что участие в Лиге Европы уже не вызовет у «быков» особых эмоций и мотивации. Тем более сейчас кубанцы лидируют в РПЛ и имеют отличные шансы на итоговый успех во внутреннем первенстве. Однако многие эксперты считают иначе.
— Думаю, что мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная, — поделился мнением с «Известиями»
«Краснодару» досталась довольно сложная группа с крепкими соперниками: испанский «Хетафе», турецкий «Трабзонспор» и швейцарский «Базель». Такой квартет можно представить даже в Лиге чемпионов.
— Я бы сказал, что «Краснодар» попал в непростую группу, — сказал «Известиям» защитник «горожан» Сергей Петров. — Все соперники примерно одинаковые по уровню. Так что будем усердно работать, чтобы преодолеть этот этап еврокубка и выйти в
В первом туре Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Базелем». Швейцарцы —
— В первом же туре «быкам» предстоит сыграть с одним из главных конкурентов за выход в
Любопытно, что после еврокубков представители России в Лиге Европы сойдутся между собой в РПЛ. ЦСКА примет «Краснодар» 22 сентября в рамках 10-го тура чемпионата страны.