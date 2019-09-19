Мудрый «Лудогорец»: ЦСКА начинает Лигу Европы матчем в Болгарии

Источник: Известия

Вслед за «Зенитом» и «Локомотивом» еще два российских клуба стартуют в осенней стадии еврокубков. ЦСКА и «Краснодар» проведут матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. Обеим командам предстоят серьезные испытания гостевыми встречами: армейцы сыграют с болгарским «Лудогорцем», а «горожане» — со швейцарским «Базелем». У отечественных клубов хорошие шансы успешно стартовать во втором по значимости европейском турнире. Однако недооценка соперника может сыграть с командами злую шутку.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа H, 19.09.2019, 22:00 Лудогорец - ЦСКА -

«Лудогорец» — ЦСКА

Красно-синие впервые за шесть сезонов остались без Лиги чемпионов. Теперь армейский коллектив будет штурмовать групповой этап Лиги Европы. В этом турнире соперники поскромнее: испанский «Эспаньол», венгерский «Ференцварош» и болгарский «Лудогорец». С последнего ЦСКА и начнет осеннюю стадию еврокубков. Армейцев называют фаворитами противостояния.

— «Лудогорец» — лучшая команда страны на протяжении последних пяти-семи лет, — сказал «Известиям» экс-полузащитник сборной Болгарии Георгий Пеев. — У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты. ЦСКА будет очень непросто им противостоять. Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но «Лудогорец» не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований. Считаю, что московские армейцы все-таки фавориты матча. Но это ничего не значит, потому что всё решится на поле.

«Лудогорец» нельзя отнести к проходимым соперникам, особенно с учетом того, что матч для ЦСКА будет выездным. С 2012 года клуб доминирует в чемпионате Болгарии и уже восемь сезонов подряд выигрывает золото. С тех же пор «орлы» регулярно выступают в еврокубках, но еще ни разу не преодолевали групповой этап ЛЕ.

— Считаю, что обе команды очень хороши и обладают отличным подбором футболистов, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной Болгарии Мартин Кушев. — В составе «Лудогорца» много опытных игроков в обороне, очень быстрые исполнители в атаке, сильные фланги. Болгарская команда очень сыгранная, они давно играют вместе, и в этом их главное преимущество. Думаю, нас ждет интересное противостояние.

ЦСКА испытывает серьезные кадровые проблемы. В матче прошлого тура РПЛ против «Тамбова» травмы получили сразу два защитника команды — Седрик Гогуа и Звонимир Шарлия. Ранее выбыли другие игроки оборонительной линии: Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. Всё еще восстанавливаются полузащитники Арнор Сигурдссон и Алан Дзагоев. А хавбек Дмитрий Ефремов вернется на поле еще очень не скоро. Всё это лишь добавляет проблем армейцам в преддверии матча с «Лудогорцем».

— У красно-синих очень много травм, ряд важных футболистов пропустит игру, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич. — Придется играть с теми, кто здоров и остался в составе. Это непростая задача для тренерского штаба. Но я уверен, что Виктор Гончаренко найдет способ добиться положительного результата даже в этих условиях.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа C, 19.09.2019, 19:55 Базель - Краснодар -

«Базель» — «Краснодар»

«Горожане» были в шаге от Лиги чемпионов, но оступились в последнем отборочном раунде. «Краснодар» потерпел сокрушительное поражение от «Олимпиакоса» с общим счетом 1:6. Есть мнение, что участие в Лиге Европы уже не вызовет у «быков» особых эмоций и мотивации. Тем более сейчас кубанцы лидируют в РПЛ и имеют отличные шансы на итоговый успех во внутреннем первенстве. Однако многие эксперты считают иначе.

— Думаю, что мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная, — поделился мнением с «Известиями» экс-полузащитник «горожан» Владимир Быстров. — А смысл выходить на поле, если у тебе нет мотивации? С тем же успехом можно просто сняться с турнира. Поэтому, уверен, настрой у «быков» будет максимальным. В Лиге Европы соперники очень высокого класса. Конечно, не как в Лиге чемпионов. Понятно, что там уровень повыше. Но матчи этих турниров одинаковые по трудности, накалу и энергозатратности.

«Краснодару» досталась довольно сложная группа с крепкими соперниками: испанский «Хетафе», турецкий «Трабзонспор» и швейцарский «Базель». Такой квартет можно представить даже в Лиге чемпионов.

— Я бы сказал, что «Краснодар» попал в непростую группу, — сказал «Известиям» защитник «горожан» Сергей Петров. — Все соперники примерно одинаковые по уровню. Так что будем усердно работать, чтобы преодолеть этот этап еврокубка и выйти в плей-офф.

В первом туре Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Базелем». Швейцарцы — вице-чемпионы страны. Этот клуб известен тем, что умеет растить талантливых игроков. Именно в «Базеле» смогли заявить о себе Джердан Шакири, Мохаммед Салах и Иван Ракитич.

— В первом же туре «быкам» предстоит сыграть с одним из главных конкурентов за выход в плей-офф, — сказал «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Возможно, это и к лучшему, потому что сейчас «горожане» набрали хорошую форму. Исходя из того, что мы видели в РПЛ, «Краснодар» должен добиваться победы и в грядущей игре Лиги Европы.