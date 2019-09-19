«Атлетико» — «Юве»: португальские гении промолчали

Источник: AFP 2019

Матч-реванш

«Атлетико» и «Ювентус» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне и выдали по одному матчу-шедевру. Каждый — на своем поле. В первой встрече «Атлетико» превзошел «Ювентус» по всем параметрам и довольно неожиданно победил 2:0. Но в ответной игре Роналду как по заказу оформил хет-трик, что позволило итальянцам пройти дальше.

Сейчас клубы пишут новую историю. В «Ювентусе» сменился тренер, а с ним идеи и тактика. В «Атлетико» — футболисты. К опытным добавились молодые и очень талантливые игроки, которых Симеоне еще предстоит раскрыть. Тем не менее, этот матч вполне можно было рассматривать как реванш. «Атлетико» наверняка хотел отомстить за поражение в Турине.

Роналду против Феликса

Два самых дорогих португальских футболиста современности играют друг против друга впервые. Интрига противостояния проста: сумеет ли 19-летний Жоау Феликс превзойти легенду португальского футбола? Пока хотя бы в отдельно взятом матче.

Экс-игрок «Бенфики» уже обогнал Криштиану по одному показателю — оформил свой первый хет-трик в Европе в 19 лет, тогда как Роналду это удалось лишь в 27.

В этом году от португальца из «Ювентуса» ждут уже привычных чудес — то есть победы в Лиге чемпионов. А португалец из «Атлетико» хоть только и начинает свой звездный путь, но уже заставил забыть болельщиков об Антуане Гризманне.

Адаптация к идеям Сарри

Перед матчем итальянцы явно стелили себе соломку. Вдруг, как и в прошлом году проиграют без шансов? А тут есть готовый ответ: команда привыкает к идеям Маурицио Сарри, которые полностью противоположны тем, что были в прошлом сезоне. Так считает защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Перед матчем он, как полагается, заявил, что команда не станет играть на ничью, даже учитывая неудачный результат прошлогодней встречи. Но признался, что футболисты все еще адаптируются к требованиям нового тренера. «Де Лигт до сих пор проходит своеобразную акклиматизацию. Да и я тоже. По правде говоря, Сарри просит нас делать почти противоположное тому, что мы делали раньше», — заявил Бонуччи.

Стена «Атлетико»

Стартовые составы команд не таили никаких сюрпризов, хотя свои последние матчи в национальных чемпионатах оба соперника провели не на высшем уровне. Зато «Ювентус» отличился со знаком минус — впервые в истории клуба в Лиге чемпионов лишь один итальянский футболист появился на поле с первых минут. Это был Бонуччи.

Туринцы со стартового свистка завладели мячом, даже успели подать угловой на первой минуте. Хотя играли довольно просто: все подачи шли на голову Роналду, которого громко освистывал стадион. «Атлетико» предпочел действовать вторым номером. И был более опасен.

Довольно быстро показал себя и Феликс, который протащил мяч с центра поля и сумел пробить в створ, хотя ему пытались помешать сразу два защитника, в том числе и Де Лигт. Чуть позже он уже пытался пробить вратаря головой после подачи Косты. В общей сложности за первые 20 минут мадридцы нанесли четыре удара в створ. А туринцы действовали пассивно и почти не доходили до ворот соперника. Только Криштиану пытался тащить команду за собой. Но усилий 34-летнего португальца было мало. «Ювентус» каждый раз будто наталкивался на неприступную стену. А «Атлетико» выдал неплохой первый тайм, но стопроцентного шанса забить тоже не создал.

Шок от «Ювентуса»

После перерыва «Ювентус» шокировал хозяев. Бонуччи бросил в прорыв Игуаина, нападающий, помедлив, выкатил мяч Куадрадо, который с левой отправил его прямо в «девятку». Интересно, что все свои четыре мяча в Лиге чемпионов колумбиец забил именно в выездных матчах.

Следующим ярким моментом стало происшествие с арбитром Данни Маккели, в которого попал мяч. Впрочем, голландец находился на газоне меньше минуты.

В середине второго тайма «Ювентус» удвоил преимущество — подачу с фланга головой замкнул Матюиди.

Но мадридцы быстро вернулись в игру — благодаря голу Савича преимущество стало минимальным. Сдаваться «Атлетико» явно не собирался.