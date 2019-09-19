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00:43 (мск), источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» победил «Байер» в Лиге чемпионов за счет хорошей игры без мяча

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /ТАСС/. «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов благодаря хорошей игре без мяча. Такое мнение после встречи высказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Байер» — «Локомотив», которая прошла в среду в немецком Леверкузене, завершилась со счетом 2:1. «Локомотив» владел мячом 31% игрового времени.

«Веру [в победу] до футболистов пришлось донести через правильный выбор игры, через дисциплину, через то, что в матче нужно играть на максимуме своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть — без мяча. Сегодня мы хорошо сыграли без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы, они главные действующие лица и выполнили свою работу блестяще», — сказал Семин.

«Во-первых, нужно было забить, быстро идти в атаку. Были несколько неплохих атакующих действий, [Федору] Смолову просто нужно было делать завершающий удар и возвращаться назад, а они стали разыгрывать, [делать] лишние передачи», — добавил главный тренер «Локомотива».

Во втором туре 1 октября «Локомотив» на домашнем поле сыграет с испанским «Атлетико».

Байер
1:2
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D18.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)BayArena, 26592 зрителя
Главные тренеры
Петер БосЮрий Семин
Голы
Бенедикт Хеведес25′
Гжегож Крыховяк(Жоау Мариу)16′
Дмитрий Баринов37′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Маринату Гильерме
8Ларс Бендер
5Бенедикт Хеведес
18Насименту Боргес Венделл
14Ведран Чорлука
4Джонатан Та
27Мурило
5Свен Бендер
20Владислав Игнатьев
38Карим Беллараби
31Мачей Рыбус
29Кай Хаверц
17Рифат Жемалетдинов
31Кевин Фолланд
9Федор Смолов
20Чарльз Арангис
76′
6Дмитрий Баринов
55′
9Леон Бэйли
46′
7Гжегож Крыховяк
13Лукас Аларио
23Жоау Мариу
90′
15Юлиан Баумгартлингер
71′
3Брайн Идову
11Надим Амири
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
13Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Боковой судьяМихал Обукович(Польша)
Боковой судьяРадослав Сейка(Польша)
ВАРПавел Гиль(Польша)
Ассистент ВАРБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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