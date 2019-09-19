Семин: «Локомотив» победил «Байер» в Лиге чемпионов за счет хорошей игры без мяча

Встреча «Байер» — «Локомотив», которая прошла в среду в немецком Леверкузене, завершилась со счетом 2:1. «Локомотив» владел мячом 31% игрового времени.
«Веру [в победу] до футболистов пришлось донести через правильный выбор игры, через дисциплину, через то, что в матче нужно играть на максимуме своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть — без мяча. Сегодня мы хорошо сыграли без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы, они главные действующие лица и выполнили свою работу блестяще», — сказал Семин.
«Во-первых, нужно было забить, быстро идти в атаку. Были несколько неплохих атакующих действий, [Федору] Смолову просто нужно было делать завершающий удар и возвращаться назад, а они стали разыгрывать, [делать] лишние передачи», — добавил главный тренер «Локомотива».
Во втором туре 1 октября «Локомотив» на домашнем поле сыграет с испанским «Атлетико».