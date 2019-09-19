Юрий Семин: Пусть Уткин продолжает оригинальничать. Уже 301-я случайная победа

Источник: РИА "Новости"

— Одно дело задание и тактические наработки, другое — исполнители. Главные действующие лица — это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо.

Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили.

— Мурило сегодня играл опорного полузащитника. Как пришли к такому решению?

— После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо.

Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили.

Он должен был находится перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать.

— Эта победа — стечение обстоятельств или ваша задумка? Василий Уткин незадолго до игры заявил…

— Ну что я буду его комментировать? Василий — оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа.

Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?

— Помните, когда «Локомотив» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в гостях?

— «Галатасарай», когда Евсеев забил? Что вспоминать старое — нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее.