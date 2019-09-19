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12:32 (мск), источник: Sports.Ru

Юрий Семин: Пусть Уткин продолжает оригинальничать. Уже 301-я случайная победа

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе над «Байером» (2:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

— Одно дело задание и тактические наработки, другое — исполнители. Главные действующие лица — это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо.

Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили.

— Мурило сегодня играл опорного полузащитника. Как пришли к такому решению?

— После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо.

Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили.

Он должен был находится перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать.

— Эта победа — стечение обстоятельств или ваша задумка? Василий Уткин незадолго до игры заявил…

— Ну что я буду его комментировать? Василий — оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа.

Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?

— Помните, когда «Локомотив» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в гостях?

— «Галатасарай», когда Евсеев забил? Что вспоминать старое — нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее.

Но заглядывать далеко вперед нам не нужно — необходимо подготовиться к 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас, — заявил Семин.

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Байер
1:2
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D18.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)BayArena, 26592 зрителя
Главные тренеры
Петер БосЮрий Семин
Голы
Бенедикт Хеведес25′
Гжегож Крыховяк(Жоау Мариу)16′
Дмитрий Баринов37′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Маринату Гильерме
8Ларс Бендер
5Бенедикт Хеведес
18Насименту Боргес Венделл
14Ведран Чорлука
4Джонатан Та
27Мурило
5Свен Бендер
20Владислав Игнатьев
38Карим Беллараби
31Мачей Рыбус
29Кай Хаверц
17Рифат Жемалетдинов
31Кевин Фолланд
9Федор Смолов
20Чарльз Арангис
76′
6Дмитрий Баринов
55′
9Леон Бэйли
45′
7Гжегож Крыховяк
13Лукас Аларио
23Жоау Мариу
90′
15Юлиан Баумгартлингер
71′
3Брайн Идову
11Надим Амири
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
13Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Боковой судьяМихал Обукович(Польша)
Боковой судьяРадослав Сейка(Польша)
ВАРПавел Гиль(Польша)
Ассистент ВАРБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
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