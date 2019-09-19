Юрий Семин: Пусть Уткин продолжает оригинальничать. Уже 301-я случайная победа
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе над «Байером» (2:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе над «Байером» (2:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
— Одно дело задание и тактические наработки, другое — исполнители. Главные действующие лица — это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо.
Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили.
— Мурило сегодня играл опорного полузащитника. Как пришли к такому решению?
— После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо.
Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили.
Он должен был находится перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать.
— Эта победа — стечение обстоятельств или ваша задумка? Василий Уткин незадолго до игры заявил…
— Ну что я буду его комментировать? Василий — оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа.
Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?
— Помните, когда «Локомотив» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в гостях?
— «Галатасарай», когда Евсеев забил? Что вспоминать старое — нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее.
Но заглядывать далеко вперед нам не нужно — необходимо подготовиться к 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас, — заявил Семин.
|Петер Бос
|Юрий Семин
|Бенедикт Хеведес
|25′
|Гжегож Крыховяк(Жоау Мариу)
|16′
|Дмитрий Баринов
|37′
|1
|Лукас Храдецки
|1
|Маринату Гильерме
|8
|Ларс Бендер
|5
|Бенедикт Хеведес
|18
|Насименту Боргес Венделл
|14
|Ведран Чорлука
|4
|Джонатан Та
|27
|Мурило
|5
|Свен Бендер
|20
|Владислав Игнатьев
|38
|Карим Беллараби
|31
|Мачей Рыбус
|29
|Кай Хаверц
|17
|Рифат Жемалетдинов
|31
|Кевин Фолланд
|9
|Федор Смолов
|20
|Чарльз Арангис
76′
|6
|Дмитрий Баринов
55′
|9
|Леон Бэйли
45′
|7
|Гжегож Крыховяк
|13
|Лукас Аларио
|23
|Жоау Мариу
90′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
71′
|3
|Брайн Идову
|11
|Надим Амири
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Рачковски(Польша)
|Боковой судья
|Михал Обукович(Польша)
|Боковой судья
|Радослав Сейка(Польша)
|ВАР
|Павел Гиль(Польша)
|Ассистент ВАР
|Бартош Франковски(Польша)