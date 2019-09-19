Победа «Локомотива» позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Во вторник петербургский «Зенит», также выступающий в Лиге чемпионов, в группе G сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1), в этой же группе португальская «Бенфика» проиграла немецкому «Лейпцигу» со счетом 1:2. От России в Лиге Европы выступают ЦСКА и «Краснодар», которые проведут первые матчи группового этапа в четверг. Помимо «Бенфики», Португалию в еврокубках представляют «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория», все они выступают в Лиге Европы.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 43,216 балла, Португалии — 42,049 балла.

Ранее тульский «Арсенал» и московский «Спартак» завершили выступления в еврокубках, не сумев пройти квалификацию Лиги Европы.

Испания с 86,997 балла лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, далее идут Англия (75,462), Германия (59,784), Италия (59,082), Франция (50,748).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.