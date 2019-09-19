Голкипер «Байера» Храдецкий о матче с «Локомотивом»: Команда разочарована

«Байер» в среду дома проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2. Победный гол был забит после ошибки Храдецкого.
«Вся команда разочарована. Лично я допустил грубую ошибку. Нам очень не повезло, что мы не забили второй гол в начале второго тайма. Это был разочаровывающий вечер. Но мы не можем опустить головы. Мы все еще можем набрать очки в нашей группе», — цитирует Храдецкого сайт УЕФА.
Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» 1 октября примет мадридский «Атлетико», в этот же день «Байер» в гостях сыграет с туринским «Ювентусом».