Голкипер «Байера» Храдецкий о матче с «Локомотивом»: Команда разочарована

«Вся команда разочарована. Лично я допустил грубую ошибку. Нам очень не повезло, что мы не забили второй гол в начале второго тайма. Это был разочаровывающий вечер. Но мы не можем опустить головы. Мы все еще можем набрать очки в нашей группе», — цитирует Храдецкого сайт УЕФА.