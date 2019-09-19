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08:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Байера» Храдецкий о матче с «Локомотивом»: Команда разочарована

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голкипер леверкузенского «Байера» Лукаш Храдецкий заявил, что его команда разочарована матчем футбольной Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

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«Байер» в среду дома проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2. Победный гол был забит после ошибки Храдецкого.

«Вся команда разочарована. Лично я допустил грубую ошибку. Нам очень не повезло, что мы не забили второй гол в начале второго тайма. Это был разочаровывающий вечер. Но мы не можем опустить головы. Мы все еще можем набрать очки в нашей группе», — цитирует Храдецкого сайт УЕФА.

Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» 1 октября примет мадридский «Атлетико», в этот же день «Байер» в гостях сыграет с туринским «Ювентусом».

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1:2
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D18.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)BayArena, 26592 зрителя
Главные тренеры
Петер БосЮрий Семин
Голы
Бенедикт Хеведес25′
Гжегож Крыховяк(Жоау Мариу)16′
Дмитрий Баринов37′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Маринату Гильерме
8Ларс Бендер
5Бенедикт Хеведес
18Насименту Боргес Венделл
14Ведран Чорлука
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5Свен Бендер
20Владислав Игнатьев
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20Чарльз Арангис
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46′
7Гжегож Крыховяк
13Лукас Аларио
23Жоау Мариу
90′
15Юлиан Баумгартлингер
71′
3Брайн Идову
11Надим Амири
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
13Фолы7
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Боковой судьяМихал Обукович(Польша)
Боковой судьяРадослав Сейка(Польша)
ВАРПавел Гиль(Польша)
Ассистент ВАРБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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