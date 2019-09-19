«Мы не должны бояться». Защитник «Астаны» раскрыл план на матч Лиги Европы с МЮ

— Конечно, у меня за спиной много больших игр и опыт выступления на таких стадионах, хотя на «Олд Трафорд» я играю впервые. Думаю, что никто из нашей команды не должен бояться, потому что это футбол и мы должны насладиться этим моментом. У нас есть тактика, чтобы построить нашу игру и, если будет такая возможность, добиться положительного результата.

— Хозяева завтра явный фаворит матча, тем не менее что способна «Астана» противопоставить сопернику?

— «Манчестер Юнайтед» — фаворит в завтрашнем матче, они постараются больше владеть мячом. Но мы тоже должны попробовать атаковать и контролировать мяч. Мы постараемся сделать все, чтобы не только сидеть в защите. Это очень важно.