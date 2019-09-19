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09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баринов: Разобрали игру «Байера», знали, что они ошибаются

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что команда хорошо разобрала игру леверкузенского «Байера» перед матчем Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в среду победил в гостях «Байер» со счетом 2:1. Победный гол забил Баринов после ошибки голкипера немецкого клуба.

«Расскажу козырь Палыча (Юрий Семин — главный тренер “Локомотива”): вчера сидели на теории час пятнадцать, смотрели их (“Байера”) последние матчи — с “Хоффенхаймом” и “Боруссией”. Разобрали соперника, знали, что они ошибаются. Поэтому прижимали их и ловили на ошибках», — цитирует Баринова сайт УЕФА.

Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» 1 октября примет мадридский «Атлетико», в этот же день «Байер» в гостях сыграет с туринским «Ювентусом».

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