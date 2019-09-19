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10:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в лидерах, «Реал» унижен: завершился первый тур Лиги чемпионов

В среду вечером прошли заключительные матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Первая победа «Локомотива», несколько разгромов, включая фиаско «Реала», и другие итоги игрового дня — в материале РИА Новости.

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Группа А

«ПСЖ» — «Реал» (3:0)

В прошлом сезоне «Реал» после трех подряд побед в Лиге чемпионов отдал корону «Ливерпулю». Мадридцы вылетели в 1/8 финала, после победы в первом матче (2:1) уступив «Аяксу» в ответном (1:4). Именно с того момента «Реал» не терпел разгромных поражений, не считая предсезонного матча с «Атлетико» (3:7). Но вот прошло полгода после «Аякса», и команда Зинедина Зидана столкнулась со вторым подряд фиаско в Лиге чемпионов. «Реал» даже не нанес ни одного удара в створ ворот «ПСЖ», а голы Гарета Бейла и Карима Бензема были отменены из-за игры рукой и офсайда соответственно.

Парижане при этом своими моментами в атаке распорядились качественно: еще до перерыва Анхель Ди Мария оформил дубль, а в самом конце матча гостей добил Тома Менье. К слову, такого результата «ПСЖ» добился без дисквалифицированного Неймара и травмированных Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Парижский клуб сделал весомую заявку на попадание в плей-офф с первого места в группе. «Реалу» же предстоит серьезно поработать, чтобы не допустить турнирного давления от «Брюгге» и «Галатасарая».

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«Брюгге» — «Галатасарай» (0:0)

В стартовом туре два других участника группы А не смогли по максимуму воспользоваться осечкой «Реала». Любопытно, что «Брюгге» и «Галатасарай» даже не знали о ситуации в матче мадридцев и «ПСЖ», так как сами начали играть на два часа раньше.

Собственно, как начали, так и закончили. Бельгийская и турецкая команда нанесли три удара в створ на двоих и разошлись безголевым миром. Нулевая ничья в Брюгге стала второй в первом туре группового этапа после матча «Барселоны» и «Боруссии» во вторник.

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Группа В

«Олимпиакос» — «Тоттенхэм» (2:2)

Вторая ранняя встреча игрового дня также завершилась вничью. И этот результат можно считать сенсацией, все-таки на поле вышла команда-финалист прошлой Лиги чемпионов. Но «Тоттенхэм», как и действующий победитель турнира «Ливерпуль» днем ранее, потерял очки.

Причем гости успели по ходу первого тайма повести в два мяча после голов Харри Кейна (с пенальти) и Лукаса Моуры. Однако «Олимпиакос» не сдался и уже до перерыва сократил отставание усилиями Даниэла Поденсе. А в начале второго тайма ассистировавший ему Матье Вальбуэна заработал пенальти и сам его реализовал. В дальнейшем «Тоттенхэм» имел несколько возможностей вырвать победу, но хозяева выстояли. Достойно проявил себя «Олимпиакос», выбивший из турнира «Краснодар» в квалификационном раунде.

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«Бавария» — «Црвена Звезда» (3:0)

В другом матче группы В обошлось без неожиданностей. «Бавария» полностью доминировала над «Црвеной Звездой», что привело к забитым мячам Кингсли Комана, Роберта Левандовского и Томаса Мюллера. Еще дважды хозяева попадали в каркас ворот.

Приятными бонусами к победе стали индивидуальные достижения футболистов «Баварии». Так, Левандовский забил 200-й гол за мюнхенцев, а Мюллер стал рекордсменом клуба по числу матчей в Лиге чемпионов (106).

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Группа С

«Шахтер» — «Манчестер Сити» (0:3)

Аналогичная по счету победа случилась в группе С, но только в пользу гостей. Разгром «Шахтера» от «Манчестер Сити» вряд ли стал неожиданностью. Хозяева смогли создать несколько моментов, но чаще допускали провалы в обороне, которыми успешно пользовались более мастеровитые игроки английской команды.

В первом тайме «Сити» добился комфортного преимущества усилиями Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, а во втором сделал счет разгромным благодаря голу Габриэля Жезуса. Украинский футболист «горожан» Александр Зинченко провел на поле весь матч.

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Примечательно, что «Манчестер» и «Шахтер» уже третий сезон подряд играют в одной группе Лиги чемпионов. За пять матчей на счету английского клуба четыре победы с общим счетом 14:0 при одном поражении (1:2).

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«Динамо Загреб» — «Аталанта» (4:0)

В прошлом сезоне «Аталанта» стала одной из главных выскочек ведущих европейских лиг, выиграв бронзу итальянской Серии А. Команда напрямую попала в групповой этап Лиги чемпионов, но дебютировала в главном еврокубке откровенно провально. Уже в первом тайме «Динамо» забило гостям три гола благодаря дублю Мислава Оршича и мячу Мартина Леоваца.

После перерыва хорватская команда продолжила регулярно оставлять футболистов «Аталанты» в дураках. Оршич оформил хет-трик, который стал вторым в первом туре группового этапа. Ранее такое достижение покорилось форварду «Зальцбурга» Эрлингу Холанну в матче с «Генком» (6:2). Занятно, что самых крупных побед стартового тура добились одни из наименее статусных участников основного турнира Лиги чемпионов.

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Группа D

«Байер» — «Локомотив» (1:2)

Еще до первого матча группового этапа шансы «Локомотива» на борьбу за плей-офф виделись для многих призрачными ввиду конкуренции со стороны «Атлетико» и «Ювентуса». Потенциальное третье место и путевка в Лигу Европы через борьбу с «Байером» казались наиболее реальным сценарием, и команда Юрия Семина сделала важный шаг на пути как минимум к этому результату.

Незадолго до старта в Лиге чемпионов лазарет «Локомотива» пополнился так, что хуже не придумаешь: выбыли оба брата Миранчука. В их отсутствие Семин решил увеличить плотность в середине поля, что дало свои плоды уже в первом тайме. Центральные полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов воспользовались своими моментами после успешного прессинга от «Локомотива». Между их голами мяч в собственные ворота срезал Бенедикт Хеведес, но, к счастью, больше Маринато Гилерме не пропускал. Игру Крыховяка и Баринова отдельно отметил Семин, вообще сделав значительный акцент на своих подопечных.

«Одно дело — задание и тактические наработки, другое — исполнители. Главные действующие лица — это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо. Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили», — цитирует Семина сайт «Локомотива».

Московский клуб уже повторил свой прошлогодний результат на групповой стадии. Остается надеяться, что «Локо» не остановится и на этот раз сможет избежать пяти поражений в остальных матчах.

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«Атлетико» — «Ювентус» (2:2)

Результат параллельного матча в Мадриде позволил «Локомотиву» возглавить турнирную таблицу своей группы после первого тура. Хотя «Ювентус» имел все шансы также одержать победу, ведя по ходу матча в два мяча, которые забили Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. Гол колумбийца вообще вошел в число претендентов на звание лучшего в первом туре вместе с мячами Моуры, Ди Марии и Эдсона Альвареса («Аякс»).

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На помощь «Атлетико» пришли стандарты. Сначала после розыгрыша штрафного отличился Стефан Савич, и вскоре на поле окончательно закипели страсти. Заряженные до предела футболисты «Атлетико» в итоге смогли спасти матч на 90-й минуте, когда после углового забил Эктор Эррера. В ближайшие три тура «Локомотиву» предстоит выдержать именно напор мадридцев и «Ювентуса», что во многом определит турнирные перспективы российского клуба.

Александр Бокулев

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