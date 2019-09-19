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10:57 (мск), источник: Vesti.kz

Неприступный «Олд Траффорд». Превью к стартовому матчу группы Лиги Европы МЮ — «Астана»

В ночь с 19 на 20 сентября состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Астаной» в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы. Более подробно о нем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Команды впервые сыграют между собой, прежде «МЮ» не встречался в еврокубках с клубами из Казахстана, как и, собственно, «Астана» с английскими.

«Красные дьяволы» трижды играли в Лиге Европы, но на групповой стадии представлены только во второй раз. Дебютное выступление в группе в сезоне-2016/17 вышло для них триумфальным, они дошли до финала, в котором переиграли амстердамский «Аякс» со счетом 2:0. В других случаях выбывали на стадии 1/8 финала.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа L, 19.09.2019, 22:00

Манчестер Юнайтед-Астана-

В Лиге Европы «МЮ» не знает поражений на своем поле девять матчей кряду, а на основной стадии одерживал только победы.

«Астана» впервые попала в групповой этап турнира также в сезоне-2016/17. И его она провела откровенно слабо, финишировав на последнем месте в квартете В, набрав всего пять очков.

При этом в основной раунд турнира казахстанская команда пробилась в четвертый раз подряд. Самое удачное выступление северяне выдали в сезоне-2017/18, когда со второго места пробились в 1/16 финала, но на этой стадии их выбил португальский «Спортинг» (3:1, 3:3).

«МЮ» в последних пяти матчах одержал две победы при двух ничьих и одном поражении. «Астана» выиграла четыре игры при одной неудаче.

В рейтинге клубов УЕФА «МЮ» занимает десятое место, «Астана» — 50-е.

Игру обслужит французская бригада судей во главе с Франсуа Летесье. Ранее он не работал на матчах с участием казахстанских команд.

Если у «Астаны» все ведущие игроки в строю, то Уле Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на травмированных Поля Погба, Эрика Байи и Люка Шоу.

Напомним, что игра начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

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