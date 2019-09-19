МЮ назвал самого опасного игрока в составе «Астаны» перед матчем Лиги Европы

«Самым опасным игроком в составе “Астаны”, которая пять лет выигрывает внутренний чемпионат, является хорватский полузащитник Марин Томасов. Он забил семь голов в квалификации Лиги Европы, что на один меньше чем у лучшего бомбардира Альфредо Морелоса из “Рейнджерс”».

«Защитник Антонио Рукавину является одним из самых опытных игроков “Астаны”. 35-летний сербский футболист играл под руководством Юргена Клоппа в дортмундской “Боруссии” с 2008 по 2009 год и в полуфинале Лиги Европы в 2016 году с предыдущим клубом “Вильярреал”. Нападающий Роман Муртазаев, который может играть на любой позиции в атаке, также может оказаться опасным. Игрок сборной Кзахастан забил десять голов во всех турнирах в этом сезоне, что является его лучшим результатом с момента перехода из “Иртыша” в 2016 году», — говорится в заметке.