Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Александрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия М
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
АЗ
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
12:31 (мск), источник: Vesti.kz

МЮ назвал самого опасного игрока в составе «Астаны» перед матчем Лиги Европы

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» назвал самого опасного игрока в составе «Астаны» в преддверии очного матча команд в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча пройдет на стадионе «Олд-Траффорд» в ночь с 19 на 20 сентября и начнется в 01:00 по столичному времени.

Читайте также
Возьмем на память, или сколько стоит шарф матча «Манчестер Юнайтед» — «Астана» в Лиге Европы

«Самым опасным игроком в составе “Астаны”, которая пять лет выигрывает внутренний чемпионат, является хорватский полузащитник Марин Томасов. Он забил семь голов в квалификации Лиги Европы, что на один меньше чем у лучшего бомбардира Альфредо Морелоса из “Рейнджерс”».

Также официальный сайт «МЮ» выделил в составе казахстанского клуба еще двух футболистов.

«Защитник Антонио Рукавину является одним из самых опытных игроков “Астаны”. 35-летний сербский футболист играл под руководством Юргена Клоппа в дортмундской “Боруссии” с 2008 по 2009 год и в полуфинале Лиги Европы в 2016 году с предыдущим клубом “Вильярреал”. Нападающий Роман Муртазаев, который может играть на любой позиции в атаке, также может оказаться опасным. Игрок сборной Кзахастан забил десять голов во всех турнирах в этом сезоне, что является его лучшим результатом с момента перехода из “Иртыша” в 2016 году», — говорится в заметке.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Разгром от ПСЖ в ЛЧ. "Реал" впервые за десять лет ни разу не пробил в створ
«Локомотив» в лидерах, «Реал» унижен: завершился первый тур ЛЧ
Кокорин приступит к работе с «Зенитом» в конце недели
«Человек-эпоха». Константину Цзю — 50 лет
«Это край». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Голкипер «Байера» о матче с «Локомотивом»: Команда разочарована
Зидан о матче с ПСЖ: Сложно смириться с таким поражением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь