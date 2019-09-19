Лукашенко заявил о готовности страны принять матч за Суперкубок УЕФА

Источник: AP 2019

«Есть определенные недоработки (в отношениях Белоруссии и УЕФА — ред.): вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Союз (европейских футбольных ассоциаций — ред.) в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, любого уровня, что касается нашего континента», — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Он отметил, что «в последнее время много обсуждается в разных кругах вопрос о проведении суперматча на кубок УЕФА». «Знайте, если будет у вас такая возможность определить местом проведения такого матча нашу столицу, нашу Беларусь, мы всегда с этим будем солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента», — добавил белорусский лидер.

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Лукашенко поблагодарил УЕФА за помощь Белоруссии в развитии футбола, который является самым популярным и массовым видом спорта в республике. «Надеюсь, что с вашим избранием руководителем Союза наши отношения, контакты усилятся по всем вопросам. Хотя не могу пенять на прошлые времена, (говорить — ред.), что у нас были какие-то проблемы», — сказал он.

Президент Белоруссии пояснил, что, например, УЕФА всегда помогал развитию детского футбола в республике. «Мы никогда не слышали упрека со стороны Союза, что мы нецелевым образом использовали деньги, что мы не помогали футболу. Хочу вас заверить, что так будет и впредь», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что футбол — его любимый вид спорта. «Когда-то, давным-давно, в детстве я начинал играть в футбол, я долго играл, пока не получил травму. Мне всегда приятно разговаривать с людьми, которые знают, что такое футбол», — сказал белорусский лидер.