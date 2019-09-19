«Даже местные говорят, что это край Болгарии». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Репортаж из Разграда, где армейцы будут биться против «Лудогорца».
Репортаж из Разграда, где армейцы будут биться против «Лудогорца».
На первый евровыезд сезона ЦСКА добирался слишком долго: 3 часа на самолете до Варны и еще 2 — на автобусе до Разграда. Здесь базируется сильнейший клуб Болгарии — «Лудогорец» фактически был основан в 2010-м, а через два года уже выиграл первое в истории чемпионство и с тех пор не подпустил к титулу никого.
Конечно, неприятно добираться так долго. Хочется быстро и по минимуму. Но таковы реалии. Приходится подстраиваться. Нельзя на это обращать внимание.
Разград — третий самый маленький город, которому повезло принять групповой этап Лиги Европы в этом сезоне. Меньше городка в болгарской глуши только Дюделанж в Люксембурге и Вольфсберг в Австрии. По самым свежим данным здесь живет всего чуть больше 42 тысяч человек.
Город вырос на месте римского Абритуса, который потом был занят
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Сейчас кроме футбольного клуба в Разграде нет
— Дело в том, что тогда наша арена находилась на реконструкции, — объясняет Sport24 Михаил Александров. Футболист застал лучшие сезоны «Лудогорца», поиграл в тульском «Арсенале», а сейчас вернулся на родину, в «Арду» из Кырджали. — Единственный стадион, который проходил по всем параметрам для еврокубков, — «Васил Левски» в Софии. Зато сейчас у «Лудогорца» самая новая арена во всей Болгарии. Не такая большая, как у ЦСКА или «Левски», но прекрасно подходящая именно Разграду. Дома всегда чувствуешь себя лучше, поэтому теперь команда играет только на «Лудогорец Арене».
Sport24 подтверждает: дом «Лудогорца» выглядит новым, но напоминает то ли «Арену Химки» без второго яруса, то ли стадион имени Стрельцова.
Стадион находится почти на окраине города, на возвышении. Рядом гуляют альпаки и олени — не в лесу, а в зоопарке прямо через дорогу от самой современной арены Болгарии.
Все кассы закрыты, но купить билеты на завтрашний матч невозможно. Тем не менее даже на победителей «Реала»
— В Разграде даже есть
Что такое побеждать, «Лудогорец» знает точно. Команда взяла 8 чемпионств подряд и прямо сейчас, после 9 туров, лидирует в чемпионате Болгарии.
— Для меня было неожиданностью, что «Лудогорец» станет настолько доминировать в Болгарии, — вспоминает Александров. — Когда я переходил в команду в 2011-м, я, конечно, надеялся, что мы будем играть настолько хорошо… Думаю, даже в клубе все были в шоке от наших результатов,
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Еще один футболист, который видел «Лудогорец» на старте взлета в элиту болгарского футбола, — Младен Кашчелан. Черногорец воспитывался в «Боруссии», играл в Сербии, Польше, Греции и Украине, а из нашей страны не уезжает с 2013-го: «Тосно», «Тамбов», теперь — «Балтика». В 2012-м Младен на полгода оказался в аренде в «Лудогорце» — тогда в клуб собирали сильнейших футболистов со всей Болгарии и ближайших регионов.
Sport24 связался с Марьяной Кашчелан — сейчас она работает футбольным агентом, а раньше была моделью. Жены даже лучше самих футболистов чувствуют атмосферу и быт города, где приходится играть их мужьям. Поэтому о Разграде Марьяна знает все.
— У Младена долгая карьера, мы вместе посмотрели много разных городов. Когда переезжали в Разград, все говорили: «Это же деревня! Куда вы едете?» Но для нас это было идеально! Команда всегда была вместе, не расставаясь. Мы даже шутили: «В городе всего два с половиной ресторана, не встретиться невозможно!» До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю о «Лудогорце» и Разграде.
— В Разграде ведь даже нет аэропорта!
— Приходится лететь в Варну или даже Бухарест. Согласна, это неудобно — мы смеялись, что это конец Болгарии. Даже дорогу нормальную до сих пор не построили — не то что аэропорт. Пару месяцев назад я снова ездила к «Лудогорцу», кстати. С тех пор, как Младен там играл, ничего не изменилось, кроме стадиона. И старая арена заполнялась регулярно, а уж на новый точно будут ходить.
— Вы вообще ожидали, что Младен переходит к будущему чемпиону Болгарии?
— Когда он подписывал контракт, я поспорила с владельцем клуба Кирилом Домусчиевым на бутылку вина, что «Лудогорец» выиграет все в этом году. Я была уверена, Кирил — не очень. Но я, увидев инфраструктуру, руководство, отношение к делу, поняла: у клуба все будет хорошо. Так и случилось: Младен стал чемпионом Болгарии в 2012-м.
У Домусчиева есть не только деньги и амбиции, но и понимание футбола. Он окружил себя профессионалами, которые четко понимают свои обязанности и делают свою работу хорошо. Тренер работает с футболистами, спортивный директор их подбирает, генеральный создает условия и так далее. А сам Кирил, как хозяин и инвестор, ни во что не вмешивается, — только требует результат.
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Кирил Досмучиев — один из самых известных бизнесменов Болгарии. Его можно было бы сравнить с Сергеем Галицким, если бы не одно но. Кирил родился в Софии, сделал бизнес на фармацевтических компаниях, а позже стал заниматься всем: от строительства аэропортов до покупки медиаконцернов. Сейчас его состояние почти достигло миллиарда долларов. В 2012-м Досмучиева признали почетным гражданином Разграда, но живет он не в Болгарии, а в США, чей паспорт получил несколько месяцев назад. Теперь его бизнес укрупнился: Кирил вкладывает деньги в различные проекты в Небраске, Северной Каролине, Арканзасе и Колорадо.
В Разграде его интересует исключительно футбол. Заброшенные здания в самом центре, грязная река, которая больше напоминает лужу, отсутствие нормальных дорог и системы общественного транспорта, «ноль» туристической инфраструктуры, которой пользовались бы как минимум болельщики иностранных команд, которые приезжают к «Лудогорцу» на выезды, — все это про небольшой город на краю Болгарии.
Зато есть классный футбольный клуб, который сможет сегодня дать бой ЦСКА.
Шансы на победу у ЦСКА и «Лудогорца» — ровно 50 на 50. На болгарской стороне большое количество травм соперника и тот факт, что мы лучше играем дома. Зато армейцы играют в лиге намного сильнее, к тому же опыта в Европе у них намного больше. В таких матчах сложно предсказать результат.