«Даже местные говорят, что это край Болгарии». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне

На первый евровыезд сезона ЦСКА добирался слишком долго: 3 часа на самолете до Варны и еще 2 — на автобусе до Разграда. Здесь базируется сильнейший клуб Болгарии — «Лудогорец» фактически был основан в 2010-м, а через два года уже выиграл первое в истории чемпионство и с тех пор не подпустил к титулу никого.

Конечно, неприятно добираться так долго. Хочется быстро и по минимуму. Но таковы реалии. Приходится подстраиваться. Нельзя на это обращать внимание. Ильзат Ахметов — на пресс-конференции

Разград — третий самый маленький город, которому повезло принять групповой этап Лиги Европы в этом сезоне. Меньше городка в болгарской глуши только Дюделанж в Люксембурге и Вольфсберг в Австрии. По самым свежим данным здесь живет всего чуть больше 42 тысяч человек.

Город вырос на месте римского Абритуса, который потом был занят турками-османами и переименован в Хезарград (именно поэтому главные достопримечательности здесь — это две мечети), освобожден болгарами, а в 1944-м, во время Второй мировой войны, был базой для украинской армии.

***

Сейчас кроме футбольного клуба в Разграде нет более-менее ничего. Да и настоящие топ-клубы приезжали не сюда, а в Софию. Перфоманс Космина Моци (единственного полевого футболиста, который выиграл еврокубковую серию пенальти в воротах), ничья с «Ливерпулем», матчи против «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала» — все это «Лудогорец» привозил в столицу Болгарии, а не в свой родной регион.

— Дело в том, что тогда наша арена находилась на реконструкции, — объясняет Sport24 Михаил Александров. Футболист застал лучшие сезоны «Лудогорца», поиграл в тульском «Арсенале», а сейчас вернулся на родину, в «Арду» из Кырджали. — Единственный стадион, который проходил по всем параметрам для еврокубков, — «Васил Левски» в Софии. Зато сейчас у «Лудогорца» самая новая арена во всей Болгарии. Не такая большая, как у ЦСКА или «Левски», но прекрасно подходящая именно Разграду. Дома всегда чувствуешь себя лучше, поэтому теперь команда играет только на «Лудогорец Арене».

Sport24 подтверждает: дом «Лудогорца» выглядит новым, но напоминает то ли «Арену Химки» без второго яруса, то ли стадион имени Стрельцова.

Источник: Sport24

Стадион находится почти на окраине города, на возвышении. Рядом гуляют альпаки и олени — не в лесу, а в зоопарке прямо через дорогу от самой современной арены Болгарии.

Источник: Sport24

Все кассы закрыты, но купить билеты на завтрашний матч невозможно. Тем не менее даже на победителей «Реала» солд-аута не будет: максимум 5−6 тысяч из восьми возможных. Видимо, «Лудогорцу» будут помогать не свои трибуны, а «менталитет победителей», который отмечал Гончаренко за день до матча. У московского ЦСКА болельщиков будет немногим меньше: к тысяче фанатов, которые собираются прилететь из России, добавится еще столько же местных, которые поддерживают софийских армейцев.

— В Разграде даже есть фан-клуб софийского ЦСКА, — подтверждает Александров. — Я ведь воспитанник армейцев, так что в городе меня поддерживали и они тоже. Однажды даже пришел к ним в гости. Но большинство людей все же фанатеет от «Лудогорца».

Что такое побеждать, «Лудогорец» знает точно. Команда взяла 8 чемпионств подряд и прямо сейчас, после 9 туров, лидирует в чемпионате Болгарии.

— Для меня было неожиданностью, что «Лудогорец» станет настолько доминировать в Болгарии, — вспоминает Александров. — Когда я переходил в команду в 2011-м, я, конечно, надеялся, что мы будем играть настолько хорошо… Думаю, даже в клубе все были в шоке от наших результатов, ха-ха.

***

Еще один футболист, который видел «Лудогорец» на старте взлета в элиту болгарского футбола, — Младен Кашчелан. Черногорец воспитывался в «Боруссии», играл в Сербии, Польше, Греции и Украине, а из нашей страны не уезжает с 2013-го: «Тосно», «Тамбов», теперь — «Балтика». В 2012-м Младен на полгода оказался в аренде в «Лудогорце» — тогда в клуб собирали сильнейших футболистов со всей Болгарии и ближайших регионов.

Sport24 связался с Марьяной Кашчелан — сейчас она работает футбольным агентом, а раньше была моделью. Жены даже лучше самих футболистов чувствуют атмосферу и быт города, где приходится играть их мужьям. Поэтому о Разграде Марьяна знает все.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BORGy9SDNcc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BORGy9SDNcc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kale_13/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Младен Кашчелан</a> (@kale_13) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-21T05:22:14+00:00">20 Дек 2016 в 9:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У Младена долгая карьера, мы вместе посмотрели много разных городов. Когда переезжали в Разград, все говорили: «Это же деревня! Куда вы едете?» Но для нас это было идеально! Команда всегда была вместе, не расставаясь. Мы даже шутили: «В городе всего два с половиной ресторана, не встретиться невозможно!» До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю о «Лудогорце» и Разграде.

— В Разграде ведь даже нет аэропорта!

— Приходится лететь в Варну или даже Бухарест. Согласна, это неудобно — мы смеялись, что это конец Болгарии. Даже дорогу нормальную до сих пор не построили — не то что аэропорт. Пару месяцев назад я снова ездила к «Лудогорцу», кстати. С тех пор, как Младен там играл, ничего не изменилось, кроме стадиона. И старая арена заполнялась регулярно, а уж на новый точно будут ходить.

— Вы вообще ожидали, что Младен переходит к будущему чемпиону Болгарии?

— Когда он подписывал контракт, я поспорила с владельцем клуба Кирилом Домусчиевым на бутылку вина, что «Лудогорец» выиграет все в этом году. Я была уверена, Кирил — не очень. Но я, увидев инфраструктуру, руководство, отношение к делу, поняла: у клуба все будет хорошо. Так и случилось: Младен стал чемпионом Болгарии в 2012-м.

У Домусчиева есть не только деньги и амбиции, но и понимание футбола. Он окружил себя профессионалами, которые четко понимают свои обязанности и делают свою работу хорошо. Тренер работает с футболистами, спортивный директор их подбирает, генеральный создает условия и так далее. А сам Кирил, как хозяин и инвестор, ни во что не вмешивается, — только требует результат.

***

Кирил Досмучиев — один из самых известных бизнесменов Болгарии. Его можно было бы сравнить с Сергеем Галицким, если бы не одно но. Кирил родился в Софии, сделал бизнес на фармацевтических компаниях, а позже стал заниматься всем: от строительства аэропортов до покупки медиаконцернов. Сейчас его состояние почти достигло миллиарда долларов. В 2012-м Досмучиева признали почетным гражданином Разграда, но живет он не в Болгарии, а в США, чей паспорт получил несколько месяцев назад. Теперь его бизнес укрупнился: Кирил вкладывает деньги в различные проекты в Небраске, Северной Каролине, Арканзасе и Колорадо.

В Разграде его интересует исключительно футбол. Заброшенные здания в самом центре, грязная река, которая больше напоминает лужу, отсутствие нормальных дорог и системы общественного транспорта, «ноль» туристической инфраструктуры, которой пользовались бы как минимум болельщики иностранных команд, которые приезжают к «Лудогорцу» на выезды, — все это про небольшой город на краю Болгарии.

Источник: Sport24

Источник: Sport24

Зато есть классный футбольный клуб, который сможет сегодня дать бой ЦСКА.