«МЮ» выставит детей против «Астаны». СМИ — о матче группы Лиги Европы на «Олд Траффорд»
Против «Астаны» сыграют некоторые молодые футболисты «Манчестер Юнайтед». Об этом пишут зарубежные СМИ.
Против «Астаны» сыграют некоторые молодые футболисты «Манчестер Юнайтед». Об этом пишут зарубежные СМИ.
Так, например, NBS Sports считает, что юные футболисты «Манчестер Юнайтед», которых издание назвало детьми, получат игровое время на «Олд Траффорд» во время матча с «Астаной». Матч с первых минут должны начать воспитанники клуба — 17-летний нападающий Мейсон Гринвуд и 21-летний защитник Аксель Туанзебе.
Также, по мнению NBS Sports, на попадание в стартовый состав могут рассчитывать 19-летние Тахит Чонг и Эйнджел Гомес, но, видимо, присутствие на поле большинства ведущих игроков будет весьма важно в этой игре.
При этом другие СМИ просят главного тренера английского клуба
Со своей стороны Сульшер заверил, что
Отметим, матч первого тура группы L Лиги Европы между «МЮ» и «Астаной» пройдет с 19 на 20 сентября на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 01:00 по времени