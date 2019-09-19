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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

«МЮ» выставит детей против «Астаны». СМИ — о матче группы Лиги Европы на «Олд Траффорд»

Против «Астаны» сыграют некоторые молодые футболисты «Манчестер Юнайтед». Об этом пишут зарубежные СМИ.

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Источник: AP 2019

Так, например, NBS Sports считает, что юные футболисты «Манчестер Юнайтед», которых издание назвало детьми, получат игровое время на «Олд Траффорд» во время матча с «Астаной». Матч с первых минут должны начать воспитанники клуба — 17-летний нападающий Мейсон Гринвуд и 21-летний защитник Аксель Туанзебе.

Также, по мнению NBS Sports, на попадание в стартовый состав могут рассчитывать 19-летние Тахит Чонг и Эйнджел Гомес, но, видимо, присутствие на поле большинства ведущих игроков будет весьма важно в этой игре.

При этом другие СМИ просят главного тренера английского клуба Уле-Гуннар Сульшера дать время на поле и 26-летнему центральному полузащитнику Фреду, купленному в прошлом году у донецкого «Шахтера» за 59 миллионов евро. Бразилец отыграл только один матч в этом сезоне в АПЛ, выйдя на замену на 67-й минуте в домашнем матче пятого тура против «Лестера» (1:0).

Со своей стороны Сульшер заверил, что экс-игрок украинского клуба будет со временем чаще играть: «Я уверен, что мы все больше и больше будем видеть Фреда на поле. Мы говорили об этом ранее, у него было несколько отличных игр в прошлом сезоне. Мы просто ждем, когда он раскроется».

Отметим, матч первого тура группы L Лиги Европы между «МЮ» и «Астаной» пройдет с 19 на 20 сентября на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 01:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее можно здесь.

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