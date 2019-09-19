Зидан уже не тянет, Куртуа ужасен. «Реал», что с тобой?

Источник: Спорт-Экспресс

Ничего особенного, просто статистика: «Реал» не нанес ни одного удара в створ ворот за 90 минут. Последний раз такое случалось с ним в Лиге чемпионов в сезоне-2003/04. К полному безволию Мадрида в атаке добавились три пропущенных гола. Это явно был не день Зидана.

Проблемы в защите

У «Реала» был дисквалифицирован Рамос, однако это не могло быть оправданием для гостей. Например, у «ПСЖ» не играла вся тройка нападения — не было Неймара, Мбаппе, Кавани. 50-миллионные Менди и Милитау обязаны были остановить дублеров парижан, а еще более дорогой Куртуа хотя бы отбивать то, что летело в ближний угол.

Вместо этого защита «Реала» ловила бабочек, а бельгиец выглядел не только беспомощно, но и нелепо. К 12-матчевой серии пропущенных мячей в чемпионате он прибавил неудачный матч в Лиге чемпионов. Разумеется, не стоит принижать заслуг ди Марии, второго в истории игрока, который сделал дубль как в ворота «Барсы», так и в ворота «Реала» в еврокубках (первым был Марио Жардел). 31-летний аргентинец деклассировал защиту соперника, забил два гола, а мог забивать еще больше.

Фактор Куртуа

Неудивительно, что у болельщиков «Реала» есть вопросы к президенту клуба Флорентино Пересу, отдавшего Наваса и купившего Куртуа. Бельгиец был образцом надежности в «Атлетико» и «Челси», равно как и в национальной команде, а в «Реале» он играет все хуже и хуже. Непонятно, почему произошла такая метаморфоза, но испанская пресса уверена, что Куртуа просто не такой хороший вратарь, как Навас. Зидан вполне может рассмотреть на позицию первого номера арендованного Ареоля, и тогда покупка Куртуа будет выглядеть еще более нелепо: купить звезду, чтобы посадить ее на лавку. Хотя ставить его в основу за былые заслуги будет еще глупее.

Азар не помог

Еще один дорогой бельгиец, купленный у «Челси», провел матч в качестве статиста. К Эдену вопросов меньше, чем к Тибо. Хотя бы потому, что это первый матч Азара в мадридской футболке, который он начал с первых минут. Бельгиец играл слева на любимой позиции, но забить или отдать передачу никак не удавалось. Даже Бэйл на противоположном фланге выглядел в разы увереннее.

Валлиец мог в очередной раз спасти Зидана, но не повезло. Гарет забил красивый гол, но подыграл себе рукой. Судья увидел нарушение на экране и отменил взятие ворот, причем 11-му номеру мадридцев желтую карточку не показал. Бэйл мог забить и потом, однако дальний удар и выстрел со штрафного прошли мимо ворот. Самый опасный игрок в составе гостей не спас тренера, который хотел от него избавиться.

Зидан — на выход?

Это был всего лишь первый матч группового этапа, но по нему уже можно делать выводы. Игры у команды Зидана как не было, так и нет. Если раньше мадридцы могли выигрывать кубки за счет везения и отсутствия ВАР, то теперь им стало гораздо сложнее. Судьи отменяют голы, забитые с нарушением правил, а три года фарта Зизу, судя по всему, закончились с выигрышем Кубка чемпионов в 2018-м. Испанские карикатуристы перестали рисовать Зидана, у которого растет цветок из пятой точки (в Испании считается символом везения). Перес доверяет французу, но терпение его не бесконечно. 27 октября — класико, и если Мадрид проиграет, вероятно, могут последовать радикальные решения. Впрочем, многое будет зависеть и от того, как команда проведет оставшийся до матча с «Барселоной» месяц.

— Они были лучше на каждом участке поля, в игровых моментах, но больше всего меня угнетает, что они перебегали нас в полузащите, — сокрушался Зидан после матча. — Мы забили дважды, но ВАР отменил оба гола. В целом нам не хватило интенсивности.