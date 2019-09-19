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15:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан уже не тянет, Куртуа ужасен. «Реал», что с тобой?

Мадридская команда проиграла «ПСЖ» 0:3. И это при том, что на поле в составе французского клуба не было главных звезд — Неймара, Кавани и Мбаппе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ничего особенного, просто статистика: «Реал» не нанес ни одного удара в створ ворот за 90 минут. Последний раз такое случалось с ним в Лиге чемпионов в сезоне-2003/04. К полному безволию Мадрида в атаке добавились три пропущенных гола. Это явно был не день Зидана.

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Проблемы в защите

У «Реала» был дисквалифицирован Рамос, однако это не могло быть оправданием для гостей. Например, у «ПСЖ» не играла вся тройка нападения — не было Неймара, Мбаппе, Кавани. 50-миллионные Менди и Милитау обязаны были остановить дублеров парижан, а еще более дорогой Куртуа хотя бы отбивать то, что летело в ближний угол.

Вместо этого защита «Реала» ловила бабочек, а бельгиец выглядел не только беспомощно, но и нелепо. К 12-матчевой серии пропущенных мячей в чемпионате он прибавил неудачный матч в Лиге чемпионов. Разумеется, не стоит принижать заслуг ди Марии, второго в истории игрока, который сделал дубль как в ворота «Барсы», так и в ворота «Реала» в еврокубках (первым был Марио Жардел). 31-летний аргентинец деклассировал защиту соперника, забил два гола, а мог забивать еще больше.

Фактор Куртуа

Неудивительно, что у болельщиков «Реала» есть вопросы к президенту клуба Флорентино Пересу, отдавшего Наваса и купившего Куртуа. Бельгиец был образцом надежности в «Атлетико» и «Челси», равно как и в национальной команде, а в «Реале» он играет все хуже и хуже. Непонятно, почему произошла такая метаморфоза, но испанская пресса уверена, что Куртуа просто не такой хороший вратарь, как Навас. Зидан вполне может рассмотреть на позицию первого номера арендованного Ареоля, и тогда покупка Куртуа будет выглядеть еще более нелепо: купить звезду, чтобы посадить ее на лавку. Хотя ставить его в основу за былые заслуги будет еще глупее.

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Азар не помог

Еще один дорогой бельгиец, купленный у «Челси», провел матч в качестве статиста. К Эдену вопросов меньше, чем к Тибо. Хотя бы потому, что это первый матч Азара в мадридской футболке, который он начал с первых минут. Бельгиец играл слева на любимой позиции, но забить или отдать передачу никак не удавалось. Даже Бэйл на противоположном фланге выглядел в разы увереннее.

Валлиец мог в очередной раз спасти Зидана, но не повезло. Гарет забил красивый гол, но подыграл себе рукой. Судья увидел нарушение на экране и отменил взятие ворот, причем 11-му номеру мадридцев желтую карточку не показал. Бэйл мог забить и потом, однако дальний удар и выстрел со штрафного прошли мимо ворот. Самый опасный игрок в составе гостей не спас тренера, который хотел от него избавиться.

Зидан — на выход?

Это был всего лишь первый матч группового этапа, но по нему уже можно делать выводы. Игры у команды Зидана как не было, так и нет. Если раньше мадридцы могли выигрывать кубки за счет везения и отсутствия ВАР, то теперь им стало гораздо сложнее. Судьи отменяют голы, забитые с нарушением правил, а три года фарта Зизу, судя по всему, закончились с выигрышем Кубка чемпионов в 2018-м. Испанские карикатуристы перестали рисовать Зидана, у которого растет цветок из пятой точки (в Испании считается символом везения). Перес доверяет французу, но терпение его не бесконечно. 27 октября — класико, и если Мадрид проиграет, вероятно, могут последовать радикальные решения. Впрочем, многое будет зависеть и от того, как команда проведет оставшийся до матча с «Барселоной» месяц.

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— Они были лучше на каждом участке поля, в игровых моментах, но больше всего меня угнетает, что они перебегали нас в полузащите, — сокрушался Зидан после матча. — Мы забили дважды, но ВАР отменил оба гола. В целом нам не хватило интенсивности.

«А что было бы, если у ПСЖ на поле вышли Неймар, Кавани и Мбаппе?» — задается вопросом мадридская газета Marca. В самом деле, если даже не основной состав ПСЖ забивает «Реалу» трижды, приходится задумываться. И если это не сделает Зидан, то за него будет думать кто-то другой.

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Группа A18.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 46361 зритель
Главные тренеры
Томас ТухельЗинедин Зидан
Голы
Анхель Ди Мария(Хуан Бернат)14′
Анхель Ди Мария(Идрисса Гей)33′
Тома Менье(Хуан Бернат)90+1′
Составы команд
1Кейлор Навас
13Тибо Куртуа
12Тома Менье
2Даниэль Карвахаль
32′
14Хуан Бернат
90+3′
23Ферлан Менди
2Тиагу Силва
3Эдер Милитау
3Преснель Кимпембе
5Рафаэль Варан
89′
6Марко Верратти
8Тони Кроос
27Идрисса Гей
9Карим Бензема
11Анхель Ди Мария
82′
14Каземиру
5Маркиньюс
70′
16Хамес Родригес
70′
21Андер Агуэра Эррера
18Лука Йович
18Мауро Икарди
60′
7Эден Азар
70′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
17Лукас Васкес
19Пабло Сарабия
89′
11Гарет Бэйл
79′
22Абду Диалло
25Винисиус Жуниор
82′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
5Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
15Фолы14
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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