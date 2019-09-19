Зидан уже не тянет, Куртуа ужасен. «Реал», что с тобой?
Мадридская команда проиграла «ПСЖ» 0:3. И это при том, что на поле в составе французского клуба не было главных звезд — Неймара, Кавани и Мбаппе.
Мадридская команда проиграла «ПСЖ» 0:3. И это при том, что на поле в составе французского клуба не было главных звезд — Неймара, Кавани и Мбаппе.
Ничего особенного, просто статистика: «Реал» не нанес ни одного удара в створ ворот за 90 минут. Последний раз такое случалось с ним в Лиге чемпионов в сезоне-2003/04. К полному безволию Мадрида в атаке добавились три пропущенных гола. Это явно был не день Зидана.
У «Реала» был дисквалифицирован Рамос, однако это не могло быть оправданием для гостей. Например, у «ПСЖ» не играла вся тройка нападения — не было Неймара, Мбаппе, Кавани. 50-миллионные Менди и Милитау обязаны были остановить дублеров парижан, а еще более дорогой Куртуа хотя бы отбивать то, что летело в ближний угол.
Вместо этого защита «Реала» ловила бабочек, а бельгиец выглядел не только беспомощно, но и нелепо. К 12-матчевой серии пропущенных мячей в чемпионате он прибавил неудачный матч в Лиге чемпионов. Разумеется, не стоит принижать заслуг ди Марии, второго в истории игрока, который сделал дубль как в ворота «Барсы», так и в ворота «Реала» в еврокубках (первым был Марио Жардел). 31-летний аргентинец деклассировал защиту соперника, забил два гола, а мог забивать еще больше.
Неудивительно, что у болельщиков «Реала» есть вопросы к президенту клуба Флорентино Пересу, отдавшего Наваса и купившего Куртуа. Бельгиец был образцом надежности в «Атлетико» и «Челси», равно как и в национальной команде, а в «Реале» он играет все хуже и хуже. Непонятно, почему произошла такая метаморфоза, но испанская пресса уверена, что Куртуа просто не такой хороший вратарь, как Навас. Зидан вполне может рассмотреть на позицию первого номера арендованного Ареоля, и тогда покупка Куртуа будет выглядеть еще более нелепо: купить звезду, чтобы посадить ее на лавку. Хотя ставить его в основу за былые заслуги будет еще глупее.
Еще один дорогой бельгиец, купленный у «Челси», провел матч в качестве статиста. К Эдену вопросов меньше, чем к Тибо. Хотя бы потому, что это первый матч Азара в мадридской футболке, который он начал с первых минут. Бельгиец играл слева на любимой позиции, но забить или отдать передачу никак не удавалось. Даже Бэйл на противоположном фланге выглядел в разы увереннее.
Валлиец мог в очередной раз спасти Зидана, но не повезло. Гарет забил красивый гол, но подыграл себе рукой. Судья увидел нарушение на экране и отменил взятие ворот, причем 11-му номеру мадридцев желтую карточку не показал. Бэйл мог забить и потом, однако дальний удар и выстрел со штрафного прошли мимо ворот. Самый опасный игрок в составе гостей не спас тренера, который хотел от него избавиться.
Это был всего лишь первый матч группового этапа, но по нему уже можно делать выводы. Игры у команды Зидана как не было, так и нет. Если раньше мадридцы могли выигрывать кубки за счет везения и отсутствия ВАР, то теперь им стало гораздо сложнее. Судьи отменяют голы, забитые с нарушением правил, а три года фарта Зизу, судя по всему, закончились с выигрышем Кубка чемпионов в 2018-м. Испанские карикатуристы перестали рисовать Зидана, у которого растет цветок из пятой точки (в Испании считается символом везения). Перес доверяет французу, но терпение его не бесконечно. 27 октября — класико, и если Мадрид проиграет, вероятно, могут последовать радикальные решения. Впрочем, многое будет зависеть и от того, как команда проведет оставшийся до матча с «Барселоной» месяц.
— Они были лучше на каждом участке поля, в игровых моментах, но больше всего меня угнетает, что они перебегали нас в полузащите, — сокрушался Зидан после матча. — Мы забили дважды, но ВАР отменил оба гола. В целом нам не хватило интенсивности.
«А что было бы, если у ПСЖ на поле вышли Неймар, Кавани и Мбаппе?» — задается вопросом мадридская газета Marca. В самом деле, если даже не основной состав ПСЖ забивает «Реалу» трижды, приходится задумываться. И если это не сделает Зидан, то за него будет думать
|Томас Тухель
|Зинедин Зидан
|Анхель Ди Мария(Хуан Бернат)
|14′
|Анхель Ди Мария(Идрисса Гей)
|33′
|Тома Менье(Хуан Бернат)
|90+1′
|1
|Кейлор Навас
|13
|Тибо Куртуа
|12
|Тома Менье
|2
|Даниэль Карвахаль
32′
|14
|Хуан Бернат
90+3′
|23
|Ферлан Менди
|2
|Тиагу Силва
|3
|Эдер Милитау
|3
|Преснель Кимпембе
|5
|Рафаэль Варан
89′
|6
|Марко Верратти
|8
|Тони Кроос
|27
|Идрисса Гей
|9
|Карим Бензема
|11
|Анхель Ди Мария
82′
|14
|Каземиру
|5
|Маркиньюс
70′
|16
|Хамес Родригес
70′
|21
|Андер Агуэра Эррера
|18
|Лука Йович
|18
|Мауро Икарди
60′
|7
|Эден Азар
70′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|17
|Лукас Васкес
|19
|Пабло Сарабия
89′
|11
|Гарет Бэйл
79′
|22
|Абду Диалло
|25
|Винисиус Жуниор
82′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)