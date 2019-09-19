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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны составы «Краснодара» и «Базеля» на матч Лиги Европы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов выйдут в нападении «Краснодара» на выездной матч группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы С Лиги Европы между «Базелем» и «Краснодаром» пройдет в четверг на поле швейцарской команды и начнется в 19:55 мск.

«Краснодар» сыграет против своих соперников в трех нападающих, и вместе с Игнатьевым и Сулеймановым на острие атаки «черно-зеленых» выйдет Вандерсон Соуза.

Полностью стартовый состав «Краснодара» выглядит так: Матвей Сафонов — Александр Мартынович, Урош Спайич, Вандерсон Соуза, Кристиан Рамирес, Кристоффер Олссон, Иван Игнатьев, Тони Вилена, Руслан Камболов, Магомед-Шапи Сулейманов, Сергей Петров.

Игроки «Базеля» выйдут на матч в следующем сочетании: Йонас Омлин — Эрай Джюмерт, Сильван Видмер, Омар Альдерете, Лука Дзуффи, Валентин Штокер, Фабиан Фрай, Рауль Петретта, Кевин Буа, Таулан Джака, Артур Кабраль.

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