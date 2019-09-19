Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Лудогорцем»

Встреча группы Н между «Лудогорцем» и ЦСКА пройдет в четверг в болгарском Разграде, и начнется в 22:00 мск. Основным нападающим «красно-синих» в матче будет японец Такума Нисимура. Также в стартовом составе армейцев дебютирует защитник Вадим Карпов.
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит так: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Никола Влашич, Константин Кучаев, Такума Нисимура.
Игроки «Лудогорца» выйдут на матч в следующем сочетании: Ренан — Антон Недялков, Сисиньо, Анисет Абель, Драгош Григоре, Стефан Баджи, Клаудиу Кесеру, Марселиньо, Вандерсон, Рафаэл Форстер, Джоди Лукоки.