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21:50 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» разгромно проиграл «Базелю» в первом матче группового этапа Лиги Европы

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 19 сентября. /ТАСС/. Футболисты российского «Краснодара» уступили швейцарскому «Базелю» со счетом 0:5 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в присутствии 14127 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Кевин Буа (9-я и 40-я минуты), Лука Дзуффи (55) и Ноа Окафор (79), еще один мяч на 55-й минуте в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена.

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«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, в августе краснодарский клуб в гостях проиграл со счетом 0:4 греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а в 2014 году также на выезде уступил немецкому «Вольфсбургу» (1:5) в матче группового этапа Лиги Европы. Последний раз со счетом 0:5 «Краснодар» проигрывал в матче чемпионата России с петербургским «Зенитом» 28 августа 2011 года.

«Краснодар» впервые встретился со швейцарским клубом в Лиге Европы. «Базель» играл с российскими клубами в 12-й раз.

Во втором туре 3 октября «Краснодар» примет испанский «Хетафе», а «Базель» на выезде встретится с турецким «Трабзонспором».

Базель
5:0
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C19.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)St. Jakob Park
Главные тренеры
Марсель КоллерМурад Мусаев
Голы
Кевин Буа9′
Кевин Буа(Валентин Штокер)40′
Лука Дзуффи(Артур Кабрал)52′
Тонни Вилена55′
Ноа Окафор79′
Составы команд
1Йонас Омлин
39Матвей Сафонов
5Сильван Видмер
98Сергей Петров
28Рауль Петретта
6Кристиан Рамирес
4Эрай Джюмарт
4Александр Мартынович
64′
6Омар Альдерете
5Урош Спаич
33Кевин Буа
52Тонни Вилена
20Фабиан Фрай
93Магомед-Шапи Сулейманов
34Таулант Джака
10Вандерсон Масиэл
14Валентин Штокер
51′58′
14Кристоффер Олссон
60′
11Ноа Окафор
21Юнес Намли
7Лука Дзуффи
81′
17Иван Игнатьев
67′
10Самуэль Кампо
33Маркус Берг
98Артур Кабрал
66′
77Руслан Камболов
46′
15Блас Риверос
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
10Голевые моменты8
22Удары (всего)21
9Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМаттиас Гестраниус(Финляндия)
Боковой судьяЯн-Петер Аравирта(Финляндия)
Боковой судьяМикко Алакаре(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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