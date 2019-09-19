«Краснодар» разгромно проиграл «Базелю» в первом матче группового этапа Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Кевин Буа (9-я и 40-я минуты), Лука Дзуффи (55) и Ноа Окафор (79), еще один мяч на 55-й минуте в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена.

«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, в августе краснодарский клуб в гостях проиграл со счетом 0:4 греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а в 2014 году также на выезде уступил немецкому «Вольфсбургу» (1:5) в матче группового этапа Лиги Европы. Последний раз со счетом 0:5 «Краснодар» проигрывал в матче чемпионата России с петербургским «Зенитом» 28 августа 2011 года.

«Краснодар» впервые встретился со швейцарским клубом в Лиге Европы. «Базель» играл с российскими клубами в 12-й раз.