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22:22 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» в Европе — это катастрофа. И не только в Лиге чемпионов

В Лиге Европы тоже мрак — 0:5 от «Базеля».

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Источник: Sport24

Лига Европы не тот турнир, на который рассчитывал «Краснодар» в этом сезоне. Но что поделать — «Олимпиакос» оказался слишком хорош. Это чистая правда — если кто пропустил, в первом туре Лиги чемпионов греки отняли очки у «Тоттенхэма». Финалиста прошлой ЛЧ как бы. Ничего, зато в Лиге Европы у «Краснодара» приличные шансы пройти далеко. Но для начала — надо выходить из группы. Первый матч назначили на сегодня, в Швейцарии, против команды уровня Лиги чемпионов — «Базеля».

Вот его состав на игру с «Краснодаром». «Базель» тоже стремился в ЛЧ, но бездарно проиграл в отборе скромному клубу ЛАСК из Линца. Так что у швейцарцев та же мотивация: круто выступить хотя бы в ЛЕ.

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У «Краснодара» тоже значился стартовый состав. А в нем — молодые русские таланты. Берг и Ари на лавке, Шапи и Игнатьев — в основе. Посмотреть на янгстеров РФ — уже здорово.

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На этом позитив закончился. Закончился со стартом матча. «Краснодар» с первых минут врубил примерно тот же режим, что в концовке гостевой игры с «Олимпиакосом». То есть режим самоуничтожения в обороне. У «Базеля» проходило примерно все: долгие позиционки, резкие забеги по флангам, кроссы любого вида, вывод на удар со средней дистанции. Что угодно. Еще и сами защитники «Краснодара» создавали моменты для «Базеля» — так, на 9-й минуте голевую Буа отдал Мартынович. Идеальную такую голевую.

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Полный мрак, короче. «Базель» разрывал, уничтожал, выносил «Краснодар» — слов можно писать много. Но суть проста: швейцарцы смотрелись командой другого уровня. Грустная реальность. И это «Базель», который до последнего раунда квалификации Лиги чемпионов даже не дошел. В отличие от «Краснодара».

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2:0 за 45 минут — это еще хэппи-энд для наших. Да, «Краснодар» иногда конструировал неплохие атаки — Камболов вот дважды лупил по воротам. Но это эпизоды, а в целом «Краснодар» просто снесли. 26-летний вингер Кевен Буа ушел в раздевалку с дублем, но команда Мусаева могла пропустить и пятерку.

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Молодой Уткин вместо опытного бойца Камболова. Вот как Мусаев попробовал изменить игру. Спойлер: не вышло.

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Хотя на 51-й у Шапи и Игнатьева был супермомент. Вот прямо супер. Но кипер «Базеля» потащил выстрел Сулейманова — это был выход 1 на 1. Игнатьев еще и мог добить — не успел как следует.

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И все. Потому что «Краснодар» тут же снова никакуще сыграл в обороне — и Зуффи ввинтил мяч в угол после скидки товарища. Шанс на камбэк был — но «Краснодар» его не трансформировал в гол. А обороны сегодня у российской команды не существовало. Вообще.

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Ну, а дальше «Краснодар» сделал то, что мы уже видели в Греции. Развалился. Окей, в атаке гости по-прежнему что-то показывали, но Шапи и Вандерсон шансы не использовали. А «Базель» забил еще дважды — один мяч в свои отправил Вильена. 5:0 — с такой обороной, ну и вообще самоотдачей в Европе «Краснодару» ловить нечего. Даже в Лиге Европы. Ладно, впереди еще 5 матчей — и их клуб Галицкого точно сыграет лучше. Потому что хуже особо и некуда.

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Базель
5:0
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C19.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)St. Jakob Park
Главные тренеры
Марсель КоллерМурад Мусаев
Голы
Кевин Буа9′
Кевин Буа(Валентин Штокер)40′
Лука Дзуффи(Артур Кабрал)52′
Тонни Вилена55′
Ноа Окафор79′
Составы команд
1Йонас Омлин
39Матвей Сафонов
5Сильван Видмер
98Сергей Петров
28Рауль Петретта
6Кристиан Рамирес
4Эрай Джюмарт
4Александр Мартынович
64′
6Омар Альдерете
5Урош Спаич
33Кевин Буа
52Тонни Вилена
20Фабиан Фрай
93Магомед-Шапи Сулейманов
34Таулант Джака
10Вандерсон Масиэл
14Валентин Штокер
51′58′
14Кристоффер Олссон
60′
11Ноа Окафор
21Юнес Намли
7Лука Дзуффи
81′
17Иван Игнатьев
67′
10Самуэль Кампо
33Маркус Берг
98Артур Кабрал
66′
77Руслан Камболов
46′
15Блас Риверос
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
10Голевые моменты8
22Удары (всего)21
9Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМаттиас Гестраниус(Финляндия)
Боковой судьяЯн-Петер Аравирта(Финляндия)
Боковой судьяМикко Алакаре(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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