«Краснодар» в Европе — это катастрофа. И не только в Лиге чемпионов

Источник: Sport24

Лига Европы не тот турнир, на который рассчитывал «Краснодар» в этом сезоне. Но что поделать — «Олимпиакос» оказался слишком хорош. Это чистая правда — если кто пропустил, в первом туре Лиги чемпионов греки отняли очки у «Тоттенхэма». Финалиста прошлой ЛЧ как бы. Ничего, зато в Лиге Европы у «Краснодара» приличные шансы пройти далеко. Но для начала — надо выходить из группы. Первый матч назначили на сегодня, в Швейцарии, против команды уровня Лиги чемпионов — «Базеля».

Вот его состав на игру с «Краснодаром». «Базель» тоже стремился в ЛЧ, но бездарно проиграл в отборе скромному клубу ЛАСК из Линца. Так что у швейцарцев та же мотивация: круто выступить хотя бы в ЛЕ.

У «Краснодара» тоже значился стартовый состав. А в нем — молодые русские таланты. Берг и Ари на лавке, Шапи и Игнатьев — в основе. Посмотреть на янгстеров РФ — уже здорово.

На этом позитив закончился. Закончился со стартом матча. «Краснодар» с первых минут врубил примерно тот же режим, что в концовке гостевой игры с «Олимпиакосом». То есть режим самоуничтожения в обороне. У «Базеля» проходило примерно все: долгие позиционки, резкие забеги по флангам, кроссы любого вида, вывод на удар со средней дистанции. Что угодно. Еще и сами защитники «Краснодара» создавали моменты для «Базеля» — так, на 9-й минуте голевую Буа отдал Мартынович. Идеальную такую голевую.

Полный мрак, короче. «Базель» разрывал, уничтожал, выносил «Краснодар» — слов можно писать много. Но суть проста: швейцарцы смотрелись командой другого уровня. Грустная реальность. И это «Базель», который до последнего раунда квалификации Лиги чемпионов даже не дошел. В отличие от «Краснодара».

2:0 за 45 минут — это еще хэппи-энд для наших. Да, «Краснодар» иногда конструировал неплохие атаки — Камболов вот дважды лупил по воротам. Но это эпизоды, а в целом «Краснодар» просто снесли. 26-летний вингер Кевен Буа ушел в раздевалку с дублем, но команда Мусаева могла пропустить и пятерку.

Молодой Уткин вместо опытного бойца Камболова. Вот как Мусаев попробовал изменить игру. Спойлер: не вышло.

Хотя на 51-й у Шапи и Игнатьева был супермомент. Вот прямо супер. Но кипер «Базеля» потащил выстрел Сулейманова — это был выход 1 на 1. Игнатьев еще и мог добить — не успел как следует.

И все. Потому что «Краснодар» тут же снова никакуще сыграл в обороне — и Зуффи ввинтил мяч в угол после скидки товарища. Шанс на камбэк был — но «Краснодар» его не трансформировал в гол. А обороны сегодня у российской команды не существовало. Вообще.