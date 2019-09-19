«Краснодар» в Европе — это катастрофа. И не только в Лиге чемпионов
В Лиге Европы тоже мрак — 0:5 от «Базеля».
В Лиге Европы тоже мрак — 0:5 от «Базеля».
Лига Европы не тот турнир, на который рассчитывал «Краснодар» в этом сезоне. Но что поделать — «Олимпиакос» оказался слишком хорош. Это чистая правда — если кто пропустил, в первом туре Лиги чемпионов греки отняли очки у «Тоттенхэма». Финалиста прошлой ЛЧ как бы. Ничего, зато в Лиге Европы у «Краснодара» приличные шансы пройти далеко. Но для начала — надо выходить из группы. Первый матч назначили на сегодня, в Швейцарии, против команды уровня Лиги чемпионов — «Базеля».
Вот его состав на игру с «Краснодаром». «Базель» тоже стремился в ЛЧ, но бездарно проиграл в отборе скромному клубу ЛАСК из Линца. Так что у швейцарцев та же мотивация: круто выступить хотя бы в ЛЕ.
У «Краснодара» тоже значился стартовый состав. А в нем — молодые русские таланты. Берг и Ари на лавке, Шапи и Игнатьев — в основе. Посмотреть на янгстеров РФ — уже здорово.
На этом позитив закончился. Закончился со стартом матча. «Краснодар» с первых минут врубил примерно тот же режим, что в концовке гостевой игры с «Олимпиакосом». То есть режим самоуничтожения в обороне. У «Базеля» проходило примерно все: долгие позиционки, резкие забеги по флангам, кроссы любого вида, вывод на удар со средней дистанции. Что угодно. Еще и сами защитники «Краснодара» создавали моменты для «Базеля» — так, на 9-й минуте голевую Буа отдал Мартынович. Идеальную такую голевую.
Полный мрак, короче. «Базель» разрывал, уничтожал, выносил «Краснодар» — слов можно писать много. Но суть проста: швейцарцы смотрелись командой другого уровня. Грустная реальность. И это «Базель», который до последнего раунда квалификации Лиги чемпионов даже не дошел. В отличие от «Краснодара».
2:0 за 45 минут — это еще
Молодой Уткин вместо опытного бойца Камболова. Вот как Мусаев попробовал изменить игру. Спойлер: не вышло.
Хотя на 51-й у Шапи и Игнатьева был супермомент. Вот прямо супер. Но кипер «Базеля» потащил выстрел Сулейманова — это был выход 1 на 1. Игнатьев еще и мог добить — не успел как следует.
И все. Потому что «Краснодар» тут же снова никакуще сыграл в обороне — и Зуффи ввинтил мяч в угол после скидки товарища. Шанс на камбэк был — но «Краснодар» его не трансформировал в гол. А обороны сегодня у российской команды не существовало. Вообще.
Ну, а дальше «Краснодар» сделал то, что мы уже видели в Греции. Развалился. Окей, в атаке гости
|Марсель Коллер
|Мурад Мусаев
|Кевин Буа
|9′
|Кевин Буа(Валентин Штокер)
|40′
|Лука Дзуффи(Артур Кабрал)
|52′
|Тонни Вилена
|55′
|Ноа Окафор
|79′
|1
|Йонас Омлин
|39
|Матвей Сафонов
|5
|Сильван Видмер
|98
|Сергей Петров
|28
|Рауль Петретта
|6
|Кристиан Рамирес
|4
|Эрай Джюмарт
|4
|Александр Мартынович
64′
|6
|Омар Альдерете
|5
|Урош Спаич
|33
|Кевин Буа
|52
|Тонни Вилена
|20
|Фабиан Фрай
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|34
|Таулант Джака
|10
|Вандерсон Масиэл
|14
|Валентин Штокер
51′58′
|14
|Кристоффер Олссон
60′
|11
|Ноа Окафор
|21
|Юнес Намли
|7
|Лука Дзуффи
81′
|17
|Иван Игнатьев
67′
|10
|Самуэль Кампо
|33
|Маркус Берг
|98
|Артур Кабрал
66′
|77
|Руслан Камболов
46′
|15
|Блас Риверос
|47
|Даниил Уткин
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|8
|22
|Удары (всего)
|21
|9
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Маттиас Гестраниус(Финляндия)
|Боковой судья
|Ян-Петер Аравирта(Финляндия)
|Боковой судья
|Микко Алакаре(Финляндия)