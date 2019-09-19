Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту
Янг Бойз
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Фейеноорд
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец
ЦСКА
51
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Эспаньол
Ференцварош
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вольфсбург
Александрия
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гент
Сент-Этьен
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рома
Истанбул Башакшехир
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия М
Вольфсберг
04
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Бешикташ
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Астана
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан
АЗ
22
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
34
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
03
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
10
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
10
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
50
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
10
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
32
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
10
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
21
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
03
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
20
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
14«Зенит» увез ничью из Лиона
22:28 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» одержал крупную победу над «Айнтрахтом» в матче Лиги Европы

ТАСС, 19 сентября. Футболисты английского «Арсенала» разгромили немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:0 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.

Наверх
Источник: AP 2019

Голы в матче забили Джозеф Уиллок (38-я минута), Букайо Сака (85) и Пьер-Эмерик Обамеянг (88). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Айнтрахта» Доминик Кор. «Арсенал» и «Айнтрахт» выступают в группе F вместе с бельгийским «Стандардом» и португальской «Виторией», матч между которыми завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийского клуба. В следующем туре, матчи которого пройдут 3 октября, состоятся встречи «Арсенал» — «Стандард» и «Витория» — «Айнтрахт».

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа C, 19.09.2019, 19:55

Хетафе1Трабзонспор0

Соперник «Краснодара», который в параллельном матче в гостях проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 0:4, по группе C испанский «Хетафе» на домашнем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0. В следующем туре «Краснодар» примет «Хетафе», а «Трабзонспор» — «Базель».

В группе А кипрский АПОЭЛ дома проиграл люксембургскому «Дюделанжу» со счетом 3:4, при этом хозяева поля сумели отыграть по ходу встречи отставание в два мяча, забив три гола за четыре минуты, но не смогли удержать победный счет. В параллельном матче испанская «Севилья» на выезде обыграла азербайджанский «Карабах» (3:0). Во втором туре «Севилья» примет АПОЭЛ, а «Дюделанж» — «Карабах».

В группе B украинское «Динамо» (Киев) дома переиграло шведский «Мальмё» (1:0), а датский «Копенгаген» на домашнем поле победил швейцарский «Лугано» (1:0). В следующем туре «Мальмё» примет «Копенгаген», а «Лугано» — «Динамо».

Австрийский ЛАСК дома обыграл норвежский «Русенборг» (1:0) в матче группы D, в другой встрече голландский ПСВ на домашнем поле оказался сильнее португальского «Спортинга» (3:2). Во втором туре ЛАСК в гостях встретится со «Спортингом», а «Русенборг» примет ПСВ. В матче группы E шотландский «Селтик» на выезде сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1), а в параллельном матче румынский ЧФР на своем поле одержал волевую победу над итальянским «Лацио» (2:1). В следующем туре ЧФР на выезде сыграет с «Селтиком», а «Лацио» примет «Ренн».

Айнтрахт Ф
0:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Лига Европы, Группа F19.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерУнаи Эмери
Голы
Джозеф Уиллок(Букайо Сака)38′
Букайо Сака(Николя Пепе)85′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)87′
Составы команд
1Кевин Трапп
26Эмилиано Мартинес
13Мартин Хинтереггер
12′
20Шкодран Мустафи
19Давид Анхель Абраам
21Калум Чемберс
83′
20Макото Хасебе
23Давид Луиз
8Джибриль Соу
11Лукас Торрейра
10Филип Костич
34Гранит Джака
15Даити Камада
83′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
28Доминик Кор
62′79′
77Букайо Сака
33Андре Силва
31Сеад Колашинац
75′80′
24Данни Да Коста
74′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
22Тимоти Чэндлер
28Джозеф Уиллок
63′72′
9Бас Дост
66′
8Дани Себальос
39Гонсалу Пасьенсия
32Эмил Смит-Роу
60′
19Николя Пепе
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)17
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
11Угловые4
13Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Айнтрахт Ф
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в матче ЛЕ
Альварес и Ковалев провели первую дуэль взглядов перед боем
«Металлург» одержал первую победу после возвращения Воробьева
Леонид Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи
Тренерский штаб «Краснодара» взял на себя вину за разгром в ЛЕ
Сборная России одержала досрочную победу в общем зачете ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь