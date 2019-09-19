«Арсенал» одержал крупную победу над «Айнтрахтом» в матче Лиги Европы

Источник: AP 2019

Голы в матче забили Джозеф Уиллок (38-я минута), Букайо Сака (85) и Пьер-Эмерик Обамеянг (88). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Айнтрахта» Доминик Кор. «Арсенал» и «Айнтрахт» выступают в группе F вместе с бельгийским «Стандардом» и португальской «Виторией», матч между которыми завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийского клуба. В следующем туре, матчи которого пройдут 3 октября, состоятся встречи «Арсенал» — «Стандард» и «Витория» — «Айнтрахт».

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа C, 19.09.2019, 19:55 Хетафе 1 Трабзонспор 0

Соперник «Краснодара», который в параллельном матче в гостях проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 0:4, по группе C испанский «Хетафе» на домашнем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0. В следующем туре «Краснодар» примет «Хетафе», а «Трабзонспор» — «Базель».

В группе А кипрский АПОЭЛ дома проиграл люксембургскому «Дюделанжу» со счетом 3:4, при этом хозяева поля сумели отыграть по ходу встречи отставание в два мяча, забив три гола за четыре минуты, но не смогли удержать победный счет. В параллельном матче испанская «Севилья» на выезде обыграла азербайджанский «Карабах» (3:0). Во втором туре «Севилья» примет АПОЭЛ, а «Дюделанж» — «Карабах».

В группе B украинское «Динамо» (Киев) дома переиграло шведский «Мальмё» (1:0), а датский «Копенгаген» на домашнем поле победил швейцарский «Лугано» (1:0). В следующем туре «Мальмё» примет «Копенгаген», а «Лугано» — «Динамо».