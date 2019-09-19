«Арсенал» одержал крупную победу над «Айнтрахтом» в матче Лиги Европы
ТАСС, 19 сентября. Футболисты английского «Арсенала» разгромили немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:0 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошла во
ТАСС, 19 сентября. Футболисты английского «Арсенала» разгромили немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:0 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошла во
Голы в матче забили Джозеф Уиллок (38-я минута), Букайо Сака (85) и
Соперник «Краснодара», который в параллельном матче в гостях проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 0:4, по группе C испанский «Хетафе» на домашнем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0. В следующем туре «Краснодар» примет «Хетафе», а «Трабзонспор» — «Базель».
В группе А кипрский АПОЭЛ дома проиграл люксембургскому «Дюделанжу» со счетом 3:4, при этом хозяева поля сумели отыграть по ходу встречи отставание в два мяча, забив три гола за четыре минуты, но не смогли удержать победный счет. В параллельном матче испанская «Севилья» на выезде обыграла азербайджанский «Карабах» (3:0). Во втором туре «Севилья» примет АПОЭЛ, а «Дюделанж» — «Карабах».
В группе B украинское «Динамо» (Киев) дома переиграло шведский «Мальмё» (1:0), а датский «Копенгаген» на домашнем поле победил швейцарский «Лугано» (1:0). В следующем туре «Мальмё» примет «Копенгаген», а «Лугано» — «Динамо».
Австрийский ЛАСК дома обыграл норвежский «Русенборг» (1:0) в матче группы D, в другой встрече голландский ПСВ на домашнем поле оказался сильнее португальского «Спортинга» (3:2). Во втором туре ЛАСК в гостях встретится со «Спортингом», а «Русенборг» примет ПСВ. В матче группы E шотландский «Селтик» на выезде сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1), а в параллельном матче румынский ЧФР на своем поле одержал волевую победу над итальянским «Лацио» (2:1). В следующем туре ЧФР на выезде сыграет с «Селтиком», а «Лацио» примет «Ренн».
|Ади Хюттер
|Унаи Эмери
|Джозеф Уиллок(Букайо Сака)
|38′
|Букайо Сака(Николя Пепе)
|85′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Букайо Сака)
|87′
|1
|Кевин Трапп
|26
|Эмилиано Мартинес
|13
|Мартин Хинтереггер
12′
|20
|Шкодран Мустафи
|19
|Давид Анхель Абраам
|21
|Калум Чемберс
83′
|20
|Макото Хасебе
|23
|Давид Луиз
|8
|Джибриль Соу
|11
|Лукас Торрейра
|10
|Филип Костич
|34
|Гранит Джака
|15
|Даити Камада
83′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|28
|Доминик Кор
62′79′
|77
|Букайо Сака
|33
|Андре Силва
|31
|Сеад Колашинац
75′80′
|24
|Данни Да Коста
74′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|22
|Тимоти Чэндлер
|28
|Джозеф Уиллок
63′72′
|9
|Бас Дост
66′
|8
|Дани Себальос
|39
|Гонсалу Пасьенсия
|32
|Эмил Смит-Роу
60′
|19
|Николя Пепе
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)