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22:40 (мск), источник: ТАСС

Тренерский штаб «Краснодара» взял на себя вину за разгромное поражение в Лиге Европы

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 19 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев взял на себя вину за разгромное поражения в Лиге Европы от швейцарского «Базеля». Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Краснодар» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы проиграл «Базелю» со счетом 0:5.

«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя», — сказал он.

По словам специалиста, о недооценке соперника речи не идет. «Это же “Базель”, который постоянно играет в еврокубках», — отметил он.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России в Москве 22 сентября. «Сейчас главное — переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А “Базель” нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось», — сказал Матвеев.

Во втором туре Лиги Европы «Краснодар» дома сыграет с испанским «Хетафе» 3 октября.

Базель
5:0
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C19.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)St. Jakob Park
Главные тренеры
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Голы
Кевин Буа9′
Кевин Буа(Валентин Штокер)40′
Лука Дзуффи(Артур Кабрал)52′
Тонни Вилена55′
Ноа Окафор79′
Составы команд
1Йонас Омлин
39Матвей Сафонов
5Сильван Видмер
98Сергей Петров
28Рауль Петретта
6Кристиан Рамирес
4Эрай Джюмарт
4Александр Мартынович
64′
6Омар Альдерете
5Урош Спаич
33Кевин Буа
52Тонни Вилена
20Фабиан Фрай
93Магомед-Шапи Сулейманов
34Таулант Джака
10Вандерсон Масиэл
14Валентин Штокер
51′58′
14Кристоффер Олссон
60′
11Ноа Окафор
21Юнес Намли
7Лука Дзуффи
81′
17Иван Игнатьев
67′
10Самуэль Кампо
33Маркус Берг
98Артур Кабрал
66′
77Руслан Камболов
46′
15Блас Риверос
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
10Голевые моменты8
22Удары (всего)21
9Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМаттиас Гестраниус(Финляндия)
Боковой судьяЯн-Петер Аравирта(Финляндия)
Боковой судьяМикко Алакаре(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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