Тренерский штаб «Краснодара» взял на себя вину за разгромное поражение в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Краснодар» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы проиграл «Базелю» со счетом 0:5.

«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя», — сказал он.

По словам специалиста, о недооценке соперника речи не идет. «Это же “Базель”, который постоянно играет в еврокубках», — отметил он.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России в Москве 22 сентября. «Сейчас главное — переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А “Базель” нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось», — сказал Матвеев.