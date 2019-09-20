«Астана» продержалась 72 минуты и проиграла «Манчестер Юнайтед» на старте группы Лиги Европы

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Игра первого тура группы L проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:1/

В стартовом составе на этот матч главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер выпустил нескольких молодых игроков — шанс получили 21-летний защитник Аксель Туазебе, 19-летний хавбек Эйнджел Гомес, 17-летний форврад Мэйсон Гринвуд и 19-летний нападающий Таит Чонг. У «Астаны» же никаких сюрпризов в списке 11 игроков не было.

Первую же опасность в матче создал более опытный игрок — на третьей минуте Фред попал в перекладину ворот. В дальнейшем картина на поле особо не менялась: «МЮ» нагнетал опасность у ворот Ненада Эрича, а чаще всех на острие оказывался Маркус Рэшфорд, упустивший несколько хороших моментов.

В первом тайме «Астана» трижды имела шанс побеспокоить «МЮ». В двух полумоментах действующим лицом был форвард Роман Муртазаев, а еще в одном — полузащитник сборной Румынии Дорин Ротариу.

К удивлению многих первый тайм в итоге завершился со счетом 0:0. На перерыв команды уходили при проценте владения мячом 72 против 28 процентов в пользу «МЮ» и 11 ударов против двух ударов гостей.

На второй тайм «Астана» вышла с двумя изменениями в составе: Муртазаева заменил форвард сборной Кюрасао Рангело Янго, а вместо хорватского защитника Луки Шимуновича вышел Юрий Логвиненко.

Во втором тайме подавляющим преимуществом продолжал владеть «МЮ». В какие-то эпизоды «Астана» играла смелее, чем в первом тайме. Чемпион Казахстана в итоге продержался 72 минуты, а на 73-й пропустил от юного Гринвуда.

В параллельном матче первого тура группы L сербский «Партизан» дома сыграл вничью с голландским «АЗ Алкмаром» — 2:2.