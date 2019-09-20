«Астана» продержалась 72 минуты и проиграла «Манчестер Юнайтед» на старте группы Лиги Европы
Футболисты «Астаны» проиграли английскому «Манчестер Юнайтед» в гостях на старте группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» проиграли английскому «Манчестер Юнайтед» в гостях на старте группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого тура группы L проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:1/
В стартовом составе на этот матч главный тренер «МЮ»
Первую же опасность в матче создал более опытный игрок — на третьей минуте Фред попал в перекладину ворот. В дальнейшем картина на поле особо не менялась: «МЮ» нагнетал опасность у ворот Ненада Эрича, а чаще всех на острие оказывался Маркус Рэшфорд, упустивший несколько хороших моментов.
В первом тайме «Астана» трижды имела шанс побеспокоить «МЮ». В двух полумоментах действующим лицом был форвард Роман Муртазаев, а еще в одном — полузащитник сборной Румынии Дорин Ротариу.
К удивлению многих первый тайм в итоге завершился со счетом 0:0. На перерыв команды уходили при проценте владения мячом 72 против 28 процентов в пользу «МЮ» и 11 ударов против двух ударов гостей.
На второй тайм «Астана» вышла с двумя изменениями в составе: Муртазаева заменил форвард сборной Кюрасао Рангело Янго, а вместо хорватского защитника Луки Шимуновича вышел Юрий Логвиненко.
Во втором тайме подавляющим преимуществом продолжал владеть «МЮ». В
В параллельном матче первого тура группы L сербский «Партизан» дома сыграл вничью с голландским «АЗ Алкмаром» — 2:2.
Второй тур пройдет 3 октября: «Астана» в 20:50 по времени
|Уле Гуннар Сульшер
|Роман Григорчук
|Мэйсон Гринвуд(Фред)
|73′
|22
|Серхио Ромеро
|1
|Ненад Ерич
|4
|Фил Джоунс
|2
|Антонио Рукавина
|20
|Диогу Далот
|6
|Жарко Томашевич
|38
|Аксель Туанзебе
|44
|Евгений Постников
|17
|Фред
85′
|77
|Дмитрий Шомко
|31
|Неманья Матич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|10
|Маркус Рэшфорд
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|14
|Марин Томасов
|16
|Маркос Рохо
79′
|24
|Лука Шимунович
45′
|18
|Эшли Янг
|27
|Юрий Логвиненко
|28
|Анжел Гомеш
68′
|9
|Дорин Ротариу
82′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|19
|Фирмин Мубеле
|44
|Тахит Чонг
68′
|45
|Роман Муртазаев
45′
|14
|Джесси Лингард
|32
|Рангело Янга
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)