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01:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» продержалась 72 минуты и проиграла «Манчестер Юнайтед» на старте группы Лиги Европы

Футболисты «Астаны» проиграли английскому «Манчестер Юнайтед» в гостях на старте группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра первого тура группы L проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:1/

В стартовом составе на этот матч главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер выпустил нескольких молодых игроков — шанс получили 21-летний защитник Аксель Туазебе, 19-летний хавбек Эйнджел Гомес, 17-летний форврад Мэйсон Гринвуд и 19-летний нападающий Таит Чонг. У «Астаны» же никаких сюрпризов в списке 11 игроков не было.

Первую же опасность в матче создал более опытный игрок — на третьей минуте Фред попал в перекладину ворот. В дальнейшем картина на поле особо не менялась: «МЮ» нагнетал опасность у ворот Ненада Эрича, а чаще всех на острие оказывался Маркус Рэшфорд, упустивший несколько хороших моментов.

В первом тайме «Астана» трижды имела шанс побеспокоить «МЮ». В двух полумоментах действующим лицом был форвард Роман Муртазаев, а еще в одном — полузащитник сборной Румынии Дорин Ротариу.

К удивлению многих первый тайм в итоге завершился со счетом 0:0. На перерыв команды уходили при проценте владения мячом 72 против 28 процентов в пользу «МЮ» и 11 ударов против двух ударов гостей.

На второй тайм «Астана» вышла с двумя изменениями в составе: Муртазаева заменил форвард сборной Кюрасао Рангело Янго, а вместо хорватского защитника Луки Шимуновича вышел Юрий Логвиненко.

Во втором тайме подавляющим преимуществом продолжал владеть «МЮ». В какие-то эпизоды «Астана» играла смелее, чем в первом тайме. Чемпион Казахстана в итоге продержался 72 минуты, а на 73-й пропустил от юного Гринвуда.

В параллельном матче первого тура группы L сербский «Партизан» дома сыграл вничью с голландским «АЗ Алкмаром» — 2:2.

Второй тур пройдет 3 октября: «Астана» в 20:50 по времени Нур-Султана начнет домашний матч с «Партизаном», а через два часа в Голландии встретятся «АЗ Алкмар» и «МЮ».

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
79′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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