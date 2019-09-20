ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» в Лиге Европы, пропустив пять голов во втором тайме

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В составе ЦСКА гол забил Игорь Дивеев (11-я минута). У «Лудогорца» отличились Вандерсон (48), Йоди Лукоки (50) и Клаудиу Кешеру (52, 69, 73 — с пенальти). Для 19-летнего Дивеева, перешедшего в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года, забитый гол стал первым в клубной карьере.

Последний раз ЦСКА проигрывал со счетом 1:5 в еврокубковом матче 17 сентября 2014 года, тогда армейцы на выезде уступили итальянской «Роме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Самое крупное поражение в истории еврокубковых выступлений ЦСКА потерпел от французского «Марселя» 17 марта 1993 года, тогда встреча во Франции в рамках группового раунда Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:6.

Ранее в четверг «Краснодар» на выезде проиграл со счетом 0:5 швейцарскому «Базелю» в матче группы С Лиги Европы, потерпев самое крупное поражение в еврокубках в своей истории. «Краснодар» и ЦСКА проведут очный матч в предстоящем туре чемпионата России в воскресенье. «Лудогорец» до этого лишь раз забивал пять мячей на международной арене, в матче квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года болгарская команда дома переиграла «Нью-Сейнтс» из Уэльса со счетом 5:0.

ЦСКА и «Лудогорец» ни разу не встречались между собой на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом болгарские и российские клубы только один раз играли между собой. ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил «Левски» со счетом 2:1.