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00:04 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» в Лиге Европы, пропустив пять голов во втором тайме

РАЗГРАД /Болгария/, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:5 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча группы H прошла в Разграде на «Лудогорец-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА гол забил Игорь Дивеев (11-я минута). У «Лудогорца» отличились Вандерсон (48), Йоди Лукоки (50) и Клаудиу Кешеру (52, 69, 73 — с пенальти). Для 19-летнего Дивеева, перешедшего в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года, забитый гол стал первым в клубной карьере.

Последний раз ЦСКА проигрывал со счетом 1:5 в еврокубковом матче 17 сентября 2014 года, тогда армейцы на выезде уступили итальянской «Роме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Самое крупное поражение в истории еврокубковых выступлений ЦСКА потерпел от французского «Марселя» 17 марта 1993 года, тогда встреча во Франции в рамках группового раунда Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:6.

Ранее в четверг «Краснодар» на выезде проиграл со счетом 0:5 швейцарскому «Базелю» в матче группы С Лиги Европы, потерпев самое крупное поражение в еврокубках в своей истории. «Краснодар» и ЦСКА проведут очный матч в предстоящем туре чемпионата России в воскресенье. «Лудогорец» до этого лишь раз забивал пять мячей на международной арене, в матче квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года болгарская команда дома переиграла «Нью-Сейнтс» из Уэльса со счетом 5:0.

ЦСКА и «Лудогорец» ни разу не встречались между собой на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом болгарские и российские клубы только один раз играли между собой. ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил «Левски» со счетом 2:1.

ЦСКА выступает в группе H с «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем». В следующем туре ЦСКА на домашнем поле сыграет с «Эспаньолом», а «Лудогорец» в гостях встретится с «Ференцварошем». Обе встречи пройдут 3 октября.

Лудогорец
5:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Ludogorets Arena
Главные тренеры
Станислав ГенчевВиктор Гончаренко
Голы
Кристальду Фариас Вандерсон48′
Игорь Дивеев(Никола Влашич)11′
Джоди Лукоки(Антон Недялков)50′
Клаудиу Кешеру(Кристальду Фариас Вандерсон)52′
Клаудиу Кешеру(Антон Недялков)68′
Клаудиу Кешеру73′
Составы команд
33Ренан
35Игорь Акинфеев
72′
4Неусиану Сисинью
85′
23Хердур Магнуссон
3Антон Недялков
62Вадим Карпов
61′
21Драгош Григоре
78Игорь Дивеев
90Рафаэл Форстер
2Мариу Фернандес
12Анисе
25Кристиян Бистрович
25Стефан Баджи
98Иван Обляков
88Кристальду Фариас Вандерсон
8Никола Влашич
84Марселу Насименту Марселинью
74′
20Константин Кучаев
71′
44Яцек Гуральски
11Лукас Сантос
28Клаудиу Кешеру
86′
19Такума Нисимура
54′
8Дан Битон
7Ильзат Ахметов
92Джоди Лукоки
84′
29Яка Бийол
53′
17Жорже Интима Жоржинью
9Федор Чалов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)12
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
9Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяИрфан Пельто(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяСенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяДавор Бельо(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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