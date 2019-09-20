«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Астану» в матче Лиги Европы

Источник: AP 2019

Мяч на 73-й минуте забил 17-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. В другом матче группы L сербский «Партизан» и голландский АЗ сыграли вничью со счетом 2:2. В следующем туре, который состоится 3 октября, пройдут матчи АЗ — «Манчестер Юнайтед» и «Астана» — «Партизан».

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа H, 19.09.2019, 22:00 Эспаньол 1 Ференцварош 1

Соперники московского ЦСКА по группе H испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош» победителя не выявили — 1:1. Во втором туре ЦСКА примет «Эспаньол», «Ференцварош» на своем поле встретится с болгарским «Лудогорцем».

В группе G португальский «Порту» обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:1, шотландский «Рейнджерс» оказался сильнее голландского «Фейенорда» — 1:0, во втором туре «Фейенорд» дома встретится с «Порту», «Янг Бойз» — с «Рейнджерс». Немецкий «Вольфсбург» в группе I обыграл украинскую «Александрию» — 3:1, бельгийский «Гент» оказался сильнее французского «Сент-Этьена» — 3:2, в следующем туре состоятся игры «Сент-Этьен» — «Вольфсбург» и «Александрия» — «Гент».

Австрийский «Вольфсберг» в матче группы J разгромил немецкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха — 4:0, а итальянская «Рома» с тем же счетом одержала победу над турецким клубом «Истанбул Башакшехир», в следующем матче «Вольфсберг» сыграет с «Ромой», «Истанбул Башакшехир» — с «Боруссией».