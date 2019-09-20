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00:26 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Астану» в матче Лиги Европы

ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал победу над казахстанской «Астаной» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: AP 2019

Мяч на 73-й минуте забил 17-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. В другом матче группы L сербский «Партизан» и голландский АЗ сыграли вничью со счетом 2:2. В следующем туре, который состоится 3 октября, пройдут матчи АЗ — «Манчестер Юнайтед» и «Астана» — «Партизан».

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа H, 19.09.2019, 22:00

Эспаньол1Ференцварош1

Соперники московского ЦСКА по группе H испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош» победителя не выявили — 1:1. Во втором туре ЦСКА примет «Эспаньол», «Ференцварош» на своем поле встретится с болгарским «Лудогорцем».

В группе G португальский «Порту» обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:1, шотландский «Рейнджерс» оказался сильнее голландского «Фейенорда» — 1:0, во втором туре «Фейенорд» дома встретится с «Порту», «Янг Бойз» — с «Рейнджерс». Немецкий «Вольфсбург» в группе I обыграл украинскую «Александрию» — 3:1, бельгийский «Гент» оказался сильнее французского «Сент-Этьена» — 3:2, в следующем туре состоятся игры «Сент-Этьен» — «Вольфсбург» и «Александрия» — «Гент».

Австрийский «Вольфсберг» в матче группы J разгромил немецкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха — 4:0, а итальянская «Рома» с тем же счетом одержала победу над турецким клубом «Истанбул Башакшехир», в следующем матче «Вольфсберг» сыграет с «Ромой», «Истанбул Башакшехир» — с «Боруссией».

В группе K португальская «Брага» обыграла английский «Вулверхэмптон» — 1:0, словацкий «Слован» оказался сильнее турецкого «Бешикташа» — 4:2. Во втором туре группового этапа «Брага» сыграет со «Слованом», «Бешикташ» — с «Вулверхэмптоном».

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
79′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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