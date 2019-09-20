Хавбек «Астаны»: Сыграли достойно с «МЮ». Матчей с таким высоким темпом нам не хватает в КПЛ

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Игра на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 0:1, а ее исход решил гол на 73-й минуте.

— Хорошая игра получилась. Да, проиграли, но считаю, что старались выполнять то, что от нас требовалась. Мы понимали, что будем больше играть в обороне и на контратаках. Были хорошие шансы у нас. Да, у «МЮ» было больше моментов, но считаю, что сыграли достойно, — сказал Маевский.

— После выхода Лингарда и Маты насколько сложно стало?

— Понятно было, что ближе к концу матча мы подустанем. Всю игру обороняться, очень энергозатраный футбол. Высокий темп, таких игр нам, конечно, не хватает в чемпионате.

— Через два с половиной дня тяжелая игра с «Жетысу». Сил хватит?

— Сейчас не надо тренироваться, а главное — восстановиться к воскресенью.