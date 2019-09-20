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01:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы увидели от “МЮ” то, что и ожидали»: Григорчук — после поражения «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после поражения от «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос английских журналистов о стиле игры соперника, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч первого тура группового раунда Лиги Европы прошел на «Олд Траффорде» и завершился минимальным поражением казахстанского клуба — 0:1.

«Про “МЮ” я могу сказать то же самое, что и на предматчевой пресс-конференции. Мы увидели то, что ожидали. Очень интересная команда у “МЮ”, хорошие игроки, быстрые, действующие в интересном стиле», — сказал Григорчук.

Отметим, что во втором туре группы L «Астана» 3 октября примет сербский «Партизан», который стартовал с домашней ничьей против голландского «АЗ Алкмара» — 2:2.

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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