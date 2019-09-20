«Мы увидели от “МЮ” то, что и ожидали»: Григорчук — после поражения «Астаны»

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы прошел на «Олд Траффорде» и завершился минимальным поражением казахстанского клуба — 0:1.
«Про “МЮ” я могу сказать то же самое, что и на предматчевой пресс-конференции. Мы увидели то, что ожидали. Очень интересная команда у “МЮ”, хорошие игроки, быстрые, действующие в интересном стиле», — сказал Григорчук.
Отметим, что во втором туре группы L «Астана» 3 октября примет сербский «Партизан», который стартовал с домашней ничьей против голландского «АЗ Алкмара» — 2:2.