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04:35 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер ЦСКА назвал разгромное поражение в Лиге Европы холодным душем

РАЗГРАД /Болгария/, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что поражение от болгарского «Лудогорца» с разгромным счетом в матче первого тура группового раунда Лиги Европы станет холодным душем для его команды. Об этом Гончаренко рассказал журналистам на пресс-конференции после матча.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Лудогорец» — ЦСКА, который прошел в четверг в болгарском Разграде, завершился поражением российской команды со счетом 1:5.

«Такие матчи надо пережить и принять. Мы проиграли в командной скорости, в работе с мячом, легко теряли мяч в центре поля, на половине поля соперника. Неправильно называть это трагедией. Большое разочарование, холодный душ», — сказал Гончаренко.

В составе ЦСКА с первых минут не вышли лучший бомбардир команды Федор Чалов и полузащитник Ильзат Ахметов, из-за серии травм у армейцев дебютировал 17-летний защитник Вадим Карпов. «По тем тестам, которые мы проводили, понимали, что Чалову и Ахметову необходимо дать паузу любой ценой. Исходя из того, что снижается уровень игры, не дай бог травма. Поэтому решили сегодня сыграть таким образом», — добавил главный тренер ЦСКА.

«Почему мы упираемся в то, что недоработали на трансферном рынке? У нас есть варианты, кому выйти на замену, селекция не является причиной того, что сегодня мы так сыграли. В таких моментах, как трансферная политика, итоги нужно подводить в конце сезона, а не после девяти туров чемпионата России и одного тура Лиги Европы», — заключил специалист.

В следующем туре ЦСКА 3 октября на домашнем поле сыграет с «Эспаньолом», 22 сентября армейцы дома примут «Краснодар», также потерпевший в четверг разгромное поражение в матче первого тура группового раунда Лиги Европы от швейцарского «Базеля» (0:5).

Лудогорец
5:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Ludogorets Arena
Главные тренеры
Станислав ГенчевВиктор Гончаренко
Голы
Кристальду Фариас Вандерсон48′
Игорь Дивеев(Никола Влашич)11′
Джоди Лукоки(Антон Недялков)50′
Клаудиу Кешеру(Кристальду Фариас Вандерсон)52′
Клаудиу Кешеру(Антон Недялков)68′
Клаудиу Кешеру73′
Составы команд
33Ренан
35Игорь Акинфеев
72′
4Неусиану Сисинью
85′
23Хердур Магнуссон
3Антон Недялков
62Вадим Карпов
61′
21Драгош Григоре
78Игорь Дивеев
90Рафаэл Форстер
2Мариу Фернандес
12Анисе
25Кристиян Бистрович
25Стефан Баджи
98Иван Обляков
88Кристальду Фариас Вандерсон
8Никола Влашич
84Марселу Насименту Марселинью
74′
20Константин Кучаев
71′
44Яцек Гуральски
11Лукас Сантос
28Клаудиу Кешеру
86′
19Такума Нисимура
54′
8Дан Битон
7Ильзат Ахметов
92Джоди Лукоки
84′
29Яка Бийол
53′
17Жорже Интима Жоржинью
9Федор Чалов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)13
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
9Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяИрфан Пельто(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяСенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяДавор Бельо(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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