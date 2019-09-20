Главный тренер ЦСКА назвал разгромное поражение в Лиге Европы холодным душем

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Матч «Лудогорец» — ЦСКА, который прошел в четверг в болгарском Разграде, завершился поражением российской команды со счетом 1:5.

«Такие матчи надо пережить и принять. Мы проиграли в командной скорости, в работе с мячом, легко теряли мяч в центре поля, на половине поля соперника. Неправильно называть это трагедией. Большое разочарование, холодный душ», — сказал Гончаренко.

В составе ЦСКА с первых минут не вышли лучший бомбардир команды Федор Чалов и полузащитник Ильзат Ахметов, из-за серии травм у армейцев дебютировал 17-летний защитник Вадим Карпов. «По тем тестам, которые мы проводили, понимали, что Чалову и Ахметову необходимо дать паузу любой ценой. Исходя из того, что снижается уровень игры, не дай бог травма. Поэтому решили сегодня сыграть таким образом», — добавил главный тренер ЦСКА.

«Почему мы упираемся в то, что недоработали на трансферном рынке? У нас есть варианты, кому выйти на замену, селекция не является причиной того, что сегодня мы так сыграли. В таких моментах, как трансферная политика, итоги нужно подводить в конце сезона, а не после девяти туров чемпионата России и одного тура Лиги Европы», — заключил специалист.