Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: Спорт РИА Новости

На счету российских клубов в рамках нынешней еврокубковой недели одна победа, одна ничья и два поражения. В Лиге чемпионов московский «Локомотив» победил немецкий «Байер» (2:1), а санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1). В Лиге Европы «Краснодар» потерпел поражение от швейцарского «Базеля» (0:5), а столичный ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» (1:5).

Португальские клубы по итогам первого тура в еврокубках одержали две победы и потерпели три поражения. В Лиге чемпионов «Бенфика» уступила немецкому «Лейпцигу» (1:2). В Лиге Европы «Порту» обыграл швейцарский «Янг Бойз» (2:1), а «Брага» переиграла английский «Вулверхэмптоном» (1:0). «Витория Гимарайнш» и «Спортинг» проиграли бельгийскому «Стандарду» (0:2) и голландскому ПСВ (2:3) соответственно.

Россия осталась на 6-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, имея в своем активе 43,216 балла. Португалия идет седьмой (42,849). Франция располагается на пятой строчке (50,915). Лидерство сохраняет Испания (87,712), на втором месте идет Англия (76,033), тройку замыкает Германия (60,070).