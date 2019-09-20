Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Енисей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа
Спартак
Футбол. Еврокубки
19.09
Порту
Янг Бойз
21
Футбол. Еврокубки
19.09
Рейнджерс
Фейеноорд
10
Футбол. Еврокубки
19.09
Лудогорец
ЦСКА
51
Футбол. Еврокубки
19.09
Эспаньол
Ференцварош
11
Футбол. Еврокубки
19.09
Вольфсбург
Александрия
31
Футбол. Еврокубки
19.09
Гент
Сент-Этьен
32
Футбол. Еврокубки
19.09
Рома
Истанбул Башакшехир
40
Футбол. Еврокубки
19.09
Боруссия М
Вольфсберг
04
Футбол. Еврокубки
19.09
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
01
Футбол. Еврокубки
19.09
Слован Бр
Бешикташ
42
Футбол. Еврокубки
19.09
Манчестер Юнайтед
Астана
10
Футбол. Еврокубки
19.09
Партизан
АЗ
22
Футбол. Еврокубки
19.09
АПОЭЛ
Дюделанж
34
Футбол. Еврокубки
19.09
Карабах
Севилья
03
Футбол. Еврокубки
19.09
Динамо К
Мальме
10
Футбол. Еврокубки
19.09
Копенгаген
Лугано
10
Футбол. Еврокубки
19.09
Базель
Краснодар
50
Футбол. Еврокубки
19.09
Хетафе
Трабзонспор
10
Футбол. Еврокубки
19.09
ПСВ
Спортинг
32
Футбол. Еврокубки
19.09
ЛАСК
Русенборг
10
Футбол. Еврокубки
19.09
Ренн
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
19.09
ЧФР
Лацио
21
Футбол. Еврокубки
19.09
Айнтрахт Ф
Арсенал
03
Футбол. Еврокубки
19.09
Стандард Л
Витория Гимарайнш
20
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
14«Зенит» увез ничью из Лиона
08:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Я мог лучше среагировать». Эрич — о голе «Манчестер Юнайтед», игре «Астаны» и счастье в футболе

Вратарь и капитан «Астаны» Ненад Эрич подвел итоги гостевого матча с английским «Манчестер Юнайтед» на старте группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 0:1, а ее исход решил гол на 73-й минуте.

— Трудная игра. Мы понимали, с кем мы вышли на поле. Одна из лучших команд мира. Думаю, что мы показали достойную игру. Во втором тайме лучше держали мяч, имели один-два момента, могли забить. Жалко, что пропустили. Думаю, что болельщикам игра понравилась. Теперь надо идти дальше, — сказал Эрич.

— В моменте с голом вроде и все видно было, в ближний угол мяч летел.
— Да, он пролетел … Как это говорится?

Читайте также
Хавбек «Астаны»: Сыграли достойно с «МЮ». Матчей с таким высоким темпом нам не хватает в КПЛ

— Не между ног?
— Между ног, да.

— Не успели сложиться?
— Не успел закрыть середину. Можно было лучше среагировать. Он хорошо посмотрел, как я стоял, и пробил. Мяч быстрый, травка быстрая — и мяч пошел…

— В первом тайме много моментов было у Рэшфорда.
— Два момента хороших у него было. Успел вытащить. Мы одна команда, вратарь и должен выручать.

— Сложилось ощущение, что здесь сыграли менее напряженно, чем на прошлой стадии ЛЕ с БАТЭ в Беларуси.
— Тогда напряжение было больше, потому что там решалось, будем в группе или нет. Чуть-чуть тогда потерялись, это была самая большая проблема. Сегодня сыграли лучше, чем в Беларуси. «МЮ» видно, что топовая команда. Если пересмотреть матч, можно увидеть, что были моменты, могли забить, могли вничью сыграть, но надо идти дальше — впереди матч в КПЛ.

— Нет ощущения, что если бы вытащили тот момент с Гринвудом, увезли бы домой одно очко?
— Это большой вопрос, потому что вытащил бы там, но был другой момент, когда он выходил один на один или когда в штангу попадали. В футболе не угадаешь.

— На «Олд Траффорде» понравилось играть?
— Супер! Это мечта каждого футболиста. Я очень счастливый человек, потому что сыграл на таком стадионе, это — вершина моей карьеры.

Во втором туре группы L «Астана» 3 октября примет сербский «Партизан», который стартовал с домашней ничьей против голландского «АЗ Алкмара» — 2:2.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Сыновья Винокурова представят Казахстан на чемпионате мира по велоспорту
«Лудогорец» разгромил ЦСКА со счетом 5:1
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в матче ЛЕ
Захват «Витязем»: как Подольск неожиданно оказался в лидерах КХЛ
«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл «Астану» в Лиге Европы
Матч между «Уфой» и «Спартаком» откроет программу 10-го тура РПЛ
Главный тренер ЦСКА прокомментировал разгромное поражение в ЛЕ
Сборная России одержала досрочную победу в общем зачете ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь