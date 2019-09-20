«Я мог лучше среагировать». Эрич — о голе «Манчестер Юнайтед», игре «Астаны» и счастье в футболе

Игра на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 0:1, а ее исход решил гол на 73-й минуте.

— Трудная игра. Мы понимали, с кем мы вышли на поле. Одна из лучших команд мира. Думаю, что мы показали достойную игру. Во втором тайме лучше держали мяч, имели один-два момента, могли забить. Жалко, что пропустили. Думаю, что болельщикам игра понравилась. Теперь надо идти дальше, — сказал Эрич.

— В моменте с голом вроде и все видно было, в ближний угол мяч летел.

— Да, он пролетел … Как это говорится?

— Не между ног?

— Между ног, да.

— Не успели сложиться?

— Не успел закрыть середину. Можно было лучше среагировать. Он хорошо посмотрел, как я стоял, и пробил. Мяч быстрый, травка быстрая — и мяч пошел…

— В первом тайме много моментов было у Рэшфорда.

— Два момента хороших у него было. Успел вытащить. Мы одна команда, вратарь и должен выручать.

— Сложилось ощущение, что здесь сыграли менее напряженно, чем на прошлой стадии ЛЕ с БАТЭ в Беларуси.

— Тогда напряжение было больше, потому что там решалось, будем в группе или нет. Чуть-чуть тогда потерялись, это была самая большая проблема. Сегодня сыграли лучше, чем в Беларуси. «МЮ» видно, что топовая команда. Если пересмотреть матч, можно увидеть, что были моменты, могли забить, могли вничью сыграть, но надо идти дальше — впереди матч в КПЛ.

— Нет ощущения, что если бы вытащили тот момент с Гринвудом, увезли бы домой одно очко?

— Это большой вопрос, потому что вытащил бы там, но был другой момент, когда он выходил один на один или когда в штангу попадали. В футболе не угадаешь.

— На «Олд Траффорде» понравилось играть?

— Супер! Это мечта каждого футболиста. Я очень счастливый человек, потому что сыграл на таком стадионе, это — вершина моей карьеры.