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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Манчестер Юнайтед» после победы над «Астаной» вышел в лидеры группы Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» стал лидером группы L Лиги Европы по итогам первого тура, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Команда Уле-Гуннара Сульшера со счетом 1:0 на своем поле победила казахстанскую «Астану».

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В параллельном матче группы L сербский «Партизан» дома сыграл вничью с голландским «АЗ Алкмаром» — 2:2.

С тремя очками «МЮ» лидирует в группе. У «АЗ Алкмара» и «Партизана» по одному баллу, но голландцы идут выше за счет гостевой ничьей. Замыкает таблицу «Астана».

Второй тур ЛЕ пройдет 3 октября: «Астана» дома примет «Партизан», а «АЗ Алкмар» на своем поле встретится с «МЮ». Игра в столице Казахстана начнется в 20:50 по времени Нур-Султана, а в Голландии — в 22:55.

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Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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