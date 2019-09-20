«Манчестер Юнайтед» после победы над «Астаной» вышел в лидеры группы Лиги Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» стал лидером группы L Лиги Европы по итогам первого тура, передает корреспондент Vesti.kz.
Английский «Манчестер Юнайтед» стал лидером группы L Лиги Европы по итогам первого тура, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда
В параллельном матче группы L сербский «Партизан» дома сыграл вничью с голландским «АЗ Алкмаром» — 2:2.
С тремя очками «МЮ» лидирует в группе. У «АЗ Алкмара» и «Партизана» по одному баллу, но голландцы идут выше за счет гостевой ничьей. Замыкает таблицу «Астана».
Второй тур ЛЕ пройдет 3 октября: «Астана» дома примет «Партизан», а «АЗ Алкмар» на своем поле встретится с «МЮ». Игра в столице Казахстана начнется в 20:50 по времени
|Уле Гуннар Сульшер
|Роман Григорчук
|Мэйсон Гринвуд(Фред)
|73′
|22
|Серхио Ромеро
|1
|Ненад Ерич
|4
|Фил Джоунс
|2
|Антонио Рукавина
|20
|Диогу Далот
|6
|Жарко Томашевич
|38
|Аксель Туанзебе
|44
|Евгений Постников
|17
|Фред
85′
|77
|Дмитрий Шомко
|31
|Неманья Матич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|10
|Маркус Рэшфорд
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|14
|Марин Томасов
|16
|Маркос Рохо
78′
|24
|Лука Шимунович
45′
|18
|Эшли Янг
|27
|Юрий Логвиненко
|28
|Анжел Гомеш
68′
|9
|Дорин Ротариу
82′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|19
|Фирмин Мубеле
|44
|Тахит Чонг
68′
|45
|Роман Муртазаев
45′
|14
|Джесси Лингард
|32
|Рангело Янга
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)