«Манчестер Юнайтед» после победы над «Астаной» вышел в лидеры группы Лиги Европы

С тремя очками «МЮ» лидирует в группе. У «АЗ Алкмара» и «Партизана» по одному баллу, но голландцы идут выше за счет гостевой ничьей. Замыкает таблицу «Астана».

Второй тур ЛЕ пройдет 3 октября: «Астана» дома примет «Партизан», а «АЗ Алкмар» на своем поле встретится с «МЮ». Игра в столице Казахстана начнется в 20:50 по времени Нур-Султана, а в Голландии — в 22:55.