«Я снимаю шляпу перед своими игроками». Григорчук — о матче «Астаны» с «Манчестер Юнайтед»

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Игра первого тура группы L на «Олд Траффорде» завершилась минимальным поражением казахстанского клуба — 0:1.

— После таких игр в раздевалке нет необходимости что-то особенное говорить, потому что я видел, что не было расстройства или разочарования, все понимали, с кем мы играли и что сыграли на максимуме. Футболисты все проделали огромный объем работы. После таких игр необходимо убрать весь негатив, связанный с поражением, и оставить лишь позитивные моменты.

Понятно, что есть моменты, над которыми нам нужно работать, но они есть всегда. Думаю, что вот такое позитивное состояние мы должны сохранить и двигаться дальше, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Такое состояние позволит команде рассчитывать на очки в матчах с АЗ и «Партизаном»?

— Я не хочу так далеко заглядывать, так как нам важно, чтобы наше настроение позволило нам быстро восстановиться и сыграть через два дня с «Жетысу». Матч в Талдыкоргане в 16:00 в жару, которая ожидается в этот день. Вот как раз наши хорошие эмоции должны позволить подойти к матчу премьер-лиги в нужном состоянии.

— Что стало ключевым в сегодняшнем матче?

— Мы пока не можем давать анализ, можем сказать лишь, что мы увидели определенную разницу в уровне, на котором играем мы и «Манчестер». Но футболисты «Астаны» просто молодцы, я ими очень доволен, они сегодня выглядели очень достойно. Я снимаю перед ними шляпу, остается лишь поаплодировать им.