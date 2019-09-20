«Я снимаю шляпу перед своими игроками». Григорчук — о матче «Астаны» с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук подвел итоги матча Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук подвел итоги матча Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».
Игра первого тура группы L на «Олд Траффорде» завершилась минимальным поражением казахстанского клуба — 0:1.
— После таких игр в раздевалке нет необходимости
Понятно, что есть моменты, над которыми нам нужно работать, но они есть всегда. Думаю, что вот такое позитивное состояние мы должны сохранить и двигаться дальше, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».
— Такое состояние позволит команде рассчитывать на очки в матчах с АЗ и «Партизаном»?
— Я не хочу так далеко заглядывать, так как нам важно, чтобы наше настроение позволило нам быстро восстановиться и сыграть через два дня с «Жетысу». Матч в Талдыкоргане в 16:00 в жару, которая ожидается в этот день. Вот как раз наши хорошие эмоции должны позволить подойти к матчу
— Что стало ключевым в сегодняшнем матче?
— Мы пока не можем давать анализ, можем сказать лишь, что мы увидели определенную разницу в уровне, на котором играем мы и «Манчестер». Но футболисты «Астаны» просто молодцы, я ими очень доволен, они сегодня выглядели очень достойно. Я снимаю перед ними шляпу, остается лишь поаплодировать им.
Во втором туре группы L «Астана» 3 октября примет сербский «Партизан», который стартовал с домашней ничьей против голландского «АЗ Алкмара» — 2:2.
|Уле Гуннар Сульшер
|Роман Григорчук
|Мэйсон Гринвуд(Фред)
|73′
|22
|Серхио Ромеро
|1
|Ненад Ерич
|4
|Фил Джоунс
|2
|Антонио Рукавина
|20
|Диогу Далот
|6
|Жарко Томашевич
|38
|Аксель Туанзебе
|44
|Евгений Постников
|17
|Фред
85′
|77
|Дмитрий Шомко
|31
|Неманья Матич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|10
|Маркус Рэшфорд
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|14
|Марин Томасов
|16
|Маркос Рохо
78′
|24
|Лука Шимунович
45′
|18
|Эшли Янг
|27
|Юрий Логвиненко
|28
|Анжел Гомеш
68′
|9
|Дорин Ротариу
82′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|19
|Фирмин Мубеле
|44
|Тахит Чонг
68′
|45
|Роман Муртазаев
45′
|14
|Джесси Лингард
|32
|Рангело Янга
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)