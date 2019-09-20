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09:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Я снимаю шляпу перед своими игроками». Григорчук — о матче «Астаны» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук подвел итоги матча Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Reuters

Игра первого тура группы L на «Олд Траффорде» завершилась минимальным поражением казахстанского клуба — 0:1.

— После таких игр в раздевалке нет необходимости что-то особенное говорить, потому что я видел, что не было расстройства или разочарования, все понимали, с кем мы играли и что сыграли на максимуме. Футболисты все проделали огромный объем работы. После таких игр необходимо убрать весь негатив, связанный с поражением, и оставить лишь позитивные моменты.

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Понятно, что есть моменты, над которыми нам нужно работать, но они есть всегда. Думаю, что вот такое позитивное состояние мы должны сохранить и двигаться дальше, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Такое состояние позволит команде рассчитывать на очки в матчах с АЗ и «Партизаном»?

— Я не хочу так далеко заглядывать, так как нам важно, чтобы наше настроение позволило нам быстро восстановиться и сыграть через два дня с «Жетысу». Матч в Талдыкоргане в 16:00 в жару, которая ожидается в этот день. Вот как раз наши хорошие эмоции должны позволить подойти к матчу премьер-лиги в нужном состоянии.

— Что стало ключевым в сегодняшнем матче?

— Мы пока не можем давать анализ, можем сказать лишь, что мы увидели определенную разницу в уровне, на котором играем мы и «Манчестер». Но футболисты «Астаны» просто молодцы, я ими очень доволен, они сегодня выглядели очень достойно. Я снимаю перед ними шляпу, остается лишь поаплодировать им.

Во втором туре группы L «Астана» 3 октября примет сербский «Партизан», который стартовал с домашней ничьей против голландского «АЗ Алкмара» — 2:2.

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Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
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22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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