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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Сами создали сложности для себя». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги матча с «Астаной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, комментиуря победу в стартовом матче группового этапа Лиги Европы с «Астаной», отметил, что в этом матче рассчитывал на более комфортный ход игры.

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Источник: Reuters

Напомним, встреча прошла на «Олд Траффорде» и завершилась минимальным поражением казахстанского клуба — 0:1. Единственный гол хозяева забили на 73-й минуте.

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«Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться. Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка. Уверен, что Гринвуд сегодня поедет домой и будет счастлив своему голу. Думаю, что сегодня у наших молодых игроков была отличная возможность. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы. Некоторые из них не будут играть против “Вест Хэма”, но будут играть [в Кубке лиги] против “Рочдейла”. В первые четыре или пять недель в календаре всего лишь одна игра в неделю, так что нет возможности использовать всех», — сказал Сульшер.

Во втором туре группы L «Астана» 3 октября примет сербский «Партизан», который стартовал с домашней ничьей против голландского «АЗ Алкмара» — 2:2.

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Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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