«Сами создали сложности для себя». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги матча с «Астаной»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Напомним, встреча прошла на «Олд Траффорде» и завершилась минимальным поражением казахстанского клуба — 0:1. Единственный гол хозяева забили на 73-й минуте.
«Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться. Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка. Уверен, что Гринвуд сегодня поедет домой и будет счастлив своему голу. Думаю, что сегодня у наших молодых игроков была отличная возможность. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы. Некоторые из них не будут играть против “Вест Хэма”, но будут играть [в Кубке лиги] против “Рочдейла”. В первые четыре или пять недель в календаре всего лишь одна игра в неделю, так что нет возможности использовать всех», — сказал Сульшер.
Во втором туре группы L «Астана» 3 октября примет сербский «Партизан», который стартовал с домашней ничьей против голландского «АЗ Алкмара» — 2:2.
|Уле Гуннар Сульшер
|Роман Григорчук
|Мэйсон Гринвуд(Фред)
|73′
|22
|Серхио Ромеро
|1
|Ненад Ерич
|4
|Фил Джоунс
|2
|Антонио Рукавина
|20
|Диогу Далот
|6
|Жарко Томашевич
|38
|Аксель Туанзебе
|44
|Евгений Постников
|17
|Фред
85′
|77
|Дмитрий Шомко
|31
|Неманья Матич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|10
|Маркус Рэшфорд
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|14
|Марин Томасов
|16
|Маркос Рохо
78′
|24
|Лука Шимунович
45′
|18
|Эшли Янг
|27
|Юрий Логвиненко
|28
|Анжел Гомеш
68′
|9
|Дорин Ротариу
82′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|19
|Фирмин Мубеле
|44
|Тахит Чонг
68′
|45
|Роман Муртазаев
45′
|14
|Джесси Лингард
|32
|Рангело Янга
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)