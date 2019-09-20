«Сами создали сложности для себя». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги матча с «Астаной»

«Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться. Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка. Уверен, что Гринвуд сегодня поедет домой и будет счастлив своему голу. Думаю, что сегодня у наших молодых игроков была отличная возможность. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы. Некоторые из них не будут играть против “Вест Хэма”, но будут играть [в Кубке лиги] против “Рочдейла”. В первые четыре или пять недель в календаре всего лишь одна игра в неделю, так что нет возможности использовать всех», — сказал Сульшер.