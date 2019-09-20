Гол в ворота «Астаны» установил новый рекорд в истории «Манчестер Юнайтед»

Встреча с казахстанцами — девятая для нападающего в составе «МЮ», а забитый им гол — второй. Гринвуд стал самым молодым футболистом в истории клуба, отличившимся в европейском турнире. Он поразил ворота «Астаны» в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 353 дня. Предыдущее достижение принадлежало Маркусу Рашфорду, оно было установлено в Лиге Европы-2016.