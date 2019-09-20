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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Гол в ворота «Астаны» установил новый рекорд в истории «Манчестер Юнайтед»

Форвард Мэйсон Гринвуд, ставший автором единственного гола в матче «Манчестер Юнайтед» — «Астана», установил рекорд британской команды в еврокубках, сообщается на ее официальном сайте.

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Источник: AP 2019

Встреча с казахстанцами — девятая для нападающего в составе «МЮ», а забитый им гол — второй. Гринвуд стал самым молодым футболистом в истории клуба, отличившимся в европейском турнире. Он поразил ворота «Астаны» в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 353 дня. Предыдущее достижение принадлежало Маркусу Рашфорду, оно было установлено в Лиге Европы-2016.

Напомним, «Астана» продержалась на «Олд Траффорд» 72 минуты, уступив в итоге с минимальным счетом после гола Гринвуда. Во втором туре группы L Лиги Европы казахстанский клуб на своей арене 3 октября примет сербский «Партизан».

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Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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