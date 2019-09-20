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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб игрока «Астаны» был разгромлен в первом туре группы Лиги Европы

Азербайджанский «Карабах», за который выступает принадлежащий «Астане» полузащитник Ричард Алмейда, потерпел крупное поражение от испанской «Севильи» в первом туре группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Баку завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Все голы были забиты во втором тайме, их авторами стали Хавьер Эрнандес (62), Эль-Хаддади Мунир (78) и Оливер Торрес (85).

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В другом матче квартета А люксембургский «Дюделанж» в гостях переиграл кипрский АПОЭЛ — 4:3. Как итог, «Дюделанж» и «Севилья», набрав по три очка, расположились на первом и втором местах, тогда как АПОЭЛ и «Карабах» — на третьем и четвертом соответственно.

Отметим, что 30-летний Алмейда выступает за «Карабах» на правах аренды до конца года. Его контракт с казахстанским чемпионом рассчитан до 30 июня 2020 года.

До перехода в «Астану» летом прошлого сезона бразилец уже выступал за «Карабах» с 2012 по 2018 год. В составе агдамского клуба он выиграл пять чемпионских титулов (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17).

В 2017 Альмейда получил азербайджанское гражданство и дебютировал за национальную сборную этой страны.

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Карабах
0:3
Первый тайм: 0:0
Севилья
Футбол, Лига Европы, Группа A19.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Tofig Bahramov - Republic Stadium
Главные тренеры
Гурбан ГурбановХулен Лопетеги
Голы
Хавьер Эрнандес62′
Мунир Эль-Хаддади(Эвер Банега)78′
Оливер Торрес(Франко Васкес)85′
Составы команд
1Асмир Бегович
1Томаш Вацлик
3Феррейра Силва Аилтон
36′
12Жюль Кунде
5Максим Медведев
73′
18Серхио Эскудеро
30Аббас Гусейнов
20Диегу Карлос
55Бадави Гусейнов
15Алехандро Посо
8Мигель Маркос Мадера Мичел
17Неманья Гудель
90+2′
17Абделла Зубир
22Франко Васкес
20Ришард Алмейда
11Мунир Эль-Хаддади
2Гара Гараев
85′
21Оливер Торрес
86′
18Исмаил Ибрагимли
14Мунас Даббур
9Гомес Хайме Ромеро
77′
24Хоан Хордан
58′
10Дани Кинтана
7Рони Лопеш
99Магай Гуйе
67′
14Хавьер Эрнандес
72′
7Араз Абдуллаев
10Эвер Банега
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)22
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
15Фолы13
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Арановский(Украина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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