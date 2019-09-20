Клуб игрока «Астаны» был разгромлен в первом туре группы Лиги Европы

Встреча в Баку завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Все голы были забиты во втором тайме, их авторами стали Хавьер Эрнандес (62), Эль-Хаддади Мунир (78) и Оливер Торрес (85).

В другом матче квартета А люксембургский «Дюделанж» в гостях переиграл кипрский АПОЭЛ — 4:3. Как итог, «Дюделанж» и «Севилья», набрав по три очка, расположились на первом и втором местах, тогда как АПОЭЛ и «Карабах» — на третьем и четвертом соответственно.

Отметим, что 30-летний Алмейда выступает за «Карабах» на правах аренды до конца года. Его контракт с казахстанским чемпионом рассчитан до 30 июня 2020 года.

До перехода в «Астану» летом прошлого сезона бразилец уже выступал за «Карабах» с 2012 по 2018 год. В составе агдамского клуба он выиграл пять чемпионских титулов (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17).