«Астана» сыграла как «Реал», или в каких компонентах МЮ был сильнее в первом матче Лиги Европы

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В целом казахстанский чемпион провел неплохую встречу, но все же более высокий уровень соперника сказывался во многих компонентах.

Впрочем, смотрите сами. Удары 20−3 (из них в створ 7−0), угловые 13−1, офсайды 1−3, передачи 745−260 (из них точные 661−171), отборы 6−2, выносы 17−25, предупреждения 1−0, фолы 8−10, владение мячом 72%-28%.

Напомним, что встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на 73-й минуте забил Мейсон Гринвуд.

После первого тура лидером группы L с тремя очками cтал «МЮ». На втором и третьем местах расположились «АЗ Алкмар» и «Партизан», сыгравшие вничью 2:2 в Белграде, тогда как последняя строчка оказалась за «Астаной».