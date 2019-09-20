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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграла как «Реал», или в каких компонентах МЮ был сильнее в первом матче Лиги Европы

«Астана», как ранее «Реал» в игре с ПСЖ в Лиге чемпионов, не смогла нанести ни одного удара в створ ворот в гостевом матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В целом казахстанский чемпион провел неплохую встречу, но все же более высокий уровень соперника сказывался во многих компонентах.

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Впрочем, смотрите сами. Удары 20−3 (из них в створ 7−0), угловые 13−1, офсайды 1−3, передачи 745−260 (из них точные 661−171), отборы 6−2, выносы 17−25, предупреждения 1−0, фолы 8−10, владение мячом 72%-28%.

Напомним, что встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на 73-й минуте забил Мейсон Гринвуд.

После первого тура лидером группы L с тремя очками cтал «МЮ». На втором и третьем местах расположились «АЗ Алкмар» и «Партизан», сыгравшие вничью 2:2 в Белграде, тогда как последняя строчка оказалась за «Астаной».

Игры второго тура пройдут 3 октября. В этот день встретятся «АЗ Алкмар» — «МЮ», «Астана» — «Партизан».

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Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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