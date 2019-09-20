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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Матч «Астаны» с МЮ вошел в тройку самых посещаемых для казахстанских клубов в еврокубках

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Астана» вошел в тройку самых посещаемых встреч казахстанских клубов в еврокубках, сообщает KazFootball.kz.

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Встреча на «Олд Траффорд» в Великобритании собрала 50 783 зрителя, что составило около 68 процентов заполняемости арены.

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Самым посещаемым же матчем остается игра между «Селтиком» и «Астаной», которая прошла в Шотландии в августе 2017 года, — 54 016 зрителей.

Самые посещаемые матчи:
1. «Селтик» — «Астана» — 54 016 зрителей (16.08.17);
2. «Селтик» — «Астана» — 52 952 (03.08.16);
3. «Манчестер Юнайтед» — «Астана» — 50 783 (19.09.19);
4. «Селтик» — «Шахтер» — 50 063 (28.08.13);
5. «Атлетико» — «Астана» — 33 853 (21.10.15).

Напомним, «Астана» продержалась на «Олд Траффорд» 72 минуты, уступив в итоге с минимальным счетом 0:1.

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