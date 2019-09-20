МЮ имел все шансы попасть в номинацию «Лузеры дня». СМИ — о матче с «Астаной» в Лиге Европы

Sport24.ru: «Манчестер Юнайтед» имел все шансы попасть в номинацию «Лузеры дня». Долгое время «красные дьяволы» дома ничего не могли поделать с «Астаной». Но на помощь пришел 17-летний Мейсон Гринвуд, накрутивший в чужой штрафной соперников и точно пробивший по воротам. Гол оказался единственным в матче. Тем он ценнее. А главными неудачниками признаем «Лацио». Команда Симоне Индзаги ничего не могла поделать со скромным румынским «Клужем», хотя первой открыла счет. В итоге — поражение 1:2. И черная полоса римлян продолжается — ничья в дерби, поражение от «СПАЛа», теперь осечка в ЛЕ.

Footboom.com: «Серьезная проверка была у “Астаны” Романа Григорчука. В первом же туре казахам нужно было сыграть против “Манчестер Юнайтед”. Само собой, что явным фаворитом встречи были англичане. Долгое время хозяева поля не могли забить гол, и когда казалось, что “Астана” близка к сенсационному результату, “Манчестер Юнайтед” реализовал один из моментов. В итоге этот гол стал единственным в матче. Казахи хоть и проиграли, но выглядели достойно».

Eurosport.ru: «Что нужно знать: “МЮ” задушил казахстанских гостей тремя юниорами в составе, один из которых даже забил решающий мяч. Нудная и скучная победа манков — тем обиднее “Астане”».

Цифры матча: 17 лет 353 дня. Столько лет Мейсону Гринвуду. Он первый автор гола «МЮ» в еврокубках, родившийся в новом веке.

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The Sun: «Это была ночь, когда “МЮ” продемонстрировал лучших воспитанников из своей академии. Дал фанатам представление о будущем. Гринвуду 17 лет, Туанзебе — 21, Тахиту Чону и Энджелу Гомесу — по 19. При этом Гринвуд стал самым молодым футболистом в истории клуба, отличившимся в европейском турнире».

Express.co.uk: «Мейсон Гринвуд помог “МЮ” победить в Лиге Европы, несмотря на в целом вялую игру команды против “Астаны”. Вообще, хороший отрезок проводят “красные дьяволы”, ранее в чемпионате одержали победу над “Лестером” (1:0), на этой неделе были продлены контракты с Давидом Де Хеа и Виктором Линделефом. На позитиве была обыграна “Астана”, в игре с которой Уле Гуннар Сульшер смог проверить ближайший резерв, хотя он вряд ли остался доволен упущенными моментами в первом тайме».

Напомним, что встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на 73-й минуте забил Мейсон Гринвуд.

После первого тура лидером группы L с тремя очками cтал «МЮ». На втором и третьем местах расположились «АЗ Алкмар» и «Партизан», сыгравшие вничью 2:2 в Белграде, тогда как последняя строчка оказалась за «Астаной».