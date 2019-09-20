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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

МЮ имел все шансы попасть в номинацию «Лузеры дня». СМИ — о матче с «Астаной» в Лиге Европы

Победа «Манчестер Юнайтед» над «Астаной» получилась нудной в первом туре группового этапа Лиги Европы. Соответствующей оказалась и реакция зарубежных СМИ. С выдержками, посвященными прошедшему матчу на «Олд Траффорд», знакомит корреспондент Vesti.kz.

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Sport24.ru: «Манчестер Юнайтед» имел все шансы попасть в номинацию «Лузеры дня». Долгое время «красные дьяволы» дома ничего не могли поделать с «Астаной». Но на помощь пришел 17-летний Мейсон Гринвуд, накрутивший в чужой штрафной соперников и точно пробивший по воротам. Гол оказался единственным в матче. Тем он ценнее. А главными неудачниками признаем «Лацио». Команда Симоне Индзаги ничего не могла поделать со скромным румынским «Клужем», хотя первой открыла счет. В итоге — поражение 1:2. И черная полоса римлян продолжается — ничья в дерби, поражение от «СПАЛа», теперь осечка в ЛЕ.

Footboom.com: «Серьезная проверка была у “Астаны” Романа Григорчука. В первом же туре казахам нужно было сыграть против “Манчестер Юнайтед”. Само собой, что явным фаворитом встречи были англичане. Долгое время хозяева поля не могли забить гол, и когда казалось, что “Астана” близка к сенсационному результату, “Манчестер Юнайтед” реализовал один из моментов. В итоге этот гол стал единственным в матче. Казахи хоть и проиграли, но выглядели достойно».

Eurosport.ru: «Что нужно знать: “МЮ” задушил казахстанских гостей тремя юниорами в составе, один из которых даже забил решающий мяч. Нудная и скучная победа манков — тем обиднее “Астане”».

Цифры матча: 17 лет 353 дня. Столько лет Мейсону Гринвуду. Он первый автор гола «МЮ» в еврокубках, родившийся в новом веке.

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The Sun: «Это была ночь, когда “МЮ” продемонстрировал лучших воспитанников из своей академии. Дал фанатам представление о будущем. Гринвуду 17 лет, Туанзебе — 21, Тахиту Чону и Энджелу Гомесу — по 19. При этом Гринвуд стал самым молодым футболистом в истории клуба, отличившимся в европейском турнире».

Express.co.uk: «Мейсон Гринвуд помог “МЮ” победить в Лиге Европы, несмотря на в целом вялую игру команды против “Астаны”. Вообще, хороший отрезок проводят “красные дьяволы”, ранее в чемпионате одержали победу над “Лестером” (1:0), на этой неделе были продлены контракты с Давидом Де Хеа и Виктором Линделефом. На позитиве была обыграна “Астана”, в игре с которой Уле Гуннар Сульшер смог проверить ближайший резерв, хотя он вряд ли остался доволен упущенными моментами в первом тайме».

Напомним, что встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на 73-й минуте забил Мейсон Гринвуд.

После первого тура лидером группы L с тремя очками cтал «МЮ». На втором и третьем местах расположились «АЗ Алкмар» и «Партизан», сыгравшие вничью 2:2 в Белграде, тогда как последняя строчка оказалась за «Астаной».

Игры второго тура пройдут 3 октября. В этот день встретятся «АЗ Алкмар» — «МЮ», «Астана» — «Партизан».

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Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРоман Григорчук
Голы
Мэйсон Гринвуд(Фред)73′
Составы команд
22Серхио Ромеро
1Ненад Ерич
4Фил Джоунс
2Антонио Рукавина
20Диогу Далот
6Жарко Томашевич
38Аксель Туанзебе
44Евгений Постников
17Фред
85′
77Дмитрий Шомко
31Неманья Матич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
10Маркус Рэшфорд
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
14Марин Томасов
16Маркос Рохо
78′
24Лука Шимунович
45′
18Эшли Янг
27Юрий Логвиненко
28Анжел Гомеш
68′
9Дорин Ротариу
82′
8Хуан Мануэль Мата
19Фирмин Мубеле
44Тахит Чонг
68′
45Роман Муртазаев
45′
14Джесси Лингард
32Рангело Янга
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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