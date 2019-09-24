УЕФА назовет стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов 2021—2023 годов

Источник: РИА "Новости"

Конкурентом российского города является немецкий Мюнхен, который уже четыре раза принимал финал главного еврокубкового турнира. На Олимпийском стадионе Кубок европейских чемпионов выиграл английский «Ноттингем Форест» в 1979 году, в первом розыгрыше Лиги чемпионов, который пришелся на сезон-1992/93, трофей завоевал французский «Марсель», а четырьмя годами позже первенствовала уже дортмундская «Боруссия». В преддверии чемпионата мира 2006 года, который прошел в Германии, в городе был построен современный стадион, получивший название «Альянц-Арена». На нем состоялся финал в 2012 году — тогда мюнхенская «Бавария» на своем поле в серии послематчевых пенальти проиграла английскому «Челси».

Санкт-Петербург и открытая два года назад «Газпром-Арена» могут впервые в своей истории принять финал Лиги чемпионов. При этом к 2021 году у города и стадиона к опыту проведения матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 добавится еще и чемпионат Европы — 2020. Следующим летом турнир отметит 60-летний юбилей, по такому случаю УЕФА решил провести его в 12 разных европейских городах, в число которых вошел Санкт-Петербург. В российском городе пройдут три матча группового этапа, а также одна из четвертьфинальных встреч.

Ранее только один российский город получал право принять финал еврокубкового турнира. По разу решающий матч Кубка УЕФА (прежнее название Лиги Европы — прим. ТАСС) и Лиги чемпионов проходили в Москве на стадионе «Лужники». В 1999 году в финале второго по значимости еврокубка итальянская «Парма» со счетом 3:0 разгромила «Марсель». В 2008 году на этой арене состоялся первый в истории Лиги чемпионов английский финал, в котором «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».

В июне исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен, оценивая шансы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, назвал российскую заявку отличной. «Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, все было отлично организовано», — сказал он ТАСС. По словам представителя международной организации, обе заявки очень сильны.

При этом в конце августа агентство AP, ссылаясь на свои источники в УЕФА, сообщило о том, что решение уже принято. По его данным, в хронологическом порядке финалы получат петербургская «Газпром-Арена», мюнхенская «Альянц-Арена» и лондонский стадион «Уэмбли». Однако, по мнению члена совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексея Сорокина, основанием для появления этой информации стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. «На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами», — отмечал он в начале сентября.

Определятся города-хозяева Кубка и Суперкубка УЕФА на 2021 год

Также исполком УЕФА примет решение о том, где пройдет финал Лиги Европы в 2021 году. До финального этапа борьбы дошли две заявки — грузинская (Тбилиси, «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе») и испанская (Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»). Этот круг претендентов был очерчен в феврале 2019 года. В объявленном в ноябре прошлого года списке также значился австрийский вариант (Вена, стадион «Эрнст Хаппель»).

Будет принято и решение о том, где состоится матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году. За право принять встречу между победителем Лиги чемпионов и обладателем трофея Лиги Европы сезона-2020/21 поборются Белоруссия (Минск, стадион «Динамо»), Финляндия (Хельсинки, Олимпийский стадион), Северная Ирландия (Белфаст, стадион «Виндзор Парк») и Украина (Харьков, стадион «Металлист»). С 1972 по 1997 год Суперкубок УЕФА разыгрывался в двухматчевом формате, при котором каждая из команд проводила по игре дома и на выезде, а с 1998 по 2012 год игры за этот трофей проводились в Монако на стадионе «Луи II», после чего УЕФА принял решение проводить их в разных городах. За это время матч за Суперкубок УЕФА успели принять Прага, Кардифф, Тбилиси, Тронхейм, Скопье, Таллин и турецкий Стамбул, а в 2020 году встреча состоится в Порту.

Исполком утвердит регламент стыковых матчей и жеребьевки чемпионата Европы 2020 года, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте. К тому моменту определятся 20 из 24 команд, которые сыграют на турнире, еще четыре путевки будут разыграны именно в стыковых матчах, которые намечены на конец марта 2020 года.