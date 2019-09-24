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20:55 (мск), источник: ТАСС

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург выбран местом проведения финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил глава организации Александер Чеферин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге», — сказал Чеферин. Также он сообщил, что Мюнхен («Альянц-Арена») примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, Лондон («Уэмбли») — в 2023-м.

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В 2021 году матч пройдет на стадионе «Газпром Арена», домашней арене петербургского «Зенита», вмещающей 62 315 зрителей. В Петербурге состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Также стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года.

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен в сентябре 2018 года. Срок подачи заявок истек 15 февраля.

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Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в «Лужниках» определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов. В 2020 году финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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