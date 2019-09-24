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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов: финал — Петербург!

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов — вслед за Москвой второму российскому городу оказана высокая честь. Это случится 29 мая 2021 года.

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Источник: AFP 2019

А говорят, против России даже в спорте строят козни, а мы сидим в окопе.

Да нет же, если так и происходит, то не везде.

В процессы мирового футбола мы интегрированы замечательно, и адекватные, не политизированные структуры ФИФА и УЕФА с готовностью отдают нашей стране важные матчи и турниры.

Судите сами.

  • 2017−2018 годы — суперкомбо Чемпионат мира — Кубок конфедераций.
  • 2020 год — матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.
  • 2021 год — финал Лиги чемпионов.
Источник: РИА "Новости"

Только за пять лет «эпохи санкций» больше мегасобытий от футбола, чем за четверть века вроде бы теплых отношений с западом (1999 год — финал Кубка УЕФА, 2008 год — финал ЛЧ, оба в Москве).

Выходит, инфраструктура и ответственность в этой сфере стоят больше, чем красивые слова. Так что к черту политику. Да здравствует разум! Этот бы пример взять на вооружение и другим, не только футбольным организациям.

А Питеру — поздравления. Арена, которая воздвигалась с большим трудом и не без проблем, наконец-то, собирает урожай. Такие матчи, такие команды, такой уровень! И стадион на Крестовском этого достоин. Был там не раз — и не только в ложе прессы, впечатления — супер. Комфортно, тепло, красиво, масштабно. Отличная акустика. Минус, как по мне, один — небезупречная транспортная доступность. Впрочем, с открытием станции «Новокрестовская» стало лучше. А с многотысячными потоками людей в Питере теперь справляются.

Источник: РИА "Новости"

Выбор этого города для большого майского футбола — великолепный выбор УЕФА и с точки зрения атмосферы. Петербург любим европейскими туристами, уровень сервиса здесь высочайший, сфера услуг в условиях жесткой конкуренции прокачалась настолько, что реально не к чему придраться. С музеями, дворцами и невскими пейзажами и раньше не было проблем, а в последние годы к этому добавились многочисленные и доступные отели, куча самых разных кафе и баров, выросшее метро, убранные улицы.

По примеру чемпионата мира мы знаем, как Россия умеет встречать гостей. А значит, и нам с вами будет весело и хорошо. Ждем мая 2021-го. До встречи в Петербурге!

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