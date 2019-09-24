Лига чемпионов: финал — Петербург!

А говорят, против России даже в спорте строят козни, а мы сидим в окопе.
Да нет же, если так и происходит, то не везде.
В процессы мирового футбола мы интегрированы замечательно, и адекватные, не политизированные структуры ФИФА и УЕФА с готовностью отдают нашей стране важные матчи и турниры.
Судите сами.
Только за пять лет «эпохи санкций» больше мегасобытий от футбола, чем за четверть века вроде бы теплых отношений с западом (1999 год — финал Кубка УЕФА, 2008 год — финал ЛЧ, оба в Москве).
Выходит, инфраструктура и ответственность в этой сфере стоят больше, чем красивые слова. Так что к черту политику. Да здравствует разум! Этот бы пример взять на вооружение и другим, не только футбольным организациям.
А Питеру — поздравления. Арена, которая воздвигалась с большим трудом и не без проблем,
Выбор этого города для большого майского футбола — великолепный выбор УЕФА и с точки зрения атмосферы. Петербург любим европейскими туристами, уровень сервиса здесь высочайший, сфера услуг в условиях жесткой конкуренции прокачалась настолько, что реально не к чему придраться. С музеями, дворцами и невскими пейзажами и раньше не было проблем, а в последние годы к этому добавились многочисленные и доступные отели, куча самых разных кафе и баров, выросшее метро, убранные улицы.
По примеру чемпионата мира мы знаем, как Россия умеет встречать гостей. А значит, и нам с вами будет весело и хорошо. Ждем мая 2021-го. До встречи в Петербурге!