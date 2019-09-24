Финал футбольной Лиги Европы в 2021 году пройдет в Севилье

Источник: AFP 2019

Заседание исполкома УЕФА прошло в Любляне. Кроме того, было объявлено место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году, встреча пройдет в Белфасте.

Финал Лиги Европы сезона-2020/21 пройдет в Севилье, матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году пройдет в Белфасте. Александер Чеферин

Также на исполкоме УЕФА было принято решение, что система видеоассистента арбитрам (VAR) будет использоваться в Лиге Европы текущего сезона, начиная с плей-офф.