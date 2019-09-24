Финал футбольной Лиги Европы в 2021 году пройдет в Севилье
ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Испанская Севилья примет финал футбольной Лиги Европы сезона-2020/21. Об этом на
ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Испанская Севилья примет финал футбольной Лиги Европы сезона-2020/21. Об этом на
Заседание исполкома УЕФА прошло в Любляне. Кроме того, было объявлено место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году, встреча пройдет в Белфасте.
Финал Лиги Европы сезона-2020/21 пройдет в Севилье, матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году пройдет в Белфасте.
Также на исполкоме УЕФА было принято решение, что система видеоассистента арбитрам (VAR) будет использоваться в Лиге Европы текущего сезона, начиная с
Финал Кубка УЕФА (предыдущее название Лиги Европы) проходил в Севилье в 2003 году, тогда португальский «Порту» обыграл в решающем матче шотландский «Селтик» (3:2 в дополнительное время).